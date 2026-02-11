Advertisement
trendingNow13105972
Hindi Newsक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप में अब तक कितने सुपर ओवर हुए? अफगानिस्तान की तरह और किन टीमों का दिल टूटा, पूरा लेखा जोखा

टी20 वर्ल्ड कप में अब तक कितने सुपर ओवर हुए? अफगानिस्तान की तरह और किन टीमों का दिल टूटा, पूरा लेखा जोखा

Super Over Record In T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2007 में हुई थी. तब से लेकर अभी तक इस टूर्नामेंट में 6 मैच टाई हुए हैं. पहली बार ये रोमांच 2007 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच में हुआ था, लेकिन तब सुपर ओवर नियम नहीं बना था. डरबन में हुए उस मुकाबले में बॉल आउट से फैसला हुआ था और भारत ने पाकिस्तान को पटखनी दी थी.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 11, 2026, 05:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टी20 वर्ल्ड कप में अब तक कितने सुपर ओवर हुए? (PHOTO- @ACBofficials/X)
टी20 वर्ल्ड कप में अब तक कितने सुपर ओवर हुए? (PHOTO- @ACBofficials/X)

Super Over Record In T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच अपने चरम पर है. ये कहना गलत नहीं होगा कि इस टूर्नामेंट ने पहले कुछ दिनों में ही तमाम क्रिकेट फैंस का दिल गदगद कर दिया है. बुधवार, 11 फरवरी को हुआ साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच मैच तो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज किया जाएगा. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. ये मैच किसी ब्लॉकबस्टर मूवी से कम नहीं था. टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार डबल सुपर ओवर का तड़का लगा, जिसमें बाजी तो साउथ अफ्रीका ने मारी, लेकिन दिल साउथ अफ्रीका ने जीता.

पहले मैच के बारे में बता दें कि साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 187 रन बनाए थे. इसके जवाब में रहमानुल्लाह गुरबाज की तूफानी पारी के दम पर अफगानिस्तान ने आखिरी ओवर तक संघर्ष किया और 187 रन बनाने में कामयाब रहे. मैच टाई हुआ और फिर असली रोमांच सुपर ओवर में हुआ. सुपर ओवर भी टाई रहा और फिर दूसरे सुपर ओवर में साउथ अफ्रीका को जीत और अफगानिस्तान को दर्दनाक हार का सामना करना पड़ा.

टी20 वर्ल्ड कप में कितने सुपर ओवर हुए हैं?

Add Zee News as a Preferred Source

टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2007 में हुई थी. तब से लेकर अभी तक इस टूर्नामेंट में 6 मैच टाई हुए हैं. पहली बार ये रोमांच 2007 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच में हुआ था, लेकिन तब सुपर ओवर नियम नहीं बना था. डरबन में हुए उस मुकाबले में बॉल आउट से फैसला हुआ था और भारत ने पाकिस्तान को पटखनी दी थी. 

पहली बार न्यूजीलैंड का टूटा था दिल

टी20 वर्ल्ड कप में सुपर ओवर का पहला तड़का 2012 में लगा था. न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच पल्लेकेले में खेला गया ये मैच टाई रहा. दोनों टीमों ने 174-174 रन बनाए. उसके बाद नतीजा सुपर ओवर से निकला, जहां श्रीलंका को जीत मिली और न्यूजीलैंड का दिल टूटा.

इसके बाद 2012 टी20 वर्ल्ड कप में ही न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच मैच टाई हुआ और दिलचस्प बात ये है कि ये मुकाबला भी पल्लेकेले में खेला गया था. सुपर ओवर में किस्मत से एक बार फिर कीवी टीम का साथ नहीं दिया और वेस्टइंडीज ने मैच अपने नाम किया.

टी20 वर्ल्ड कप का तीसरा सुपर ओवर देखने में 12 सालों का इंतजार करना पड़ा. 2024 में नामीबिया बनाम ओमान मैच टाई हुआ और सुपर ओवर में नामीबिया को जीत मिली. इसी साल यूएसए बनाम पाकिस्तान मुकाबला भी सुपर ओवर में पहुंचा जहां अमेरिका ने पाकिस्तान के होश उड़ाते हुए मैच अपने नाम कर बड़ा उलटफेर किया. इस हार के बाद पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गया था.

टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार हुआ डबल सुपर ओवर

टी20 वर्ल्ड कप में पहला डबल सुपर ओवर आज यानी अफगानिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका के बीच हुआ. पहले सुपर ओवर में दोनों टीमों ने 17-17 रन बनाए. इसके बाद दूसरे सुपर ओवर में साउथ अफ्रीका ने 23 रन बनाए और इसके जवाब में अफगान टीम 19 रन बना सकी और उन्हें दर्दनाक हार का सामना करना पड़ा. बता दें कि इससे पहले अफगानिस्तान ने 2024 में भारत के खिलाफ भी डबल सुपर ओवर खेला था और वहां भी उन्हें मायूसी हाथ लगी थी. टी20 इंटरनेशनल में अफगानिस्तान ने अभी तक 3 सुपर ओवर मुकाबले खेले हैं और तीनों में हार का सामना करना पड़ा है.

ये भी पढ़ें: हाय रे किस्मत... 10 छक्के, 103 रन बनाने के बाद भी टूटा गुरबाज का दिल, हारा अफगानिस्तान तो नहीं रोक सके आंसू

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

किराना पर किसने किया था अटैक? पाक पर प्रहार के 9 महीने बाद वायुसेना ने तोड़ी चुप्पी
India Pakistan News in Hindi
किराना पर किसने किया था अटैक? पाक पर प्रहार के 9 महीने बाद वायुसेना ने तोड़ी चुप्पी
'बाहर मैं आपको डार्लिंग कहता हूं और आप मुझे टाइम नहीं देते', कल्याण बनर्जी
Kalyan Banerjee
'बाहर मैं आपको डार्लिंग कहता हूं और आप मुझे टाइम नहीं देते', कल्याण बनर्जी
'मेरी सलाह मानी होती तो...', राहुल गांधी के बयान पर जगदंबिका पाल का पलटवार
Rahul Gandhi
'मेरी सलाह मानी होती तो...', राहुल गांधी के बयान पर जगदंबिका पाल का पलटवार
'हायर कर सकते हैं तो फायर क्यों नहीं...', संसद में आप MP राघव चड्ढा की खास मांग
Raghav Chadha
'हायर कर सकते हैं तो फायर क्यों नहीं...', संसद में आप MP राघव चड्ढा की खास मांग
शक ठीक है पर राजनीतिक शक नहीं....रोहित पवार के सवालों पर बोले CM फडणवीस
CM Devendra Fadnavis
शक ठीक है पर राजनीतिक शक नहीं....रोहित पवार के सवालों पर बोले CM फडणवीस
दरगाह परिसर में महाशिवरात्रि पूजा रोकने को लेकर SC पहुंचा लाडले मशक दरगाह प्रबंधन
Mahashivratri puja
दरगाह परिसर में महाशिवरात्रि पूजा रोकने को लेकर SC पहुंचा लाडले मशक दरगाह प्रबंधन
गुलामों का व्यापार, गैंग वॉर, अफीम... बंगाल ने फिर देखा जमींदारों के खिलाफ विद्रोह
bengal violence
गुलामों का व्यापार, गैंग वॉर, अफीम... बंगाल ने फिर देखा जमींदारों के खिलाफ विद्रोह
कांग्रेस ट्रंप से करती डील तो...राहुल गांधी ने संसद मार्शल आर्ट के दांव क्यों दिखाए?
Rahul Gandhi
कांग्रेस ट्रंप से करती डील तो...राहुल गांधी ने संसद मार्शल आर्ट के दांव क्यों दिखाए?
माफी मांगें उमर ...सीएम के आते ही विधानसभा में हंगामा, BJP विधायकों ने किया वॉकआउट
Omar Abdullah
माफी मांगें उमर ...सीएम के आते ही विधानसभा में हंगामा, BJP विधायकों ने किया वॉकआउट
पाठक मैम नहीं हमें कपूर पर शक...रोहित पवार ने अजित पवार के प्लेन क्रैश पर उठाए सवाल
Ajit Pawar
पाठक मैम नहीं हमें कपूर पर शक...रोहित पवार ने अजित पवार के प्लेन क्रैश पर उठाए सवाल