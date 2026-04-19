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Hindi Newsक्रिकेटबची रहेगी या जाएगी चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की कुर्सी? BCCI के अधिकारी ने कर दिया हैरान करने वाला खुलासा

बची रहेगी या जाएगी चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की कुर्सी? BCCI के अधिकारी ने कर दिया हैरान करने वाला खुलासा

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी के चेयरमैन अजीत अगरकर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. अजीत अगरकर टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर कब तक बने रहेंगे, इसको लेकर अब एक बड़ा खुलासा हो गया है. बता दें कि चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के कार्यकाल में टीम इंडिया ने ICC की तीन बड़ी ट्रॉफियां जीती हैं, जिनमें 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 ICC चैंपियंस ट्रॉफी और 2026 टी20 वर्ल्ड कप शामिल है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 19, 2026, 09:50 AM IST
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बची रहेगी या जाएगी चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की कुर्सी? BCCI के अधिकारी ने कर दिया हैरान करने वाला खुलासा

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी के चेयरमैन अजीत अगरकर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. अजीत अगरकर टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर कब तक बने रहेंगे, इसको लेकर अब एक बड़ा खुलासा हो गया है. बता दें कि चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के कार्यकाल में टीम इंडिया ने ICC की तीन बड़ी ट्रॉफियां जीती हैं, जिनमें 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 ICC चैंपियंस ट्रॉफी और 2026 टी20 वर्ल्ड कप शामिल है. इस साल जून में अजीत अगरकर का चीफ सेलेक्टर के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है. हालांकि जून में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद अजीत अगरकर को फिर से एक्सटेंशन मिलेगा.

बची रहेगी या जाएगी चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की कुर्सी?

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, अजीत अगरकर का कॉन्ट्रैक्ट एक साल के लिए बढ़ाकर जून 2027 तक कर दिया जाएगा. ऐसा इसलिए, क्योंकि अजीत अगरकर के चीफ सेलेक्टर रहते टीम इंडिया ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 ICC चैंपियंस ट्रॉफी और 2026 टी20 वर्ल्ड कप की तीन बड़ी ट्रॉफियां जीती हैं. अजीत अगरकर के चीफ सेलेक्टर रहते टीम इंडिया अपने घरेलू मैदान पर 2023 ODI वर्ल्ड कप के फाइनल में भी पहुंची थी. अगले साल अक्टूबर और नवंबर में होने वाले 2027 वनडे वर्ल्ड कप को देखते हुए, BCCI अजीत अगरकर को लंबे समय तक अपने साथ बनाए रखने का इच्छुक है. ऐसा इसलिए, क्योंकि अजीत अगरकर अपने कड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं.

BCCI के अधिकारी ने कर दिया हैरान करने वाला खुलासा

BCCI के एक अधिकारी ने कहा, 'अजीत अगरकर के कार्यकाल में, टीम इंडिया में बदलाव बहुत आसानी से हुआ है और सेलेक्शन कमिटी बड़े फैसले लेने में निडर थी. बोर्ड को लगता कि उन्हें अपना काम जारी रखना चाहिए. BCCI के पदाधिकारी IPL मैचों के दौरान उनसे बात करके उन्हें आगे की जानकारी देंगे.' बता दें कि BCCI को निरंतरता और अनुभव चाहिए था, खासकर तब जब दो सेलेक्टर्स आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा को अभी इस पद पर आए हुए एक साल भी पूरा नहीं हुआ था. टीम इंडिया एक मुश्किल दौर से गुजरी, जिसमें टेस्ट टीम से तीन 3 खिलाड़ियों विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन का संन्यास लेना शामिल था.

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अजीत अगरकर ने लिए बड़े फैसले

अजीत अगरकर के चीफ सेलेक्टर रहते शुभमन गिल को टेस्ट और वनडे में और सूर्यकुमार यादव को T20I में कप्तान चुना गया. शुभमन गिल टेस्ट कप्तान के तौर पर अपने पहले ही दौरे में सफल रहे, जब भारत ने इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज ड्रॉ की, लेकिन टीम इंडिया पिछले साल घरेलू मैदान पर साउथ अफ्रीका से हार गई. टेस्ट टीम का प्रदर्शन और भारत के युवा बल्लेबाजों की स्पिन खेलने की क्षमता सेलेक्शन कमिटी के लिए चिंता का विषय होगी, यह देखते हुए कि जब रोहित शर्मा कप्तान थे, तब भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड के हाथों टेस्ट सीरीज में 3-0 से करारी हार मिली थी. हालांकि, वनडे और टी20 फॉर्मेट में भारत सफल रहा है, और अजीत अगरकर ने बड़े फैसले लेने से कभी गुरेज नहीं किया.

ईशान किशन को टीम इंडिया में वापस बुलाया

अजीत अगरकर की अगुवाई में, सेलेक्शन कमिटी ने इस साल की शुरुआत में घरेलू मैदान पर टी20 वर्ल्ड कप के लिए ईशान किशन को टीम इंडिया में वापस बुलाने और शुभमन गिल को T20I टीम से बाहर करने का एक साहसी फैसला लिया. इसी सेलेक्शन कमिटी ने पिछले साल 2025 एशिया कप के लिए शुभमन गिल को अचानक टीम इंडिया का उपकप्तान चुन लिया था. वह फैसला कभी पूरी तरह से सफल नहीं रहा, उससे संजू सैमसन को निचले क्रम में खेलना पड़ा, टीम ने जो निडरता हासिल की थी, वह बाधित हुई. इस फैसले पर पहले ही काफी सवाल उठ चुके थे.

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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