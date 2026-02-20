Advertisement
trendingNow13116656
Hindi Newsक्रिकेटसुपर-8 का सफर नहीं आसान... कितने मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी टीम इंडिया? समझें समीकरण

सुपर-8 का सफर नहीं आसान... कितने मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी टीम इंडिया? समझें समीकरण

T20 World Cup 2026 Super-8: भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बिना कोई मैच गंवाए सुपर-8 तक का सफर तय किया है. हालांकि, आगे का सफर आसान नहीं होने वाला है. बड़ा सवाल ये है कि सुपर-8 में कितने मुकाबले जीतकर टीम इंडिया सेमीफाइनल में अपनी सीट कन्फर्म कर सकती है? आइए विस्तार से इसके बारे में जानते हैं.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 20, 2026, 03:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सुपर-8 में कितने मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी टीम इंडिया? (PHOTO- BCCI)
सुपर-8 में कितने मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी टीम इंडिया? (PHOTO- BCCI)

T20 World Cup 2026 Super-8: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सफर अब सुपर-8 तक पहुंच चुका है. इस सफर में 8 टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए पूरी ताकत झोंकने को तैयार हैं. इन 8 टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है. ग्रुप-1 में भारत, साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे है. ग्रुप-2 में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका है. प्रत्येक ग्रुप में से 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, वहीं दो का सफर समाप्त हो जाएगा.

भारत ने बिना कोई मैच गंवाए सुपर-8 तक का सफर तय किया है. हालांकि, आगे का सफर आसान नहीं होने वाला है. बड़ा सवाल ये है कि सुपर-8 में कितने मुकाबले जीतकर टीम इंडिया सेमीफाइनल में अपनी सीट कन्फर्म कर सकती है? आइए विस्तार से इसके बारे में जानते हैं.

सुपर-8 में इन टीमों से भारत का मुकाबला?

Add Zee News as a Preferred Source

रविवार, 22 फरवरी- भारत बनाम साउथ अफ्रीका, नरेंद्र मोदी स्टेडियम (अहमदाबाद)
गुरुवार, 26 फरवरी- भारत बनाम जिम्बाब्वे, एमए चिदंबरम स्टेडियम (चेन्नई)
रविवार, 01 मार्च- भारत बनाम वेस्टइंडीज, ईडन गार्डन्स (कोलकाता)

कितने मैच जीतकर सेमीफाइनल में मिलेगी एंट्री?

सुपर-8 में जीत के साथ-साथ नेट रन रेट का अहम रोल रहेगा. सबसे आसान समीकरण ये है कि टीम इंडिया 3 में से तीनों मैच जीत जाए और आसानी से सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ले. हालांकि, 3 में से 2 मुकाबले जीतकर भी भारत सेमीफाइनल में जगह बना सकता है, लेकिन इसके लिए उनका नेट रन रेट ग्रुप में मौजूद बाकी दो टीमों से बेहतर होना चाहिए.

आसान शब्दों में कहें तो अगर भारत सुपर-8 में दो मैच में जीत दर्ज करता है तो उसके 4 अंक होंगे. वहीं इस ग्रुप में उनके अलावा भी कोई टीम दो मैच जीतती है तो दोनों के अंक बराबर रहेंगे. इस स्थिति में जिसका नेट रन रेट बेहतर रहेगा वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगा. वहीं, अगर 3 में से सिर्फ एक मैच में जीत मिलती है तो सेमीफाइनल का दरवाजा बंद हो जाएगा. इस समीकरण के हिसाब से देखें तो टीम इंडिया की कोशिश रहेगी कि वो तीनों मैच जीते, नहीं तो दो में तो निश्चित तौर से जीत मिले और साथ ही नेट रन रेट भी बेहतर रहे, ताकि सेमीफाइनल में पहुंचना कठिन ना हो.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया का सफर

भारत ने यूएसए को हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सफर की शुरुआत की थी. उस मुकाबले में कप्तान सूर्यकुमार यादव हीरो रहे थे. उसके बाद टीम इंडिया ने नामीबिया को हराया और फिर 15 फरवरी को पाकिस्तान को बुरी तरह से रौंदा. पाकिस्तान के खिलाफ मैच में ईशान किशन ने 77 रनों की शानदार पारी खेली थी. आखिरी ग्रुप मैच में भारत ने नीदरलैंड को 17 रनों से हराया. इस मुकाबले में शिवम दुबे ने 66 रनों की उम्दा पारी खेली और 'प्लेयर ऑफ द मैच' बने थे.

ये भी पढ़ें: 'इज्जत संभाल...', दामाद की जगह इस क्रिकेटर पर बरसे शाहिद अफरीदी, लाइव शो में कर दी घनघोर बेइज्जती

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी 'धुरंधर' के मुरीद, वीडियो से दिया बड़ा मैसेज; VIDEO
Emmanuel Macron
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी 'धुरंधर' के मुरीद, वीडियो से दिया बड़ा मैसेज; VIDEO
पुरुलिया में चल रही थी बम बनाने की फैक्ट्री? धमाके के बाद BJP ने लगाया आरोप
West Benga
पुरुलिया में चल रही थी बम बनाने की फैक्ट्री? धमाके के बाद BJP ने लगाया आरोप
'विश्वगुरु' बताने वाले ज्ञान देने में बिजी हैं...जयराम रमेश ने सरकार पर साधा निशाना
Congress Leader Jairam Ramesh
'विश्वगुरु' बताने वाले ज्ञान देने में बिजी हैं...जयराम रमेश ने सरकार पर साधा निशाना
कौन हैं नामग्या सी. खम्पा? जिन्होंने Board of Peace की बैठक में किया भारत का नेतृत्व
Board of Peace
कौन हैं नामग्या सी. खम्पा? जिन्होंने Board of Peace की बैठक में किया भारत का नेतृत्व
जहां एक भी मुस्लिम नहीं, वहां सैकड़ों निकाह? प्रेम 'जाल' पर गुजरात सरकार की कैंची
Gujarat news
जहां एक भी मुस्लिम नहीं, वहां सैकड़ों निकाह? प्रेम 'जाल' पर गुजरात सरकार की कैंची
सुप्रीम कोर्ट पहुंची 'बाबरी' की बहस, याचिका पर SC ने किया सुनवाई से इंकार
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट पहुंची 'बाबरी' की बहस, याचिका पर SC ने किया सुनवाई से इंकार
प्रियंका गांधी का CM हिमंत पर पलटवार, बोलीं- सीएम पोलराइजेशन में रखते है यकीन
priyanka gandhi
प्रियंका गांधी का CM हिमंत पर पलटवार, बोलीं- सीएम पोलराइजेशन में रखते है यकीन
भारत और अमेरिका में ऐतिहासिक समझौता, 'पैक्स सिलिका' में इंडिया की एंट्री
India Pax Silica
भारत और अमेरिका में ऐतिहासिक समझौता, 'पैक्स सिलिका' में इंडिया की एंट्री
जुलूस में मंदिर वाला गाना बजा... तीन तस्वीरों में मस्जिद के सामने बवाल की पूरी कहानी
Karnataka News
जुलूस में मंदिर वाला गाना बजा... तीन तस्वीरों में मस्जिद के सामने बवाल की पूरी कहानी
तब जून 1948 में मिलती आजादी, ब्रिटिश पीएम ने सत्ता ट्रांसफर के लिए रखी थी एक शर्त!
India independence 1947
तब जून 1948 में मिलती आजादी, ब्रिटिश पीएम ने सत्ता ट्रांसफर के लिए रखी थी एक शर्त!