टुक-टुक वाले केएल राहुल कैसे बने विस्फोटक.. किस घाव ने बना दिया और भी घातक? खुद बताई इनसाइड स्टोरी

IPL 2026: केएल राहुल, वो नाम जिसका नाम एक समय गुमनाम होता नजर आ रहा था. टी20 इंटरनेशनल से केएल राहुल सेलेक्टर्स के रडार से दूर हुए, वहीं आईपीएल में भी टेस्ट प्लेयर के टैग ने घाव देना शुरू कर दिया. लेकिन आईपीएल 2026 में राहुल का अंदाज और तेवर अलग नजर आए हैं. उन्होंने खुद बताया कि कैसे टुक-टुक से वो आज विस्फोटक और घातक बन चुके हैं. केएल राहुल इस सीजन ताबड़तोड़ फॉर्म में नजर आए और उन्होंने आईपीएल करियर की बेस्ट पारी भी इस सीजन ही खेली है.

राहुल का सुपर 'स्ट्राइक रेट'

आईपीएल में कुछ साल पहले केएल राहुल को स्ट्राइक रेट के चलते काफी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता था. लेकिन अब जब वह दिल्ली कैपिटल्स के लिए मैदान में उतरते हैं तो गेंदबाजों में खौफ होता है और टीम में जीत का भरोसा दिखता है. केएल राहुल ने इस सीजन अभी तक 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 1 शतक और 3 अर्धशतकों के दम पर 483 रन ठोक दिए हैं. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 185.83 का रहा है.

कैसे बदल गए केएल राहुल?

राहुल ने जियोस्टार के 'सुपरस्टार्स' शो में बात करते हुए कहा, '10 साल पहले, T20 टीम का हिस्सा बनने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था. मुझे कभी भी T20 खिलाड़ी के तौर पर नहीं देखा गया और न ही मुझे एक अच्छा व्हाइट-बॉल खिलाड़ी माना गया. मुझे हमेशा एक टेस्ट खिलाड़ी के तौर पर ही जाना गया. इसलिए, उस दायरे से बाहर निकलना, अपने व्हाइट-बॉल खेल को बेहतर बनाना और यहां तक पहुंचना. यह ऐसी उपलब्धि है जिस पर मुझे सचमुच गर्व है.'

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राहुल ने कहां की गलतियां?

केएल राहुल ने आगे कहा, 'इस सफर के दौरान, मैंने गलतियां भी की हैं और कुछ चीजें ऐसी भी हैं, जिन्हें मैं और बेहतर तरीके से कर सकता था. लेकिन, जिस बात पर मुझे सबसे ज्यादा गर्व है, वह यह है कि जब भी मैं मैदान पर उतरा, मैंने अपना शत-प्रतिशत दिया और खुद को सफल होने का सबसे अच्छा मौका देने के लिए, जितनी हो सकी, उतनी अच्छी तैयारी की. यही खेल का नियम है, हर बार चीज़ें आपके मन-मुताबिक नहीं होतीं. आपको इसे सहजता से स्वीकार करना होता है और इस सफर का आनंद लेना होता है. चाहे जीत हो या हार, मैंने हमेशा खुद को संतुलित रखने की कोशिश की है. जब भी मुझे लगता है कि मैंने कुछ हासिल नहीं किया है, तो मैं खुद को उन चीजों की याद दिलाता हूं जो मैंने हासिल की हैं और इससे मुझे चीजों को सही नजरिए से देखने में मदद मिलती है. मेरे पास अभी भी कुछ समय बाकी है. इसलिए, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता रहूंगा और देखूंगा कि मैं कितनी ट्रॉफियां जीत पाता हूं.'