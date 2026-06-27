आयरलैंड ने कैसे कर दिया उलटफेर... हार के 5 बड़े कारण, अय्यर की कप्तानी की 'दाग' से शुरुआत

IND vs IRE: टीम इंडिया के नए टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए शुरुआत न भूलने वाली साबित हुई. टीम इंडिया को आयरलैंड के खिलाफ 2 मैच की टी20 सीरीज में पहले ही मुकाबले में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी. गेंदबाजी हो या फिर बल्लेबाजी, मेजबान टीम हर तरह से विरोधियों पर हावी नजर आई. भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने 183 रन के लक्ष्य को हासिल करने में घुटने टेक दिए. हम आपको बताते हैं, 5 बड़ी वजह जिससे टीम इंडिया के आगे एक बड़े उलटफेर का दाग लगा.