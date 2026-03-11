IPL 2026 में कितने मैच खेलेंगे एमएस धोनी? IPL 2026 से पहले सीईओ ने कैप्टन कूल पर दिया अपडेट

IPL 2026: आईपीएल 2026 का आगाज होने में महज 15 दिन से भी कम समय बचा हुआ है. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी को मैदान में देखने के लिए फैंस बेहद उत्साहित हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि इस सीजन धोनी आखिरी बार एक्शन में नजर आने वाले हैं. कन्फ्यूजन है कि वह पूरे मैच खेलेंगे भी या नहीं, इसे लेकर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के सीईओ कासी विश्वनाथन ने बड़ा अपडेट दे दिया है.

सीएसके ने शुरू किए ट्रेनिंग कैंप

हाल ही में एमएस धोनी के कुछ वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे जिसमें वह बल्लेबाजी करते दिखे थे. सीएसके की तरफ से ट्रेनिंग कैंप शुरू कर दिए गए हैं और टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम का हिस्सा रहे प्लेयर्स जल्द ही अपने कैंप के साथ जुड़ जाएंगे. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के CEO कासी विश्वनाथन ने कहा कि अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज MS धोनी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के आने वाले एडिशन में सभी मैच खेल सकते हैं, साथ ही यह भी कहा कि उनके खेलने की भूमिका पर आखिरी फैसला टीम मैनेजमेंट लेगा.

क्या बोले विश्वनाथन?

धोनी की मौजूदगी को लेकर उन्होंने कहा, 'मेरे हिसाब से, वह सभी मैच खेलेंगे. यह मैं नहीं कह सकता. यह क्रिकेट का फैसला है जो क्रिकेट स्टाफ लेगा. एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ नहीं. इसलिए वे तय करेंगे कि वह बैट्समैन के तौर पर खेलेंगे या विकेटकीपर-बैटर के तौर पर, या एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर. हमें सिर्फ तमिलनाडु में ही खेलना है. इसलिए हम BCCI द्वारा शेड्यूल अनाउंस किए जाने का इंतजार कर रहे हैं.'\

संजू को सीएसके ने किया था ट्रेड

उन्होंने टीम इंडिया के T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले कैंपेन में मैच जिताने वाले परफॉर्मेंस देने वाले फ्रेंचाइजी के प्लेयर्स संजू सैमसन और शिवम दुबे पर गर्व जताया और कहा, 'हम बहुत खुश हैं कि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है, वो भी बैक-टू-बैक. हम बहुत खुश हैं क्योंकि CSK के दो प्लेयर्स, संजू और शिवम दुबे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. इससे हमें टीम पर बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है कि वह यहां भी CSK के लिए अच्छा करेगी.' संजू सैमसन को सीएसके ने राजस्थान रॉयल्स की टीम के साथ ट्रेड किया था.