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गली क्रिकेट से लेकर इंडिया डेब्यू तक... बिना IPL कैसे मानव सुथार के लिए खुले दरवाजे? खुद बताई अनसुनी दास्तान

IND vs AFG Test: मॉडर्न क्रिकेट के ट्रेंड को देखें तो आईपीएल जैसी लीगों में धमाकेदार प्रदर्शन करते ही प्लेयर्स के लिए इंटरनेशनल डेब्यू के दरवाजे खुल जाते हैं. लेकिन टीम इंडिया के नए डेब्यूटेंट मानव सुथार की कहानी अलग है. उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ यादगार डेब्यू किया, फिर अपनी पूरी कहानी बयां की.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 07, 2026, 06:38 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 06:38 PM IST
गली क्रिकेट से लेकर इंडिया डेब्यू तक... बिना IPL कैसे मानव सुथार के लिए खुले दरवाजे? खुद बताई अनसुनी दास्तान
Image Credit: Manav Suthar (BCCI)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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