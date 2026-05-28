पंत रह जाएंगे बहुत पीछे... 30, 40 या 50 करोड़? IPL ऑक्शन में कितने में बिकेंगे वैभव सूर्यवंशी, दिग्गज ने की भविष्यवाणी

15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में ऐसी तबाही मचा रखी है कि पूरे क्रिकेट जगह में उनकी वाहवाही हो रही है. शुक्रवार को हुए एलिमिनेटर मुकाबले में वैभव ने 29 गेंदों पर 97 रनों की शानदार पारी खेली. राजस्थान रॉयल्स के धुरंधर बल्लेबाज ने इस दौरान 12 छक्के जड़े. आईपीएल 2026 में फिलहाल वो सबसे अधिक छक्के और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. हैरान करने वाली बात ये है कि वैभव सिर्फ 15 साल के हैं और उन्हें अभी लंबा सफर तय करना है. आईपीएल 2025 से पहले जब राजस्थान रॉयल्स ने ऑक्शन में उन्हें 1.1 करोड़ रुपये में खरीदा था, तब बस इस बात की चर्चा थी कि वो सबसे कम उम्र में आईपीएल खेलने वाले खिलाड़ी बनेंगे. अब आलम ये है कि चर्चा इस बात की हो रही है कि अगर अगली बार वैभव सूर्यवंशी ऑक्शन टेबल पर उतरे तो उन्हें कितनी रकम मिल सकती है?

ऑक्शन टेबल पर कितने में बिकेंगे वैभव सूर्यवंशी?

पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज और वर्तमान में टॉप के क्रिकेट एक्सपर्ट और हिंदी कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर नई बहस छेड़ी है. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर इस बात का मुद्दा उठाया कि अगर वैभव सूर्यवंशी आईपीएल ऑक्शन टेबल पर उतरे तो उनपर कितने पैसों की बरसात होगी? पहले तो आकाश चोपड़ा ने ये साफ किया कि राजस्थान रॉयल्स किसी कीमत पर वैभव को ऑक्शन में नहीं जाने देगी और पूरी कोशिश करेगी कि वो रिटेन रहें.

वैभव सूर्यवंशी की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए आकाश चोपड़ा ने कहा, ''वैभव सूर्यवंशी अगर आईपीएल के ऑक्शन में आ गए तो भाई कितने में बिकेंगे? वैसे राजस्थान रॉयल्स उन्हें अपने पास रखने के लिए सबकुछ करेगी और कोई चांस नहीं है कि वैभव ऑक्शन टेबल पर जाएंगे. लेकिन, अगर हमारा ये बच्चा ऑक्शन टेबल पर आ जाता है ना तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी बन जाएगा.''

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30 या 32 करोड़... कितने में बिकेंगे?

आकाश चोपड़ा ने आगे कहा कि ऋषभ पंत 27 करोड़ में बिके थे, लेकिन मेरे मुताबिक, वैभव 30 करोड़ में जाएगा. मेरा मतलब है कि उनके लिए टीमें 30 करोड़ तो साइड में लेकर ऑक्शन टेबल पर बैठेंगी. हो सकता है कि कोई डेयरडेविल बने और 33 करोड़ तक दे दे. वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा. मुझे नहीं पता ये पर्स पर भी निर्भर करता है. अगर 200 करोड़ का पर्स होगा तो पता नहीं कितने मिल जाएं, हो सकता है 50 करोड़ मिल जाएं.

सिक्स हीटिंग मशीन बने वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी भले ही इस मैच में क्रिस गेल के सबसे तेज शतक के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सके, लेकिन 12 छक्के जड़कर उन्होंने आईपीएल का पुराना इतिहास जरूर बदल दिया. सही मायनों में वैभव सूर्यवंशी IPL में छक्कों की किंग बन गए हैं. उन्होंने क्रिस गेल से ये ताज छीन लिया है. 15 साल के युवा बल्लेबाज आईपीएल 2026 में अब तक 65 छक्के जड़ चुके हैं. इससे पहले 2013 में गेल ने एक सीजन में 59 सिक्स लगाए थे. अब ये महारिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी के नाम दर्ज हो चुका है. इसके अलावा वैभव आईपीएल नॉकआउट/प्लेऑफ में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं. उनके सिर पर फिलहाल ऑरेंज कैप भी है. उन्होंने 13 मैचों में 242.86 की स्ट्राइक रेट से 680 रन बनाए हैं.

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