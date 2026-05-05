Advertisement
trendingNow13205820
Hindi Newsक्रिकेटटुक-टुक वाले केएल राहुल कैसे बने विस्फोटक.. किस घाव ने बना दिया और भी घातक? खुद बताई इनसाइड स्टोरी

टुक-टुक वाले केएल राहुल कैसे बने विस्फोटक.. किस घाव ने बना दिया और भी घातक? खुद बताई इनसाइड स्टोरी

IPL 2026: केएल राहुल, वो नाम जिसका नाम एक समय गुमनाम होता नजर आ रहा था. टी20 इंटरनेशनल से केएल राहुल सेलेक्टर्स के रडार से दूर हुए, वहीं आईपीएल में भी टेस्ट प्लेयर के टैग ने घाव देना शुरू कर दिया. लेकिन आईपीएल 2026 में राहुल का अंदाज और तेवर अलग नजर आए हैं. उन्होंने खुद बताया कि कैसे टुक-टुक से वो आज विस्फोटक और घातक बन चुके हैं.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 05, 2026, 04:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

KL Rahul
KL Rahul

IPL 2026: केएल राहुल, वो नाम जिसका नाम एक समय गुमनाम होता नजर आ रहा था. टी20 इंटरनेशनल से केएल राहुल सेलेक्टर्स के रडार से दूर हुए, वहीं आईपीएल में भी टेस्ट प्लेयर के टैग ने घाव देना शुरू कर दिया. लेकिन आईपीएल 2026 में राहुल का अंदाज और तेवर अलग नजर आए हैं. उन्होंने खुद बताया कि कैसे टुक-टुक से वो आज विस्फोटक और घातक बन चुके हैं. केएल राहुल इस सीजन ताबड़तोड़ फॉर्म में नजर आए और उन्होंने आईपीएल करियर की बेस्ट पारी भी इस सीजन ही खेली है. 

राहुल का सुपर 'स्ट्राइक रेट'

आईपीएल में कुछ साल पहले केएल राहुल को स्ट्राइक रेट के चलते काफी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता था. लेकिन अब जब वह दिल्ली कैपिटल्स के लिए मैदान में उतरते हैं तो गेंदबाजों में खौफ होता है और टीम में जीत का भरोसा दिखता है. केएल राहुल ने इस सीजन अभी तक 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 1 शतक और 3 अर्धशतकों के दम पर 483 रन ठोक दिए हैं. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 185.83 का रहा है. 

कैसे बदल गए केएल राहुल?

राहुल ने जियोस्टार के 'सुपरस्टार्स' शो में बात करते हुए कहा, '10 साल पहले, T20 टीम का हिस्सा बनने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था. मुझे कभी भी T20 खिलाड़ी के तौर पर नहीं देखा गया और न ही मुझे एक अच्छा व्हाइट-बॉल खिलाड़ी माना गया. मुझे हमेशा एक टेस्ट खिलाड़ी के तौर पर ही जाना गया. इसलिए, उस दायरे से बाहर निकलना, अपने व्हाइट-बॉल खेल को बेहतर बनाना और यहां तक पहुंचना. यह ऐसी उपलब्धि है जिस पर मुझे सचमुच गर्व है.'

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ं.. 'ये कतई बर्दाश्त नहीं'...जसप्रीत बुमराह पर क्यों भड़क गए सुनील गावस्कर?

राहुल ने कहां की गलतियां?

केएल राहुल ने आगे कहा, 'इस सफर के दौरान, मैंने गलतियां भी की हैं और कुछ चीजें ऐसी भी हैं, जिन्हें मैं और बेहतर तरीके से कर सकता था. लेकिन, जिस बात पर मुझे सबसे ज्यादा गर्व है, वह यह है कि जब भी मैं मैदान पर उतरा, मैंने अपना शत-प्रतिशत दिया और खुद को सफल होने का सबसे अच्छा मौका देने के लिए, जितनी हो सकी, उतनी अच्छी तैयारी की. यही खेल का नियम है, हर बार चीज़ें आपके मन-मुताबिक नहीं होतीं. आपको इसे सहजता से स्वीकार करना होता है और इस सफर का आनंद लेना होता है. चाहे जीत हो या हार, मैंने हमेशा खुद को संतुलित रखने की कोशिश की है. जब भी मुझे लगता है कि मैंने कुछ हासिल नहीं किया है, तो मैं खुद को उन चीजों की याद दिलाता हूं जो मैंने हासिल की हैं और इससे मुझे चीजों को सही नजरिए से देखने में मदद मिलती है. मेरे पास अभी भी कुछ समय बाकी है. इसलिए, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता रहूंगा और देखूंगा कि मैं कितनी ट्रॉफियां जीत पाता हूं.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

KL RahulIPL 2026

Trending news

क्या आप देश के मुख्य पुजारी हैं? सबरीमाला पर PIL दाखिल करने वाले संगठन पर SC का तंज
. Supreme Court
क्या आप देश के मुख्य पुजारी हैं? सबरीमाला पर PIL दाखिल करने वाले संगठन पर SC का तंज
तमिलनाडु-बंगाल में क्यों मिली DMK और TMC को शिकस्त; ओवैसी ने बताई वजह
West Bengal
तमिलनाडु-बंगाल में क्यों मिली DMK और TMC को शिकस्त; ओवैसी ने बताई वजह
तो अलग होते बंगाल के नतीजे...TMC की हार पर संजय राउत ने ममता बनर्जी को खूब सुनाया
West Bengal Election Result 2026
तो अलग होते बंगाल के नतीजे...TMC की हार पर संजय राउत ने ममता बनर्जी को खूब सुनाया
Video: 1980 से संघर्ष देखा...बंगाल में BJP के सबसे पुराने कार्यकर्ता जीत पर रो पड़े
BJP
Video: 1980 से संघर्ष देखा...बंगाल में BJP के सबसे पुराने कार्यकर्ता जीत पर रो पड़े
विजय की आंधी में सब उड़ गए, लेकिन इस शख्‍स ने फिर भी बीजेपी का खाता खोल दिया
Tamil Nadu Election 2026
विजय की आंधी में सब उड़ गए, लेकिन इस शख्‍स ने फिर भी बीजेपी का खाता खोल दिया
ममता से मुसलमानों का मोहभंग? भाजपा को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मिली 125% ग्रोथ
Mamata Banerjee
ममता से मुसलमानों का मोहभंग? भाजपा को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मिली 125% ग्रोथ
Opinion: तमिलनाडु में विजय की जीत बस एक सुपरस्टार की जीत नहीं है
Tamil Nadu Election 2026
Opinion: तमिलनाडु में विजय की जीत बस एक सुपरस्टार की जीत नहीं है
BJP को प्रचंड जीत मिलते ही बंगाल में खुला प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर, लगने लगे जयकारे
West Bengal Elections Result
BJP को प्रचंड जीत मिलते ही बंगाल में खुला प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर, लगने लगे जयकारे
बीजेपी का SSS फॉर्मूला, बंगाल में विजयगाथा बुनने की इनसाइड स्‍टोरी
Bengal election 2026
बीजेपी का SSS फॉर्मूला, बंगाल में विजयगाथा बुनने की इनसाइड स्‍टोरी
बंगाल में 9 मई को होगा राजतिलक: अमित शाह संभालेंगे कमान, क्या सुवेंदु बनेंगे नए CM?
West Bengal Election 2026
बंगाल में 9 मई को होगा राजतिलक: अमित शाह संभालेंगे कमान, क्या सुवेंदु बनेंगे नए CM?