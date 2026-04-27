Explained: लखनऊ सुपर जायंट्स का GAME OVER या अभी भी उम्मीद बाकी? अब Playoffs के लिए बचा ये रास्ता

IPL 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने रविवार को खेले गए IPL मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को सुपर ओवर में हरा दिया. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को इस हार के साथ बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है. IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में अब लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम सबसे नीचे दसवें नंबर पर खिसक गई है. IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम अभी तक 8 मैचों में 2 जीत और 6 हार के साथ 4 अंक लेकर सबसे नीचे दसवें स्थान पर है और उसका नेट रनरेट -1.106 है.

लखनऊ सुपर जायंट्स का GAME OVER या अभी भी उम्मीद बाकी?

अब सवाल यह उठता है कि क्या ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम, प्वाइंट्स टेबल में दसवें स्थान पर होने के बावजूद, अभी भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी या IPL 2026 सीजन में उसका GAME OVER हो चुका है. IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम अभी तक 8 मैचों में केवल 4 प्वाइंट्स लेकर सबसे नीचे है, लेकिन अब उनकी उम्मीदें बहुत ही नाजुक मोड़ पर हैं. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम अभी तक प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई है.

ये रहा पूरा समीकरण

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम IPL 2026 के प्लेऑफ के लिए तभी क्वालिफाई कर पाएगी, जब वह अपने बचे हुए सभी 6 लीग मैच बड़े अंतर से जीत ले. अगर लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम अपने बचे हुए सभी 6 मैच जीत जाती है, तो वह लीग स्टेज को 16 प्वाइंट्स के साथ खत्म करेगी, और यह टॉप-4 में जगह बनाने के लिए काफी होगा. हालांकि, अगर लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम अपने बचे हुए 6 मैचों में से एक भी मैच हार जाती है, तो वह ज्यादा से ज्यादा 14 प्वाइंट्स के साथ लीग स्टेज खत्म करेगी और प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो जाएगी.

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लखनऊ के बाकी 6 मैच कब और किसके खिलाफ?

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम IPL 2026 सीजन के अपने नौवें मैच में सोमवार 4 मई को मुंबई इंडियंस (MI) का सामना करेगी. यह मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) का 10वां मैच 7 मई को इकाना स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ है. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम IPL 2026 सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ पहले ही एक मैच हार चुकी है. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के 11वें और 12वें लीग मैच चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हैं. ये मैच 10 मई को चेन्नई में और 15 मई को लखनऊ में खेले जाएंगे. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) अपने 13वें मैच में 19 मई को जयपुर में राजस्थान रॉयल्स (RR) का सामना करेगी. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) का 14वां मैच 23 मई को पंजाब किंग्स के खिलाफ लखनऊ में है.