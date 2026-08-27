IND vs SL: फॉलोऑन देकर भी नहीं जीता भारत, सोनल बने श्रीलंका का 'सोना', 5 प्वाइंट्स में समझें पूरी कहानी

IND vs SL: कोलंबो टेस्ट में टीम इंडिया के साथ वही हुआ, जिसका डर था. पहले दिन तक सीरीज में टीम इंडिया की 2-0 से जीत की उम्मीद थी, लेकिन आखिरी दिन आते-आते मैच ड्रॉ हो गया. सोनल दिनुशा श्रीलंकाई टीम की जीत के नायक साबित हुए. उन्होंने दोनों पारियों में शानदार शतकीय पारी खेली. 5 प्वाइंट्स में समझते हैं कि कैसे श्रीलंका ने पहली पारी में 213 रन से पिछड़ने के बाद मुकाबले को ड्रॉ पर रोक दिया.
भारत ने कोलंबो टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. भारतीय टीम कोलंबो में जीत का कॉन्फिडेंस लेकर उतरी थी. गॉल में टीम इंडिया ने एकतरफा अंदाज में 165 रन से जीत दर्ज की थी, उसी अंदाज में दूसरे टेस्ट का आगाज हुआ. हालांकि, सोनल दिनुशा टीम इंडिया के सामने 'अंगद' की तरह क्रीज पर जम गए. पहले मैच में भी उन्होंने 84 रन की पारी खेलकर भारतीय गेंदबाजों को अपनी क्षमता से वाकिफ करा दिया था. वहीं, कोलंबो में दोनों पारियों में शतक ठोककर उन्होंने पहले मैच की कसक पूरी की.
टीम इंडिया ने कोलंबो में शुरुआत दमदार की थी. देवदत्त पडिक्कल (117) और ध्रुव जुरेल (115) ने शतक ठोके और जीत की नींव रखी थी. ऋषभ पंत (50) और शुभमन गिल (63) ने अर्धशतक ठोके जबकि जडेजा ने 43 रन की पारी को अंजाम दिया था. इन पारियों की बदौलत भारत ने बोर्ड पर 503 रन टांग दिए थे.
पहली पारी में श्रीलंकाई टीम लड़खड़ा गई थी. टीम का टॉप ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त था. इसके बाद पसिंदु सूर्यबिंदारा ने 80 रन की पारी खेलकर मैच में जान डाली. इसके बाद 7वें नंबर पर उतरकर सोनल दिनुशा ने 103 रन ठोककर टीम के स्कोर को 290 तक पहुंचाया.
श्रीलंकाई टीम जब फॉलोऑन में बैटिंग करने उतरी तो टीम इंडिया की जीत साफ नजर आ रही थी. हालांकि, इस बार सूझ-बूझ भरी शुरुआत देखने को मिली. पसिंदु इस पारी में भी चमके, लेकिन शतक से चूक गए. उन्होंने 92 रन बनाए. कामिंदु मेंडिस ने अर्धशतक ठोका जबकि कामिल मिशारा ने 32 रन बनाकर योगदान दिया.
चौथे दिन टीम इंडिया को मानव सुथार ने कमबैक दिलाया. उन्होंने पसिंदु और कप्तान डि सिल्वा को लगातार 2 ओवरों में आउट कर श्रीलंका की कमर तोड़ दी. लेकिन दिनुशा यहां भी मेजबान टीम के लिए ट्रंप कार्ड साबित हुए. उन्होंने आखिर तक हार नहीं मानी और 133 रन पर नाबाद लौटे. श्रीलंका के 429 रन बनने के बाद मैच को ड्रॉ पर रोका गया.
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टीम इंडिया के पास पसिंदु को बड़ी पारी से रोकने के लिए गोल्डन चांस मिले, लेकिन मौका गंवा दिया. पसिंदु को पहला जीवनदान 16 के स्कोर पर मिला, जब सिराज ने एक आसान कैच टपकाया. इसके कुछ ही गेंदो बाद 21 के स्कोर पर एक बार फिर जीवनदान मिला, इस बार प्रसिद्ध कृष्णा ने कैच टपकाया. उन्होंने मौकों का फायदा उठाते हुए 92 रन की पारी खेली. अगर कैच लिए जाते तो श्रीलंकाई टीम मुश्किल में पड़ सकती थी.