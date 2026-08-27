Add Zee Business As A Preferred Source
App

IND vs SL: फॉलोऑन देकर भी नहीं जीता भारत, सोनल बने श्रीलंका का 'सोना', 5 प्वाइंट्स में समझें पूरी कहानी

IND vs SL: भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो टेस्ट ड्रॉ पर खत्म हो गया है. पहली पारी में रनों का अंबार लगाने के बाद भी टीम इंडिया मुकाबले में जीत दर्ज करने में कामयाब नहीं हुई. श्रीलंकाई टीम के संकटमोचक दोनों पारियों में सोनल दिनुशा रहे. उन्होंने दोनों पारियों में शतक जमाया.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 27, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 05:53 PM IST
IND vs SL: फॉलोऑन देकर भी नहीं जीता भारत, सोनल बने श्रीलंका का 'सोना', 5 प्वाइंट्स में समझें पूरी कहानी
Image Credit: भारत-श्रीलंका कोलंबो टेस्ट ड्रॉ पर खत्म हुआ. (PIC- IANS AI Generated)

About the Author

Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
29 साल बाद ऐसा कारनामा: सोनल का दोनों पारियों में शतक, अरविंद डी सिल्वा की दिलाई याद
2
3
4
5