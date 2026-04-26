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Hindi Newsक्रिकेटविराट या राहुल... 6 शतक ठोकने में कौन सबसे तेज? बौना पड़ जाएगा कोहली का ये महारिकॉर्ड

विराट या राहुल... 6 शतक ठोकने में कौन सबसे तेज? बौना पड़ जाएगा कोहली का ये महारिकॉर्ड

IPL 2026 Record: आईपीएल 2026 में केएल राहुल और विराट कोहली, दोनों ही भारतीय दिग्गज जोरदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं. IPL में शतकों के बादशाह तो विराट कोहली हैं, लेकिन केएल राहुल ने भी इस रिकॉर्डलिस्ट में दस्तक दे दी है. विराट के आंकड़े भी राहुल के 6 शतक के बाद फीके पड़ चुके हैं, आईए हम आपको समझाते हैं.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 26, 2026, 09:23 AM IST
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KL Rahul and Virat Kohli
KL Rahul and Virat Kohli

KL Rahul Records: दिल्ली के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल ने शनिवार को अपनी बल्लेबाजी से महफिल लूट ली. जितने पंजाब किंग्स की जीत के चर्चे थे उतने ही केएल राहुल के. उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ 152 रन की पारी से गुच्छों में रिकॉर्ड ध्वस्त किए. उन्होंने अपने आईपीएल करियर का छठा शतक ठोका. वह संयुक्त रूप से आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक ठोकने वाले तीसरे बल्लेबाज बन चुके हैं. नंबर-1 पर विराट कोहली हैं जो राहुल से 2 शतक आगे हैं, लेकिन 6 शतक ठोकने के मामले में दोनों में कौन आगे है हम आपको बताते हैं. 

क्रिस गेल की बराबरी

केएल राहुल आईपीएल के एक मैच में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज बने. उन्होंने अभिषेक शर्मा के 141 रन का रिकॉर्ड ध्वस्त किया. राहुल ने अपने छठे शतक से क्रिस गेल की बराबरी की है, जो सबसे ज्यादा आईपीएल शतक के मामले में तीसरे स्थान पर हैं. दूसरे नंबर पर जोस बटलर हैं, जिन्होंने अभी तक आईपीएल में 7 शतकीय पारियां खेली हैं. यह केएल राहुल के टी20 करियर का सबसे तेज शतक भी साबित हुआ.

विराट आगे या फिर राहुल?

6 शतकों की बात करें तो विराट कोहली ने ये मुकाम 236 मैच खेलकर हासिल किया था. लेकिन केएल राहुल ने महज 142 मैच में ही 6 शतक ठोक दिए हैं. अगर वह अगले सीजन तक भी 3 शतक ठोक देते हैं तो आईपीएल में सबसे तेज 8 शतक ठोकने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. सबसे तेज 6 शतक का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम ही है जिन्होंने महज 142 मैच में ये मुकाम हासिल किया था.

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ये भी पढे़ं.. T20 में बना 529 रन का रिकॉर्ड, उड़ाए 33 छक्के और 49 चौके, बल्लेबाज की ऐतिहासिक पारी

टॉप-5 में राहुल की एंट्री

केएल राहुल ने सबसे ज्यादा आईपीएल रनों के मामले में भी टॉप-5 में एंट्री कर ली है. उन्होंने सुरेश रैना और एमएस धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ा है. राहुल के नाम 152 मैच की 143 पारियों में 5579 रन दर्ज हैं, इस दौरान उन्होंने 6 शतक और 42 फिफ्टी ठोकी हैं. हालांकि, अपने आईपीएल करियर की बेस्ट इनिंग में उनकी टीम को हार का सामना करना पड़ा. पंजाब किंग्स ने 265 रन का महारिकॉर्ड भी चेज कर इतिहास रच दिया. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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