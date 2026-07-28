9 साल में कितनी बदल गई टीम इंडिया? वर्तमान के सिर्फ 3 खिलाड़ी थे श्रीलंका में आखिरी टेस्ट सीरीज का हिस्सा

भारत ने 2017 में विराट कोहली की कप्तानी में श्रीलंका का दौरा किया था. उस टीम में शिखर धवन, मुरली विजय, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा, उमेश यादव, इशांत शर्मा और मोहम्मद शमी जैसे अनुभवी खिलाड़ी शामिल थे. भारत ने उस दौरे पर शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 3-0 से क्लीन स्वीप किया था. बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों ने दमदार खेल दिखाया था, जिससे वह सीरीज भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल विदेशी दौरों में गिनी जाती है.