CoE बना टीम इंडिया का 'इंजरी हब'... हफ्तेभर में 2 स्टार बाहर, बुमराह से लेकर सुदर्शन तक तैयार हुई चोटिल खिलाड़ियों की फौज

Team India Injured Players full list: टीम इंडिया इन दिनों श्रीलंका दौरे पर है और टीम में इंजरी एक बड़ा सवालिया निशान बनी हुई है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सालों से टीम इंडिया के लिए खिलाड़ियों का जो पूल बनाया था, वो अब इंजरी के स्वीमिंग पूल में बदल चुका है. हर तरफ चोटें ही चोटें नजर आ रही हैं. टीम की जीत हार से ज्यादा चर्चे चोटिल प्लेयर्स के हैं. बीसीसीआई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) टीम इंडिया का 'इंजरी हब' बन चुका है. पिछले एक हफ्ते में दो बड़े खिलाड़ी चोटिल हो चुके हैं. पहले जसप्रीत बुमराह का नाम आया और अब सीरीज की शुरुआत से पहले साई सुदर्शन भी बाहर हो गए हैं. अब कुल कितने प्लेयर्स चोटिल हैं, पूरी लिस्ट हम आपको बताने जा रहे हैं.