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9 साल में कितनी बदल गई टीम इंडिया? वर्तमान के सिर्फ 3 खिलाड़ी थे श्रीलंका में आखिरी टेस्ट सीरीज का हिस्सा

भारत ने 2017 में विराट कोहली की कप्तानी में आखिरी बार श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेला था. टीम इंडिया ने उस दौरे पर शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 3-0 से क्लीन स्वीप किया था. हालांकि, मौजूदा टेस्ट स्क्वॉड में सिर्फ 3 ऐसे खिलाड़ी हैं, जो 2017 के श्रीलंका दौरे का भी हिस्सा थे.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 28, 2026, 10:52 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:52 PM IST
9 साल में कितनी बदल गई टीम इंडिया? वर्तमान के सिर्फ 3 खिलाड़ी थे श्रीलंका में आखिरी टेस्ट सीरीज का हिस्सा
Image Credit: वर्तमान के सिर्फ 3 खिलाड़ी थे श्रीलंका में आखिरी टेस्ट सीरीज का हिस्सा (BCCI/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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