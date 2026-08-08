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CoE बना टीम इंडिया का 'इंजरी हब'... हफ्तेभर में 2 स्टार बाहर, बुमराह से लेकर सुदर्शन तक तैयार हुई चोटिल खिलाड़ियों की फौज

Team India Injured Players: भारतीय टीम इन दिनों श्रीलंका टूर पर है, 15 अगस्त से टेस्ट सीरीज का आगाज होगा. लेकिन जीत-हार से ज्यादा चर्चे टीम इंडिया की इंजरी के हैं. बीसीसीआई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) टीम इंडिया का 'इंजरी हब' बन चुका है. चोटिल प्लेयर्स की लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है, अब कितने प्लेयर्स चोटिल हैं पूरी लिस्ट हम आपको बताने जा रहे हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 08, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 06:05 PM IST
CoE बना टीम इंडिया का 'इंजरी हब'... हफ्तेभर में 2 स्टार बाहर, बुमराह से लेकर सुदर्शन तक तैयार हुई चोटिल खिलाड़ियों की फौज
Image Credit: Jasprit Bumrah

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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