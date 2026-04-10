0 जीत... फिर भी आराम से प्लेऑफ में पहुंच सकती है KKR, गड़बड़ाया ये गणित तो हो जाएगा बेड़ा गर्क

IPL 2026 Points Table: आईपीएल 2026 में ट्रॉफी जीत चुकी दो टीमों की हालत गंभीर होती नजर आ रही है. एक सीएसके है तो दूसरी केकेआर, दोनों को अभी तक एक भी जीत नसीब नहीं हुई है. केकेआर को 4 मैच में एक भी जीत नसीब नहीं हुई है, आईए हम आपको समझाते हैं कि इस टीम के लिए प्लेऑफ में पहुंचना कितना मुश्किल है?
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IPL 2026 Points Table: आईपीएल 2026 में टीमों की जीत से ज्यादा चर्चे केकेआर और सीएसकी की हार के हैं. दोनों टीमें पाइंट्स टेबल में सबसे नीचे नजर आ रही हैं. केकेआर नीचे से दूसरे नंबर पर है जबकि सीएसके की टीम सबसे नीचे है. केकेआर 4 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें 3 में हार का सामना करना पड़ा जबकि एक मुकाबले में बारिश विलेन बन गई और केकेआर को एक पाइंट मिला. भले ही टीम एक भी मुकाबला जीतने में कामयाब नहीं हुई है, लेकिन अभी भी आसानी से टीम प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर सकती है.
लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ केकेआर की टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा. केकेआर जीत की दहलीज पर खड़ी थी, लेकिन मुकुल चौधरी ने केकेआर के जबड़े से जीत छीन ली. 3 विकेट की हार केकेआर को चुभ गई क्योंकि आगे के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं. 4 मुकाबले खेलने के बाद टीम के पास महज 10 मैच बचे हैं. हालांकि, प्लेऑफ के दरवाजे टीम के लिए फिलहाल बंद नहीं हैं.
कोलकाता की टीम के पास 10 मैच बचे हैं और इसमें से टीम को हर हाल में 8 मैच तो जीतने होंगे. इसके साथ टीम को रन रेट का भी ध्यान रखना होगा. आईपीएल 2026 में 10 टीमें हैं और हर टीम को 14 मुकाबले खेलने हैं, इसमें से 7 मुकाबले घरेलू मैदान पर जबकि 7 मैच बाहर खेलने होंगे. प्लेऑफ में क्वालीफाई करने के लिए टीम को कम से कम 16-18 पाइंट होने चाहिए. अगर टीम 8 मैच जीतने में कामयाब होती है तो टीम के पास 17 प्वाइंट्स होंगे और प्लेऑफ का रास्ता साफ हो जाएगा.
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केकेआर के लिए अगला मुकाबला कमबैक के लिए गोल्डन चांस होगा. 14 अप्रैल को केकेआर की टीम प्वाइंट्स टेबल में सबसे नीचे बैठी सीएसके से भिड़ेगी. दोनों टीमें इस मुकाबले में जीत की फिराक में होंगी. दोनों टीमों का हाल एक जैसा ही है. अब देखना होगा कि इस मुकाबले में केकेआर खाता खोलने में कामयाब हो पाती है या नहीं. वहीं, सीएसके 11 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जीत की उम्मीद कर रही होगी.