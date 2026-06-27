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आयरलैंड ने कैसे कर दिया उलटफेर... हार के 5 बड़े कारण, अय्यर की कप्तानी की 'दाग' से शुरुआत

IND vs IRE: टीम इंडिया के नए टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए शुरुआत न भूलने वाली साबित हुई. टीम इंडिया को आयरलैंड के खिलाफ 2 मैच की टी20 सीरीज में पहले ही मुकाबले में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी. हम आपको बताते हैं, 5 बड़ी वजह जिससे टीम इंडिया के आगे एक बड़े उलटफेर का दाग लगा.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 27, 2026, 07:19 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 07:19 AM IST
आयरलैंड ने कैसे कर दिया उलटफेर... हार के 5 बड़े कारण, अय्यर की कप्तानी की 'दाग' से शुरुआत
Image Credit: Team IndiaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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