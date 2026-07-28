9 साल में कितनी बदल गई टीम इंडिया? वर्तमान के सिर्फ 3 खिलाड़ी थे श्रीलंका में आखिरी टेस्ट सीरीज का हिस्सा

भारतीय क्रिकेट टीम 2026 में श्रीलंका दौरे पर दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए तैयार है. हालांकि, इस बार की टीम पर नजर डालें तो यह 2017 में श्रीलंका में आखिरी टेस्ट सीरीज खेलने वाली भारतीय टीम से बिल्कुल अलग दिखाई देती है. हैरानी की बात यह है कि मौजूदा टेस्ट स्क्वॉड में सिर्फ 3 ऐसे खिलाड़ी हैं, जो 2017 के श्रीलंका दौरे का भी हिस्सा थे.
इन 9 वर्षों में भारतीय टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है. कई दिग्गज खिलाड़ियों ने संन्यास ले लिया, जबकि नई पीढ़ी ने टीम की जिम्मेदारी संभाल ली है.
भारत ने 2017 में विराट कोहली की कप्तानी में श्रीलंका का दौरा किया था. उस टीम में शिखर धवन, मुरली विजय, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा, उमेश यादव, इशांत शर्मा और मोहम्मद शमी जैसे अनुभवी खिलाड़ी शामिल थे. भारत ने उस दौरे पर शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 3-0 से क्लीन स्वीप किया था. बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों ने दमदार खेल दिखाया था, जिससे वह सीरीज भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल विदेशी दौरों में गिनी जाती है.
2026 की टेस्ट टीम में कई नए चेहरे शामिल हैं, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में घरेलू क्रिकेट और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करके अपनी जगह बनाई है. टीम की कमान अब शुभमन गिल के हाथ में है और चयनकर्ता भविष्य को ध्यान में रखते हुए युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जता रहे हैं. इस बदलाव के बावजूद तीन खिलाड़ी ऐसे हैं जो 2017 से लेकर आज तक टीम इंडिया का हिस्सा बने हुए हैं.
केएल राहुल इस समय भारतीय टेस्ट टीम के सबसे अनुभवी बल्लेबाजों में शामिल हैं. वो टीम इंडिया के उपकप्तान भी हैं. पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने विदेशी परिस्थितियों में कई महत्वपूर्ण पारियां खेली हैं. श्रीलंका की स्पिन-अनुकूल पिचों पर उनका अनुभव टीम के काफी काम आ सकता है.
चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव 2017 के दौरे में भी भारतीय टीम का हिस्सा थे और अब वह टीम के प्रमुख स्पिन गेंदबाजों में गिने जाते हैं. वहीं मोहम्मद सिराज ने पिछले कुछ वर्षों में खुद को भारत के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में स्थापित किया है. बुमराह के साथ नई गेंद से विकेट निकालने की जिम्मेदारी इस बार भी उनके कंधों पर होगी.
भारत ने 2017 में श्रीलंका को उसी के घर में 3-0 से रौंदा था. अब 2026 की युवा भारतीय टीम के सामने उस प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती होगी. हालांकि, टीम में बदलाव काफी बड़ा है, लेकिन उम्मीद यही रहेगी कि नए खिलाड़ी भी उसी तरह का दबदबा कायम रखते हुए भारत को एक और यादगार टेस्ट सीरीज जीत दिलाएं.
श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम
शुभमन गिल [कप्तान], केएल राहुल [उपकप्तान], यशस्वी जयसवाल, ऋषभ पंत [विकेटकीपर], साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल [विकेटकीपर], रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन.