EXPLAINED: हरमनप्रीत कौर की सेना में कितना दम, वनडे के बाद जीत पाएगी टी20 वर्ल्ड कप? यहां जान लें सभी 15 खिलाड़ियों का रिकॉर्ड

ICC विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट 12 जून से 5 जुलाई 2026 तक इंग्लैंड और वेल्स की मेजबानी में खेला जाएगा. BCCI की सेलेक्शन कमिटी ने ICC विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. भारत ने अभी तक टी20 वर्ल्ड कप का कोई भी टाइटल नहीं जीता है. टीम इंडिया विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2020 में उपविजेता रही थी. ICC विमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम टी20 फॉर्मेट में भी वर्ल्ड कप खिताब के सूखे को खत्म करना चाहेगी. यास्तिका भाटिया और राधा यादव की ICC विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम में एंट्री हुई है, जबकि अनकैप्ड तेज गेंदबाज नंदिनी शर्मा को टीम में शामिल किया गया है.

हरमनप्रीत कौर की सेना में कितना दम

राधा यादव की वापसी पिछले साल इंग्लैंड में टी20 सीरीज जिताने में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद हुई है. इस साल भी उनका ऑलराउंड प्रदर्शन अच्छा रहा है. वहीं, घुटने की सर्जरी से उबरने के बाद यास्तिका ने टीम में वापसी की है. यास्तिका को विशाखापत्तनम में टूर्नामेंट से पहले कैंप के दौरान चोट लगी थी, जिसके कारण वह विमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 नहीं खेल सकीं. नंदिनी विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की उभरती हुई स्टार में से एक रही थीं, जो इस टूर्नामेंट में हैट्रिक लेने वाली पहली भारतीय हैं. आइए एक नजर डालते हैं, ICC विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम में चुनी गई सभी 15 खिलाड़यों के रिकॉर्ड्स पर-

सभी 15 खिलाड़ियों के रिकॉर्ड्स

1. हरमनप्रीत कौर

हरमनप्रीत कौर ICC विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की कप्तानी करेंगी. हरमनप्रीत कौर ने अभी तक 195 T20I मुकाबलों में 110.19 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 3991 रन बनाए हैं. हरमनप्रीत कौर ने अभी तक T20I के 195 मैचों में 382 चौके और 84 छक्के ठोके हैं. T20I में हरमनप्रीत कौर ने 1 शतक और 16 अर्धशतक ठोके हैं. हरमनप्रीत कौर का T20I में बेस्ट स्कोर 103 रन रहा है. हरमनप्रीत कौर ने T20I में 32 विकेट भी झटके हैं.

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2. स्मृति मंधाना

ओपनिंग बल्लेबाज स्मृति मंधाना ICC विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की उपकप्तानी करेंगी. स्मृति मंधाना ने अभी तक 163 T20I मुकाबलों में 124.66 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 4293 रन बनाए हैं. स्मृति मंधाना ने अभी तक T20I के 163 मैचों में 578 चौके और 85 छक्के ठोके हैं. T20I में स्मृति मंधाना ने 1 शतक और 33 अर्धशतक ठोके हैं. स्मृति मंधाना का T20I में बेस्ट स्कोर 112 रन रहा है.

3. शेफाली वर्मा

ओपनिंग बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने अभी तक 103 T20I मुकाबलों में 135.30 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 2687 रन बनाए हैं. शेफाली वर्मा ने अभी तक T20I के 103 मैचों में 344 चौके और 77 छक्के ठोके हैं. T20I में शेफाली वर्मा ने 16 अर्धशतक ठोके हैं. शेफाली वर्मा का T20I में बेस्ट स्कोर 81 रन रहा है. शेफाली वर्मा ने T20I में 11 विकेट भी झटके हैं.

4. जेमिमा रोड्रिगेज

टॉप ऑर्डर की बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिगेज ने अभी तक 123 T20I मुकाबलों में 117.81 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 2633 रन बनाए हैं. जेमिमा रोड्रिगेज ने अभी तक T20I के 123 मैचों में 298 चौके और 25 छक्के ठोके हैं. T20I में जेमिमा रोड्रिगेज ने 15 अर्धशतक ठोके हैं. जेमिमा रोड्रिगेज का T20I में बेस्ट स्कोर 76 रन रहा है. जेमिमा रोड्रिगेज ने T20I में 1 विकेट भी झटका है.

5. भारती फुलमाली

भारती फुलमाली ने अभी तक 3 T20I मुकाबलों में 123.53 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 42 रन बनाए हैं. भारती फुलमाली ने अभी तक T20I के 3 मैचों में 4 चौके और 2 छक्के ठोके हैं. भारती फुलमाली का T20I में बेस्ट स्कोर 40 रन रहा है.

6. दीप्ति शर्मा

टीम इंडिया की बैटिंग ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने अभी तक 141 T20I मुकाबलों में 104.16 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 1154 रन बनाए हैं. दीप्ति शर्मा ने अभी तक T20I के 141 मैचों में 101 चौके और 7 छक्के ठोके हैं. T20I में दीप्ति शर्मा ने 2 अर्धशतक ठोके हैं. दीप्ति शर्मा का T20I में बेस्ट स्कोर 64 रन रहा है. दीप्ति शर्मा ने T20I में 160 विकेट भी झटके हैं.

7. ऋचा घोष

टीम इंडिया की विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने अभी तक 80 T20I मुकाबलों में 144.79 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 1235 रन बनाए हैं. ऋचा घोष ने अभी तक T20I के 80 मैचों में 143 चौके और 43 छक्के ठोके हैं. T20I में ऋचा घोष ने 2 अर्धशतक ठोके हैं. ऋचा घोष का T20I में बेस्ट स्कोर 64 रन रहा है.

8. श्री चरणी

लेग स्पिनर और लोअर ऑर्डर की उपयोगी बल्लेबाज श्री चरणी ने अभी तक 17 T20I मुकाबलों में 133.34 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 8 रन बनाए हैं. T20I में श्री चरणी का बेस्ट स्कोर 7 रन रहा है. श्री चरणी ने T20I में 24 विकेट भी झटके हैं.

9. यस्तिका भाटिया

टीम इंडिया की विकेटकीपर बल्लेबाज यस्तिका भाटिया ने अभी तक 19 T20I मुकाबलों में 88.43 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 214 रन बनाए हैं. यस्तिका भाटिया ने अभी तक T20I के 19 मैचों में 24 चौके और 2 छक्के ठोके हैं. यस्तिका भाटिया का T20I में बेस्ट स्कोर 36 रन रहा है.

10. नंदिनी शर्मा

दाएं हाथ की तेज गेंदबाज नंदिनी शर्मा ने अभी तक 19 T20I मुकाबलों में 88.43 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 214 रन बनाए हैं. यस्तिका भाटिया ने अभी तक T20I के 19 मैचों में 24 चौके और 2 छक्के ठोके हैं. यस्तिका भाटिया का T20I में बेस्ट स्कोर 36 रन रहा है.

11. अरुंधति रेड्डी

दाएं हाथ की तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी ने अभी तक 49 T20I मुकाबलों में 130 रन बनाए हैं. अरुंधति रेड्डी ने T20I में 46 विकेट भी झटके हैं.

12. रेणुका सिंह ठाकुर

दाएं हाथ की तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर ने अभी तक 63 T20I मुकाबलों में 13 रन बनाए हैं. रेणुका सिंह ठाकुर ने T20I में 68 विकेट भी झटके हैं.

13. क्रांति गौड़

दाएं हाथ की तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने अभी तक 9 T20I मुकाबलों में 16 रन बनाए हैं. रेणुका सिंह ठाकुर ने T20I में 4 विकेट भी झटके हैं.

14. श्रेयंका पाटिल

टीम इंडिया की ऑफ स्पिनर श्रेयंका पाटिल ने अभी तक 21 T20I मुकाबलों में 20 रन बनाए हैं. रेणुका सिंह ठाकुर ने T20I में 28 विकेट भी झटके हैं.

15. राधा यादव

लेग स्पिनर राधा यादव ने अभी तक 89 T20I मुकाबलों में 93 रन बनाए हैं. T20I में राधा यादव ने 103 विकेट भी झटके हैं.