सचिन के 100 शतकों से कितने दूर विराट, क्या तोड़ पाएंगे क्रिकेट के भगवान का महारिकॉर्ड? समझें पूरा समीकरण

एक दौर था जब क्रिकेट जगत में वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों का नाम हुआ करता था. फिर कपिल देव ने टीम इंडिया को विश्व चैंपियन बनाया. उसके बाद 90 के दशक में टीम इंडिया में एंट्री हुई 16 साल के ऐसे खिलाड़ी जो कि आगे चलकर क्रिकेट का भगवान बना. जी हां हम बात कर रहे हैं सचिन रमेश तेंदुलकर के बारे में. सचिन ने अपने इंटरनेशनल करियर में 100 शतक जड़ने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम किया है, लेकिन 1 खिलाड़ी ऐसा है जो उनके रिकॉर्ड के पीछे हाथ धुल कर पड़ा है. जी हम बात कर रहे रन मशीन विराट कोहली के बारे में. कोहली ने अपने करियर में अभी तक ओवरऑल 84 शतक जमा दिए हैं. ऐसे में आज हम जानेंगे विराट अब सचिन के इस महारिकॉर्ड से कितना पीछे हैं और उन्हें ऐसा करने के लिए कितने पारियों में ऐसा करना होगा…

विराट कोहली

विराट कोहली ने साल 2025 की शुरुआत से पहले टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेकर सभी के होश उड़ा दिए थे. कोहली ने उससे पहले साल 2024 में टी20 क्रिकेट को भी अलविदा कहा था. ऐसे में सभी क्रिकेट के फैंस को 1 ही सवाल सता रहा था कि कोहली अब सचिन के 100 शतकों के रिकॉर्ड को कैसे तोड़ेंगे? बहरहाल, विराट इन दिनों काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले कोहली के ऊपर जमकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन उसका जवाब उन्होंने बल्ले से देते हुए शानदार बल्लेबाजी करते हुए तब से कई शानदार पारियां खेल डाली. दक्षिण अफ्रीका सीरीज पर कोहली टॉप स्कोरर भी थे. अब उनके नाम पर ओवरऑल 84 शतक हो चुका है.

लगातार जड़ने होंगे शतक

2027 विश्व कप के पहले अब विराट कोहली के पास 17 वनडे मैच और बचे हैं. इन 17 मुकाबलों में कोहली को 16 शतक सचिन की बराबरी करने के लिए लगाने होंगे. वहीं, अगर विराट उनका रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं, तो उन्हें 17 शतक लगाने की जरूरत है. बता दें कि इसमें हमने 2027 वनडे विश्व कप के मैचों को नहीं जोड़ा है. ऐसे में अगर कोहली 2027 विश्व कप खेलते हैं, तो उन्हें लगातार शानदार बल्लेबाजी करनी होगी और लगभग हर मैच में शतक जड़ना होगा. हालांकि, ऐसा हो पाना बहुत मुश्किल है. अब देखना दिलचस्प होगा कोहली इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़ पाते हैं या नहीं.

सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले खिलाड़ी

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का नाम है(100). दूसरे पायदान पर स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का नाम है(84). तीसरे नंबर पर पूर्व कंगारू कप्तान रिकी पोंटिंग का नाम है(71). चौथे पायदान पर श्रीलंका के महान बल्लेबाज कुमार संगकारा का नाम है(63). पांचवें और आखिरी पायदान पर दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट इतिहास के महान ऑलराउंडर जैक कैलिस का नाम शुमार है(62).

