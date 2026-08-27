IND vs SL: फॉलोऑन देकर भी नहीं जीता भारत, सोनल बने श्रीलंका का 'सोना', 5 प्वाइंट्स में समझें पूरी कहानी

भारत ने कोलंबो टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. भारतीय टीम कोलंबो में जीत का कॉन्फिडेंस लेकर उतरी थी. गॉल में टीम इंडिया ने एकतरफा अंदाज में 165 रन से जीत दर्ज की थी, उसी अंदाज में दूसरे टेस्ट का आगाज हुआ. हालांकि, सोनल दिनुशा टीम इंडिया के सामने 'अंगद' की तरह क्रीज पर जम गए. पहले मैच में भी उन्होंने 84 रन की पारी खेलकर भारतीय गेंदबाजों को अपनी क्षमता से वाकिफ करा दिया था. वहीं, कोलंबो में दोनों पारियों में शतक ठोककर उन्होंने पहले मैच की कसक पूरी की.