गली क्रिकेट से लेकर इंडिया डेब्यू तक... बिना IPL कैसे मानव सुथार के लिए खुले दरवाजे? खुद बताई अनसुनी दास्तान

आईपीएल को लेकर सुथार ने कहा, "मैंने सब्र रखा और 2024 में गुजरात टाइटंस के साथ IPL में डेब्यू किया. उस सीजन में मैंने सिर्फ़ एक मैच खेला. मुझे 2025 में खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन 2026 में मैंने चार मैच खेले और मैदान पर वापसी करके अच्छा लगा. अब, घरेलू क्रिकेट और इंडिया A के लिए की गई सारी मेहनत रंग लाई है. अब इंडिया डेब्यू यह एक सपना सच होने जैसा है. सारी कुर्बानियाँ आखिरकार काम आईं. मैं अपने कमरे में था जब मेरी बहन ने मुझे फोन किया. शायद वह टीम के ऐलान का प्रोग्राम देख रही थी. उसने मुझे बताया कि इंडियन टीम में मेरा नाम आया है. फैमिली में इस खुशखबरी को सुनकर सभी भावुक थे."