आयरलैंड ने कैसे कर दिया उलटफेर... हार के 5 बड़े कारण, अय्यर की कप्तानी की 'दाग' से शुरुआत

IND vs IRE: टीम इंडिया के नए टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए शुरुआत न भूलने वाली साबित हुई. टीम इंडिया को आयरलैंड के खिलाफ 2 मैच की टी20 सीरीज में पहले ही मुकाबले में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी. गेंदबाजी हो या फिर बल्लेबाजी, मेजबान टीम हर तरह से विरोधियों पर हावी नजर आई. भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने 183 रन के लक्ष्य को हासिल करने में घुटने टेक दिए. हम आपको बताते हैं, 5 बड़ी वजह जिससे टीम इंडिया के आगे एक बड़े उलटफेर का दाग लगा.
आयरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया के आंकड़े जीत की गवाही देते हैं. टीम इंडिया में एक से बड़े एक धुरंधर बल्लेबाज और गेंदबाज हैं, जिसके चलते मेजबान टीम को हल्के में लेना भारी पड़ गया. बल्लेबाजी में कप्तान लॉर्कन टकर और गैरेथ डेलानी के सामने भारतीय गेंदबाजों ने घुटने टेक दिए. डेलानी ने 49 रन ठोके जबकि कप्तान ने फिफ्टी ठोक टीम को 182 तक पहुंचाया.
टीम इंडिया ने आयरलैंड के खिलाफ दमदार शुरुआत की थी. महज 51 रन के स्कोर पर मेजबान टीम ने अपने 4 बल्लेबाजों को खो दिया था. इसके बाद भी टीम इंडिया मेजबानों पर प्रेशर बनाने में कामयाब नहीं हुई. प्रसिद्ध कृष्णा को बल्लेबाज टारगेट कर रहे थे, इसके बाद भी उन्हें गेंद थमाई गई. उन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में 57 रन लुटा दिए. अच्छी शुरुआत के बाद टीम इंडिया बाउंस बैक करने में कामयाब नहीं हुई.
भारतीय टीम की हार का कारण आयरलैंड के गैरेथ डेलानी भी साबित हुए. छठे नंबर पर उतरे डेलानी ने पलक झपकते मैच की काया पलट कर दी. उन्होंने 32 गेंद में 3 छक्के और इतने ही चौकों की बदलौत टीम इंडिया के गेंदबाजों पर प्रेशर बना दिया और आयरलैंड की टीम 182 जैसे लड़ाकू स्कोर तक पहुंचने में कामयाब हुई.
जब बारी गेंदबाजी की आई तो मैट होलार्ड ने भारतीय बल्लेबाजों का घमंड चूर-चूर कर दिया. उन्होंने ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को दहाई का भी आंकड़ा पार नहीं करने दिया और टीम को बैकफुट पर ढकेला. कुल 3 विकेट अपने नाम किए. यहीं से टीम इंडिया की हार लगभग तय हो गई थी. इसके बाद पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई.
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टीम इंडिया ने बल्लेबाजी में भी शुरुआत शानदार की थी. सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने टीम को अच्छी शुरुआत दी. उन्होंने महज 20 गेंद में 7 चौकों और 2 छक्कों की बदौलत 50 रन ठोक डाले. लेकिन दूसरे छोर से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला. एक भी पार्टनरशिप नहीं बनी, जिसके चलते टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा.