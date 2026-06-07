गली क्रिकेट से लेकर इंडिया डेब्यू तक... बिना IPL कैसे मानव सुथार के लिए खुले दरवाजे? खुद बताई अनसुनी दास्तान

IND vs AFG Test: मॉडर्न क्रिकेट के ट्रेंड को देखें तो आईपीएल जैसी लीगों में धमाकेदार प्रदर्शन करते ही प्लेयर्स के लिए इंटरनेशनल डेब्यू के दरवाजे खुल जाते हैं. लेकिन टीम इंडिया के नए डेब्यूटेंट मानव सुथार की कहानी अलग है. उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ यादगार डेब्यू किया, फिर अपनी पूरी कहानी बयां की. अफगानिस्तान के खिलाफ सुथार ने अपने पहले ही ओवर में विकेट झटका और ये कारनामा करने वाले 8वें भारतीय साबित हुए. दिन का खेल खत्म होने तक सुथार ने अफगानिस्तान के 3 बल्लेबाजों का शिकार किया. उन्होंने बताया कि घरेलू क्रिकेट की मेहनत उनके लिए रंग लाई है.
जियोस्टार से बात करते हुए मानव सुथार ने कहा, "क्रिकेट हमेशा से मेरे परिवार का एक अहम हिस्सा रहा है. मेरे पिता को यह खेल बहुत पसंद है और घर पर सभी लोग रेगुलर मैच देखते हैं. बचपन में मैं भी उनके साथ बैठकर मैच देखता था. यहीं से क्रिकेट के लिए मेरा प्यार शुरू हुआ. मैंने अपने दोस्तों के साथ गली-मोहल्ले में खेलना शुरू किया. गली में खेले गए उन मैचों ने मुझे बेसिक चीजें सिखाईं, जैसे बैट कैसे पकड़ना है और बॉलिंग कैसे करनी है. जब मैं 10 या 11 साल का था, तो मैंने एक प्रॉपर क्रिकेट एकेडमी जॉइन की. मैंने कोच धीरज सर और विनोद सर की देखरेख में ट्रेनिंग शुरू की."
उन्होंने आगे बताया, "भारत जैसे देश में, जहां इतनी बड़ी आबादी है क्रिकेट में सफल होना कभी आसान नहीं होता. आपको कभी नहीं पता होता कि भविष्य में क्या होगा. कुछ ही जगहों के लिए बहुत सारे टैलेंटेड खिलाड़ी मुकाबला कर रहे होते हैं. कई लोगों ने मुझसे पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा. कई लोगों ने कहा मैं बर्बाद हो रहा हूं, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी. मेरा घरेलू सीजन बहुत अच्छा रहा. मैंने इंडिया A के लिए भी अच्छा प्रदर्शन किया. मेरे नाम की चर्चा हो रही थी और मुझे पता था कि कभी भी बुलावा आ सकता है.
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आईपीएल को लेकर सुथार ने कहा, "मैंने सब्र रखा और 2024 में गुजरात टाइटंस के साथ IPL में डेब्यू किया. उस सीजन में मैंने सिर्फ़ एक मैच खेला. मुझे 2025 में खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन 2026 में मैंने चार मैच खेले और मैदान पर वापसी करके अच्छा लगा. अब, घरेलू क्रिकेट और इंडिया A के लिए की गई सारी मेहनत रंग लाई है. अब इंडिया डेब्यू यह एक सपना सच होने जैसा है. सारी कुर्बानियाँ आखिरकार काम आईं. मैं अपने कमरे में था जब मेरी बहन ने मुझे फोन किया. शायद वह टीम के ऐलान का प्रोग्राम देख रही थी. उसने मुझे बताया कि इंडियन टीम में मेरा नाम आया है. फैमिली में इस खुशखबरी को सुनकर सभी भावुक थे."