CoE बना टीम इंडिया का 'इंजरी हब'... हफ्तेभर में 2 स्टार बाहर, बुमराह से लेकर सुदर्शन तक तैयार हुई चोटिल खिलाड़ियों की फौज

Team India Injured Players full list: टीम इंडिया इन दिनों श्रीलंका दौरे पर है और टीम में इंजरी एक बड़ा सवालिया निशान बनी हुई है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सालों से टीम इंडिया के लिए खिलाड़ियों का जो पूल बनाया था, वो अब इंजरी के स्वीमिंग पूल में बदल चुका है. हर तरफ चोटें ही चोटें नजर आ रही हैं. टीम की जीत हार से ज्यादा चर्चे चोटिल प्लेयर्स के हैं. बीसीसीआई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) टीम इंडिया का 'इंजरी हब' बन चुका है. पिछले एक हफ्ते में दो बड़े खिलाड़ी चोटिल हो चुके हैं. पहले जसप्रीत बुमराह का नाम आया और अब सीरीज की शुरुआत से पहले साई सुदर्शन भी बाहर हो गए हैं. अब कुल कितने प्लेयर्स चोटिल हैं, पूरी लिस्ट हम आपको बताने जा रहे हैं.
सबसे पहले शुरू करते हैं हार्दिक हार्दिक पांड्या जो लगभग फिट होने के करीब थे. लेकिन अचानक उनकी दाईं पिंडली में दर्द उभरा, जांच में किसी गंभीर चोट या अन्य बड़ी समस्या के संकेत नहीं मिले. एहतियात के तौर पर कुछ समय के लिए उनकी दौड़ और गेंदबाजी रोक दी गई, जिससे दर्द कम हो सके. एनसीए ने 10 अगस्त से उनसे बॉलिंग कराने का प्लान बनाया है.
इंग्लैंड के खिलाफ पिछले महीने तीसरे वनडे से बाहर होने के बाद जसप्रीत बुमराह श्रीलंका टूर से बाहर हैं. 30 जुलाई को एनसीए पहुंचे थे, उनके बाएं घुटने में चोट है. 20 जुलाई को घुटने से तरल पदार्थ निकालने के बाद जोड़ में लुब्रिकेंट इंजेक्शन दिया गया था. उनकी वापसी की उम्मीद थी, लेकिन जोगिंग करते समय उन्हें परेशानी महसूस हुई. उनपर कोई रिस्क न लेते हुए सीरीज से बाहर रखा गया है.
टीम के ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी रिहैब में लगभग फिट हैं. उन्होंने पिछले हफ्ते बॉलिंग की और 16 ओवर फेंके. रेड्डी फिलहाल NCA में ही हैं और रिकवरी की सही दिशा में हैं. हालांकि, फिलहाल उनपर रिस्क न लेते हुए उन्हें सीरीज से बाहर रखा गया है.
टीम इंडिया के युवा साई सुदर्शन पर भी सीरीज में सस्पेंस था. अब मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि वह टेस्ट सीरीज से बाहर हो सकते हैं. हालांकि, उन्होंने रिकवरी में अच्छी प्रगति की है और बल्लेबाजी तथा क्षेत्ररक्षण का अभ्यास शुरू कर चुके हैं. वह नेट्स में 75 मिनट तक बल्लेबाजी करने में सफल रहे हैं और कंडीशनिंग अभ्यास के दौरान 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ भी चुके हैं. लेकिन चिंता की बात है कि उनके प्रभावित पैर के अंगूठे में अब भी दर्द महसूस हो रहा है. यही वजह है कि उन्हें अभी तक CoE से मंजूरी नहीं मिली है.
भारत के ऑलराउंडर हर्षित राणा भी NCA में हैं, वह 20 जुलाई को पहुंचे थे. उसके बाद से उनकी रिकवरी में अच्छी रही. हर्षित रिहैबिलिटेशन के मामले में पटरी पर लौट रहे हैं. उनका वर्कलोड धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है. फिलहाल श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हैं, लेकिन देखना होगा कि उनकी टीम इंडिया में वापसी कब तक होगी.
टीम के ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर इंग्लैंड टूर पर हैमिस्ट्रिंग का शिकार हुए थे, लेकिन अभी तक फिट नहीं हुए हैं, जिसके चलते श्रीलंका टूर से बाहर रखा गया है. सुंदर 20 जुलाई को एनसीए पहुंचे थे और अब रिहैब कर पटरी पर लौट रहे हैं. उन्होंने जोगिंग शुरू कर दी है और वर्तमान में 17 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कंडीशनिंग अभ्यास कर रहे हैं. हालांकि, वापसी का कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है.
टी20 टीम का हिस्सा रहे वरुण चक्रवर्ती भी 20 जुलाई को हैमिस्ट्रिंग की शिकायत के चलते एनसीए पहुंचे थे. फिलहाल रिहैब कर रहे हैं. उन्होंने गेंदबाजी शुरू कर दी है, लेकिन देखना होगा कि अगले स्क्वॉड के ऐलान में उनका नाम शामिल होता है या नहीं.
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टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर आकाश दीप लंबे समय से टीम से बाहर हैं. उन्होंने पिछले एक साल से भारतीय टीम के लिए एक भी टेस्ट नहीं खेला है. पिछला मुकाबला उन्होंने फरवरी में घरेलू क्रिकेट में खेला था. वह लगभग फिट हैं और रिहैबिलिटेशन के मामले पर पटरी पर हैं. लेकिन उनकी वापसी कब होगी इसका अंदाजा अभी भी मुश्किल है.