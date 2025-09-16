एक मैच के 4.5 करोड़... BCCI को मिली गजब डील, Dream 11 से भी ज्यादा रकम देगा Apollo Tyre
Cricket sponsorship 2025: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अपने नए स्पान्सर का ऐलान किया. अपोलो टायर्स ने अब ड्रीम-11 की जगह ले ली है. जल्द ही टीम इंडिया की जर्सी पर अपोलो टायर्स का ठप्पा देखने को मिलेगा. बीसीसीआई के लिए ये डील गजब रही. अपोलो टायर बीसीसीआई को ड्रीम-11 से भी ज्यादा रकम देगा. 

 

Sep 16, 2025
Cricket sponsorship 2025: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अपने नए स्पान्सर का ऐलान किया. अपोलो टायर्स ने अब ड्रीम-11 की जगह ले ली है. जल्द ही टीम इंडिया की जर्सी पर अपोलो टायर्स का ठप्पा देखने को मिलेगा. बीसीसीआई के लिए ये डील गजब रही. अपोलो टायर बीसीसीआई को ड्रीम-11 से भी ज्यादा रकम देगा. बीसीसीआई के मुताबिक यह कॉन्ट्रैक्ट 2028 मार्च तकयानि 2.5 साल तक रहेगा.

Dream-11 से डील हुई थी रद्द

एशिया कप 2025 से कुछ ही दिन पहले BCCI ने ड्रीम 11 के साथ डील रद्द कर दी थी. जिसके कुछ ही दिन बाद बीसीसीआई ने नए टेंडर के लिए दरवाजे खोल दिए. सभी के जहन में सवाल है कि अपोलो टायर्स बीसीसीआई को कितनी रकम देगा. रिपोर्ट के मुताबिक ड्रीम-11 तीन साल के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बीसीसीआई को 358 करोड़ रुपये का था लेकिन अब अपोलो टायर बीसीसीआई इससे ज्यादा पैसे देगा.

Apollo Tyre देगा कितनी रकम?

अपोलो टायर्स हर मैच के लिए बीसीसीआई को 4.5 करोड़ रुपये देगा. Dream11 के पिछले कॉन्ट्रैक्ट से बीसीसीआई को हर मैच में 50 लाख का फायदा देगा. ड्रीम-11 एक मैच का 4 करोड़ रुपये बीसीसीआई को दे रहा था. बीसीसीआई ने टेंडर में नए नियम लागू किए थे. जर्सी स्पॉन्सर के लिए बोर्ड ने गेमिंग, बेटिंग, क्रिप्टो और तंबाकू कंपनियों को दरकिनार कर दिया था.

किन कंपनियों को किया बाहर?

बीसीसीआई ने खेल-कपड़े बनाने वाली कंपनियां, बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनियां, कोल्ड ड्रिंक, पंखे, मिक्सर-ग्राइंडर, ताले और इंश्योरेंस कंपनियां  के लिए दरवाजे खोले. जिसमें अपोलो टायर ने बाजी मार ली. बीसीसीआई की स्पांसरशिप में ड्रीम-11 और अपोलो टायर्स से पहले बायजू, ओप्पो, स्टार इंडिया और सहारा जैसी कंपनियां शामिल रही हैं. 

