Hindi Newsक्रिकेट

एशिया कप का एक मैच खेलने के लिए भारत के खिलाड़ियों को कितनी फीस मिलती है? बेंच पर बैठे प्लेयर्स भी मालामाल

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का खुमार भारत भर में छाया हुआ है. टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में विजयरथ पर सवार है और युवा खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं. एशिया कप फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के खिलाफ खेला जाएगा. लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि एशिया कप में भारतीय प्लेयर्स एक मुकाबले का कितना कमाते हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 27, 2025, 06:01 PM IST
Abhishek Sharma
Abhishek Sharma

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का खुमार भारत भर में छाया हुआ है. टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में विजयरथ पर सवार है और युवा खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं. एशिया कप फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के खिलाफ खेला जाएगा. लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि एशिया कप में भारतीय प्लेयर्स एक मुकाबले का कितना कमाते हैं. सिर्फ प्लेइंग-XI में खेल रहे खिलाड़ी ही नहीं बल्कि बेंच पर बैठे प्लयेर्स भी मालामाल हो जाते हैं. आईए बीसीसीआई की सैलेरी का पूरा गणित समझते हैं. 

BCCI सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का करता है ऐलान

हर साल बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान करता है. जिसमें खिलाड़ियों को 4 श्रेणियों में बांट दिया जाता है. 2025 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो A+ कैटेगरी में 4 खिलाड़ी, A कैटेगरी में 6 प्लेयर्स हैं जबकि B में पांच खिलाड़ियों को जगह दी गई है. C कैटेगरी की बात करें तो इसमें  19 खिलाड़ियों के नाम हैं. इसमें A+ की कैटेगरी वाले प्लेयर्स को बीसीसीआई सालाना 7 करोड़ रुपये देता है. A में शामिल प्लेयर्स को 5 करोड़ जबकि B वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ और C वाले प्लेयर्स को सालाना 1 करोड़ रुपये मिलते हैं. 

मैच की सैलेरी एक जैसी

मैच फीस की बात करें तो ये सभी कैटेगरी के लिए एक जैसी रखी गई है. एक टेस्ट मैच के 15 लाख रुपये, वनडे मैच के 7 लाख जबकि टी20 इंटरनेशनल मुकाबले की मैच फीस 3 लाख रुपये होती है. एशिया कप 2025 टी20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है. ऐसे में इस एशिया कप में मैच में खेलने वाले खिलाड़ियों को 3 लाख रुपये मिलते हैं. हालांकि, परफॉर्मेंस बोनस प्लेयर्स को अलग से दिया जाता है. 

बेंच पर बैठे प्लेयर्स भी हो जाते हैं मालामाल

जिन खिलाड़ियों को खेलने का मौका नहीं मिलता लेकिन वह स्क्वाड का हिस्सा होते हैं तो उन्हें भी बीसीसीआई की तरफ से मैच फीस मिलती है. चाहे फॉर्मेट कोई भी हो यदि कोई खिलाड़ी बेंच पर बैठा हो तो उसे मैच फीस की आधी सैलेरी दी जाएगी. टी20 की बात करें तो बेंच पर बैठे खिलाड़ी को 1.5 लाख रुपये मिलता है. 

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...

Team India

