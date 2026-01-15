Advertisement
trendingNow13075847
Hindi Newsक्रिकेटसचिन के 100 शतकों से कितने दूर विराट, क्या तोड़ पाएंगे क्रिकेट के भगवान का महारिकॉर्ड? समझें पूरा समीकरण

सचिन के 100 शतकों से कितने दूर विराट, क्या तोड़ पाएंगे क्रिकेट के भगवान का महारिकॉर्ड? समझें पूरा समीकरण

एक दौर था जब क्रिकेट जगत में वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों का नाम हुआ करता था. फिर कपिल देव ने टीम इंडिया को विश्व चैंपियन बनाया. उसके बाद 90 के दशक में टीम इंडिया में एंट्री हुई 16 साल के ऐसे खिलाड़ी जो कि आगे चलकर क्रिकेट का भगवान बना. कोहली ने अपने करियर में अभी तक ओवरऑल 84 शतक जमा दिए हैं. ऐसे में आज हम जानेंगे विराट अब सचिन के इस महारिकॉर्ड से कितना पीछे हैं और उन्हें ऐसा करने के लिए कितने पारियों में ऐसा करना होगा…

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Jan 15, 2026, 11:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sachin-Virat
Sachin-Virat

एक दौर था जब क्रिकेट जगत में वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों का नाम हुआ करता था. फिर कपिल देव ने टीम इंडिया को विश्व चैंपियन बनाया. उसके बाद 90 के दशक में टीम इंडिया में एंट्री हुई 16 साल के ऐसे खिलाड़ी जो कि आगे चलकर क्रिकेट का भगवान बना. जी हां हम बात कर रहे हैं सचिन रमेश तेंदुलकर के बारे में. सचिन ने अपने इंटरनेशनल करियर में 100 शतक जड़ने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम किया है, लेकिन 1 खिलाड़ी ऐसा है जो उनके रिकॉर्ड के पीछे हाथ धुल कर पड़ा है. जी हम बात कर रहे रन मशीन विराट कोहली के बारे में. कोहली ने अपने करियर में अभी तक ओवरऑल 84 शतक जमा दिए हैं. ऐसे में आज हम जानेंगे विराट अब सचिन के इस महारिकॉर्ड से कितना पीछे हैं और उन्हें ऐसा करने के लिए कितने पारियों में ऐसा करना होगा…

विराट कोहली 
विराट कोहली ने साल 2025 की शुरुआत से पहले टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेकर सभी के होश उड़ा दिए थे. कोहली ने उससे पहले साल 2024 में टी20 क्रिकेट को भी अलविदा कहा था. ऐसे में सभी क्रिकेट के फैंस को 1 ही सवाल सता रहा था कि कोहली अब सचिन के 100 शतकों के रिकॉर्ड को कैसे तोड़ेंगे? बहरहाल, विराट इन दिनों काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले कोहली के ऊपर जमकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन उसका जवाब उन्होंने बल्ले से देते हुए शानदार बल्लेबाजी करते हुए तब से कई शानदार पारियां खेल डाली. दक्षिण अफ्रीका सीरीज पर कोहली टॉप स्कोरर भी थे. अब उनके नाम पर ओवरऑल 84 शतक हो चुका है.

लगातार जड़ने होंगे शतक
2027 विश्व कप के पहले अब विराट कोहली के पास 17 वनडे मैच और बचे हैं. इन 17 मुकाबलों में कोहली को 16 शतक सचिन की बराबरी करने के लिए लगाने होंगे. वहीं, अगर विराट उनका रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं, तो उन्हें 17 शतक लगाने की जरूरत है. बता दें कि इसमें हमने 2027 वनडे विश्व कप के मैचों को नहीं जोड़ा है. ऐसे में अगर कोहली 2027 विश्व कप खेलते हैं, तो उन्हें लगातार शानदार बल्लेबाजी करनी होगी और लगभग हर मैच में शतक जड़ना होगा. हालांकि, ऐसा हो पाना बहुत मुश्किल है. अब देखना दिलचस्प होगा कोहली इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़ पाते हैं या नहीं.

Add Zee News as a Preferred Source

सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले खिलाड़ी
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का नाम है(100). दूसरे पायदान पर स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का नाम है(84). तीसरे नंबर पर पूर्व कंगारू कप्तान रिकी पोंटिंग का नाम है(71). चौथे पायदान पर श्रीलंका के महान बल्लेबाज कुमार संगकारा का नाम है(63). पांचवें और आखिरी पायदान पर दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट इतिहास के महान ऑलराउंडर जैक कैलिस का नाम शुमार है(62). 

ये भी पढ़ें: इंटरनेशनल क्रिकेट में अर्धशतकों का किंग कौन? टॉप-5 दिग्गजों की पूरी लिस्ट

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Virat kohli behind from Sachin Tendulkar100 Century

Trending news

घाटी में फिर घुसे 2 पाकिस्तानी ड्रोंस, हफ्तेभर में यह दूसरी घटना; अलर्ट हुए सैनिक
Pakistani drones
घाटी में फिर घुसे 2 पाकिस्तानी ड्रोंस, हफ्तेभर में यह दूसरी घटना; अलर्ट हुए सैनिक
लद्दाख में बौद्ध युवती का अपहरण, गुस्साए लोगों ने की 'योगी कानून' लागू करने की मांग
Ladakh News in Hindi
लद्दाख में बौद्ध युवती का अपहरण, गुस्साए लोगों ने की 'योगी कानून' लागू करने की मांग
आंध्र प्रदेश में संक्रांति पर चला मुर्गा लड़ाई खेल, शख्स ने जीते 1.53 करोड़ रुपये
Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश में संक्रांति पर चला मुर्गा लड़ाई खेल, शख्स ने जीते 1.53 करोड़ रुपये
अब फोन कॉल से नहीं लुटेंगे लोग! CBI से लेकर RBI तक उतरे मैदान में; पछताएंगे बदमाश
digital arrest
अब फोन कॉल से नहीं लुटेंगे लोग! CBI से लेकर RBI तक उतरे मैदान में; पछताएंगे बदमाश
16 जनवरी को उत्तर भारत बनेगा 'डीप-फ्रीजर', ठंड से सुन्न हो जाएगा शरीर; IMD का अलर्ट
weather update
16 जनवरी को उत्तर भारत बनेगा 'डीप-फ्रीजर', ठंड से सुन्न हो जाएगा शरीर; IMD का अलर्ट
अरब सागर के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश! जवानों ने दबोची नाव
Indian Coast Guard
अरब सागर के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश! जवानों ने दबोची नाव
ED Vs Mamata: I-PAC रेड मामले में SC ने क्या-क्या कहा? CM ममता को देना होगा जवाब
West Bengal
ED Vs Mamata: I-PAC रेड मामले में SC ने क्या-क्या कहा? CM ममता को देना होगा जवाब
'अब्दुल की गलती ये कि वो भारतीय मुसलमान', नईम का 'स्कूल' ढहाए जाने पर ओवैसी हमलावर
Asaduddin Owaisi news
'अब्दुल की गलती ये कि वो भारतीय मुसलमान', नईम का 'स्कूल' ढहाए जाने पर ओवैसी हमलावर
BMC Elections: बीएमसी चुनाव में महायुति की बल्ले-बल्ले, ठाकरे बंधुओं को लगेगा झटका?
BMC Exit Poll
BMC Elections: बीएमसी चुनाव में महायुति की बल्ले-बल्ले, ठाकरे बंधुओं को लगेगा झटका?
बंगाल में SIR को लेकर उपद्रवियों ने पार की हदें, अब चौकुलिया के BDO ऑफिस में लगाई आग
West Bengal
बंगाल में SIR को लेकर उपद्रवियों ने पार की हदें, अब चौकुलिया के BDO ऑफिस में लगाई आग