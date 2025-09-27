एशिया कप का एक मैच खेलने के लिए भारत के खिलाड़ियों को कितनी फीस मिलती है? बेंच पर बैठे प्लेयर्स भी मालामाल

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का खुमार भारत भर में छाया हुआ है. टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में विजयरथ पर सवार है और युवा खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं. एशिया कप फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के खिलाफ खेला जाएगा. लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि एशिया कप में भारतीय प्लेयर्स एक मुकाबले का कितना कमाते हैं. सिर्फ प्लेइंग-XI में खेल रहे खिलाड़ी ही नहीं बल्कि बेंच पर बैठे प्लयेर्स भी मालामाल हो जाते हैं. आईए बीसीसीआई की सैलेरी का पूरा गणित समझते हैं.

BCCI सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का करता है ऐलान

हर साल बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान करता है. जिसमें खिलाड़ियों को 4 श्रेणियों में बांट दिया जाता है. 2025 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो A+ कैटेगरी में 4 खिलाड़ी, A कैटेगरी में 6 प्लेयर्स हैं जबकि B में पांच खिलाड़ियों को जगह दी गई है. C कैटेगरी की बात करें तो इसमें 19 खिलाड़ियों के नाम हैं. इसमें A+ की कैटेगरी वाले प्लेयर्स को बीसीसीआई सालाना 7 करोड़ रुपये देता है. A में शामिल प्लेयर्स को 5 करोड़ जबकि B वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ और C वाले प्लेयर्स को सालाना 1 करोड़ रुपये मिलते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मैच की सैलेरी एक जैसी

मैच फीस की बात करें तो ये सभी कैटेगरी के लिए एक जैसी रखी गई है. एक टेस्ट मैच के 15 लाख रुपये, वनडे मैच के 7 लाख जबकि टी20 इंटरनेशनल मुकाबले की मैच फीस 3 लाख रुपये होती है. एशिया कप 2025 टी20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है. ऐसे में इस एशिया कप में मैच में खेलने वाले खिलाड़ियों को 3 लाख रुपये मिलते हैं. हालांकि, परफॉर्मेंस बोनस प्लेयर्स को अलग से दिया जाता है.

ये भी पढे़ं.. तीरंदाजी में भारत ने मारी बाजी, 18 साल की शीतल ने गोल्ड जीतकर रचा इतिहास

बेंच पर बैठे प्लेयर्स भी हो जाते हैं मालामाल

जिन खिलाड़ियों को खेलने का मौका नहीं मिलता लेकिन वह स्क्वाड का हिस्सा होते हैं तो उन्हें भी बीसीसीआई की तरफ से मैच फीस मिलती है. चाहे फॉर्मेट कोई भी हो यदि कोई खिलाड़ी बेंच पर बैठा हो तो उसे मैच फीस की आधी सैलेरी दी जाएगी. टी20 की बात करें तो बेंच पर बैठे खिलाड़ी को 1.5 लाख रुपये मिलता है.