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Hindi Newsक्रिकेट5 हार और 10वें नंबर पर KKR... अभी भी प्लेऑफ का रास्ता हो सकता है साफ, लेकिन करना होगा ये चमत्कार

5 हार और 10वें नंबर पर KKR... अभी भी प्लेऑफ का रास्ता हो सकता है साफ, लेकिन करना होगा ये चमत्कार

IPL 2026 Playoff Scenario: आईपीएल 2026 का रोमांच चरम पर पहुंच चुका है. पुरानी चैंपियन टीमों की काया इस सीजन पूरी तरह बदल गई है. इनमें से एक नाम केकेआर का भी है, जिसका 6 मैच के बाद भी जीत का खाता नहीं खुला है. केकेआर के लिए फैंस की उम्मीदें खत्म हैं, लेकिन अभी भी टीम के लिए प्लेऑफ का रास्ता साफ हो सकता है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 18, 2026, 08:11 AM IST
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Ajinkya Rahane (BCCI)
Ajinkya Rahane (BCCI)

IPL 2026 Playoff Scenario: आईपीएल 2026 में केकेआर टीम की हालत बेहद खराब हो चुकी है. टीम को 6 मुकाबलों में से एक भी जीत नसीब नहीं हुई. सभी के जहन में है कि अब केकेआर को कोई चमत्कार ही प्लेऑफ में पहुंचा सकता है. लेकिन ऐसा नहीं है, केकेआर के लिए अभी प्लेऑफ का रास्ता साफ हो सकता है. गुजरात के खिलाफ केकेआर को 5 विकेट की करारी हार झेलनी पड़ी, जिसके बाद टीम की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं. भले ही केकेआर 10वें नंबर पर है, लेकिन  वहीं, अंडरडॉग कही जाने वाली टीमें गुच्छों में जीत दर्ज करती दिख रही हैं. 

केकेआर का एक मैच रद्द

केकेआर की टीम प्वाइंट्स टेबल में 10वें नंबर पर है. इस टीम के पास अभी तक महज 1 प्वाइंट है, जो बारिश के चलते मैच रद्द में मिला था. इसके अलावा 5 मुकाबले टीम हार चुकी है. हालांकि, एक चमत्कार टीम को प्लेऑफ में पहुंचा सकता है. प्लेऑफ में टॉप-4 टीमें ही क्वालीफाई करेंगी. लेकिन चौथे नंबर तक पहुंचने के लिए टीम को काफी पापड़ बेलने पड़ सकते हैं. 

कैसे प्लेऑफ में पहुंच सकती है KKR? 

आईपीएल में 10 टीमें हैं और प्लेऑफ के लिए 4 टीमें ही क्वालीफाई करेंगी. प्लेऑफ में पहुंचने के लिए किसी भी टीम के पास कम से कम 16 प्वाइंट होना जरूरी है. अगर कोई भी टीम कम से कम 8 मुकाबले जीत जाती है तो प्लेऑफ का रास्ता साफ हो जाएगा. केकेआर की टीम 6 मुकाबले खेल चुकी है और अभी टीम को 8 मुकाबले ही खेलने हैं. इस टीम को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए लगातार 8 जीत का चमत्कार करना होगा. 

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टॉप टीमों को देना होगा चैलेंज

केकेआर के आने वाले मुकाबले ऊपर वाली टीमों से होंगे. आरसीबी, राजस्थान, पंजाब और गुजरात की टीमें जोरदार फॉर्म में हैं. टॉप-4 में पहुंचने के लिए केकेआर को इन सभी टीमों को शिकस्त देकर नीचे ढकेलना होगा. ऐसा चमत्कार ही टीम को प्लेऑफ में पहुंचा सकता है. हालांकि, फिलहाल केकेआर की टीम जीत का खाता खोलने की फिराक में होगी. अगर केकेआर बचे हुए 8 मैच जीत जाती है तो टीम के पास 17 प्वाइंट होंगे और प्लेऑफ का टिकट मिल जाएगा. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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