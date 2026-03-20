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Hindi Newsक्रिकेटक्या IPL में प्लेयर्स की तरह अंपायर्स पर भी होती है करोंड़ों की बारिश? मैच के हिसाब से होता है पेमेंट, जानें सैलेरी

क्या IPL में प्लेयर्स की तरह अंपायर्स पर भी होती है करोंड़ों की बारिश? मैच के हिसाब से होता है पेमेंट, जानें सैलेरी

IPL: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) दुनिया के सबसे अमीर बोर्डों में से एक है. वहीं, आईपीएल दुनियाभर की लीगों में सबसे प्रतिष्ठित है जिसमें खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश होती है. प्लेयर्स को दुनियाभर की लीगों की तुलना में यहां सबसे ज्यादा रकम मिलती है, लेकिन ये लीग अंपायर्स के लिए कितनी फायदेमंद है हम आपको समझाते हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 20, 2026, 12:27 PM IST
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Umpires (BCCI)
Umpires (BCCI)

IPL: आईपीएल 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. एक ऐसी लीग जो रातों-रात खिलाड़ियों को जीरो से हीरो बना देती है. आईपीएल दुनिया की सबसे अमीर लीगों में से एक है. दुनियाभर की लीगों की तुलना में खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा रकम आईपीएल से मिलती है. लेकिन क्या खिलाड़ियों की तरह अंपायर्स भी यहां करोड़पति बन जाते हैं? आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि अंपायर्स की सैलेरी सबसे ज्यादा आखिर कहां होती है, एक वनडे मैच में, टी20 में, टेस्ट में या फिर किसी लीग में. आईपीएल में सैलेरी का गणित क्या होता है आईए हम आपको समझाते हैं. 

सबसे ज्यादा टेस्ट में मिलता है पैसा

आईसीसी के एलीट पैनल का हिस्सा चुनिंदा अंपायर्स ही होते हैं और यहां एक अलग स्टैंडडर्ड पेमेंट सिस्टम हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो अंपायर्स को हर मैच के हिसाब से पेमेंट मिलता है. सबसे ज्यादा पैसा टेस्ट में मिलता है जिसमें एक मैच की सैलेरी 4 लाख रुपये होती है. वहीं, वनडे इंटरनेशनल के लिए 2.5 लाख जबकि टी20 के लिए 1.25 लाख रुपये का पेमेंट किया जाता है. लेकिन जो आईसीसी के एलीट पैनल में नहीं होते तो उन्हें कम सैलेरी मिलती है. एक साल में ये कमाई 75 लाख रुपये से लेकर 1.7 करोड़ रुपये तक कमा लेता है.

BCCI किस हिसाब से देता है सैलेरी?

बीसीसीआई के अंडर आने वाले डोमेस्टिक मैचों में अंपायर्स की सैलेरी औसत होती है. उन्हें ग्रेड में बांटा जाता है और A+, A, B और C कैटेगरी होती है. A+ ग्रुप में 10 अंपायर्स को रखा गया हैं, जिनमें पांच ICC पैनल के अंपायर्स हैं जबकि बाकी पांच BCCI पैनल के अंपायर होते हैं. वहीं, A ग्रुप में 20 अंपायर हैं, जिनमें तीन पूर्व ICC अंपायर जबक पांच अंपायर रिटायरमेंट की कगार पर हैं. ग्रुप B में 58 अंपायर्स को रखा जाता हैं, जबकि ग्रुप C में 99 अंपायर हैं और इसमें 26 नए अंपायर शामिल हैं. A+ और A ग्रुप के अंपायरों को हर दिन मैच के 40,000 रुपये दिए जाते हैं, और B और C ग्रुप के अंपायरों की सैलेरी हर दिन 30,000 रुपये है. 10-20 लाख रुपये पर सीजन बीसीसीआई इन अंपायर्स को देता है. 

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IPL में कितनी मिलती है सैलेरी?

अब आते हैं मुद्दे पर दुनिया की सबसे अमीर लीग आईपीएल में अंपायर्स को कितना पैसा मिलता है. खिलाड़ियों की तरह ही ये लीग अंपायर्स के लिए भी बेहद फायदेमंद है. यहां दो महीनों में एक अंपायर लगभग 30 लाख रुपये कमा लेता है. पिछले सीजन में ऑन फील्ड अंपायर को प्रति मैच 3 लाख रुपये मिलते हैं जो इंटरनेशनल टी20 सैलेरी की दोगुनी है. चौथे अंपायर को 2 लाख रुपये दिए जाते हैं.

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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