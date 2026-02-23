एक हार से फंस गई टीम इंडिया, अब 2 मैच जीतकर भी सेमीफाइनल की सीट नहीं कन्फर्म, समझें पूरा समीकरण

T20 World Cup Semfinal Qualification Scenario: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज में अजेय रहने वाली भारतीय टीम को सुपर-8 के अपने पहले ही मुकाबले में साउथ अफ्रीका के हाथों करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम एडेन मार्करम की प्रोटियाज टीम के सामने हर विभाग में उन्नीस साबित हुई. इस हार ने न केवल भारत के विजय रथ को रोका है, बल्कि उनके सेमीफाइनल के दावों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब बाकी बचे दो मैच टीम इंडिया के लिए करो या मरो वाले हो गए हैं. इसके अलावा नेट रनरेट का भारी दबाव भी झेलना पड़ेगा.

दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए डेविड मिलर (63) के अर्धशतक की मदद से 187 रन बनाए, जिसके जवाब में भारतीय टीम महज 111 रनों पर सिमट गई. भारत 76 रन से मैच हार गया. इस भारी अंतर से मिली हार का सबसे बुरा असर भारत के नेट रन रेट (NRR) पर पड़ा है, जो गिरकर अब -3.800 हो गया है. ग्रुप-ए की पॉइंट्स टेबल में भारत अब सबसे निचले पायदान पर है, जबकि दक्षिण अफ्रीका शीर्ष पर पहुंच गया है. विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ने इस मैच में बहुत ज्यादा गलती की है, क्योंकि इतनी बड़ी हार से उबरना किसी भी टीम के लिए बेहद मुश्किल होता है. टूर्नामेंट के इस चरण में जहां शीर्ष दो टीमें ही आगे बढ़ेंगी, वहां इतना खराब नेट रनरेट भारत के लिए घातक साबित हो सकता है.

क्या 2 जीत के बाद भी बाहर हो सकता है भारत?

भारत का सेमीफाइनल समीकरण अब पूरी तरह से उनके अपने हाथ में नहीं रहा है. यदि भारत अपने अगले दो मैचों में वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे को हरा भी देता है, तो उसके 4 अंक होंगे. यदि साउथ अफ्रीका या वेस्टइंडीज में से कोई और टीम भी 4 अंकों तक पहुंच जाती है, तो फैसला नेट रन रेट पर होगा. भारत का नेट रनरेट फिलहाल इतना कम है कि वह तीन टीमों के बीच होने वाले 'टाई' में पिछड़ सकता है. अब भारत को न केवल जीतना होगा, बल्कि यह दुआ भी करनी होगी कि साउथ अफ्रीका या वेस्टइंडीज में से कोई एक टीम अपने मैच बड़े अंतर से हारे.

भारत ने की बड़ी गलती

भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक बड़ी रणनीतिक गलती की. टीम को ज्यादा से ज्यादा ओवर खेलने की कोशिश करनी चाहिए थी और साउथ अफ्रीका के टोटल के जितना करीब हो सके, पहुंचना चाहिए था. टीम की 'ऑल-ऑर-नथिंग' स्ट्रेटेजी का नतीजा आखिर में 76 रन की हार और एक ऐसा नेट रनरेट रहा जिससे उबरना मुश्किल होगा.

प्लेइंग इलेवन में बड़े बदलाव की जरूरत है?

लगातार खराब प्रदर्शन के बाद अब टीम इंडिया के थिंक-टैंक पर बदलाव का दबाव बढ़ गया है. सहायक कोच रयान टेन डोएशेट ने संकेत दिए हैं कि शीर्ष क्रम में बदलाव की संभावनाओं पर चर्चा हो रही है, जिसमें संजू सैमसन जैसे अनुभवी खिलाड़ी को वापस लाने पर विचार किया जा सकता है. भारत का अगला मुकाबला जिम्बाब्वे से है, जो पहले ही इस वर्ल्ड कप में उलटफेर कर चुकी है. उसने ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को हराया है.