Explainer: तीसरे वनडे में बनेंगे 400 रन? विशाखापत्तनम के मैदान का रिकॉर्ड देख उड़ जाएंगे होश, आधी लड़ाई तो टॉस ही जिता देगा

India vs South Africa: भारत को अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ विशाखापत्तनम में तीसरा और निर्णायक वनडे मैच जीतकर सीरीज पर 2-1 से कब्जा करना है तो उसे अपनी बल्लेबाजी में और भी ज्यादा आग पैदा करनी होगी. बल्लेबाजी के अलावा टीम इंडिया को गेंदबाजी में भी अपनी धार दिखानी होगी. तीसरे वनडे में भारत को अगर टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करना पड़ा तो उसे हर हाल में 400 रन का आंकड़ा छूना होगा. वहीं, अगर भारत टॉस जीत लेता है तो उसकी आधी लड़ाई तो खत्म ही हो जाएगी. विशाखापत्तनम में टॉस का अहम रोल रहेगा.

आधी लड़ाई तो टॉस ही जिता देगा

भारत अगर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला करता है तो उसके जीत के चांस काफी हद तक बढ़ जाएंगे. विशाखापत्तनम के मैदान पर अभी तक कुल 10 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें से 6 मुकाबले तो बाद में बैटिंग करने वाली टीमों ने जीते हैं. विशाखापत्तनम में रनचेज करना आसान है, जिसका नतीजा ये रहा कि यहां बाद में बैटिंग करने वाली टीमों को अधिक सफलता मिली है. विशाखापत्तनम में पहले बैटिंग करने वाली टीमों को सिर्फ 3 मैचों में ही जीत नसीब हुई है. इस मैदान पर भारत और वेस्टइंडीज के बीच साल 2018 में खेला गया एक वनडे मैच टाई पर समाप्त हुआ था.

Add Zee News as a Preferred Source

पहले बैटिंग आई तो 400 रन बनाए भारत

अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर भारत विशाखापत्तनम में टॉस हार गया और उसकी पहले बैटिंग आ गई तो उसे अपनी जीत पक्की करने के लिए कम से कम कितने रन का स्कोर खड़ा करना होगा. विशाखापत्तनम के ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम में आज तक कभी भी ODI में 289 रन से ज्यादा का टारगेट चेज नहीं हुआ है. हालांकि साउथ अफ्रीका की मौजूदा वनडे टीम की बैटिंग लाइनअप में इतनी गहराई है कि वह किसी भी मैदान पर 300-350 रन का टारगेट चेज करने का दमखम रखती है. भारत अगर विशाखापत्तनम में टॉस हार गया और उसे पहले बैटिंग करनी पड़ी तो उसे साउथ अफ्रीका को मैच से बाहर करने के लिए हर हाल में 400 रन बनाने ही होंगे.

IND vs SA: तीसरे वनडे के लिए भारत की Playing XI तय! निर्णायक मैच से इस क्रिकेटर का कट सकता है पत्ता

विशाखापत्तनम में भारत का दबदबा

विशाखापत्तनम में वनडे फॉर्मेट में भारतीय टीम का रिकॉर्ड शानदार रहा है. टीम इंडिया ने इस मैदान पर अब तक 10 मुकाबले खेले हैं. इसमें 7 मैचों में भारतीय टीम को जीत और दो मैचों में हार मिली है. एक मैच का परिणाम टाई रहा था. भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ विशाखापत्तनम में अब तक वनडे मैच नहीं खेला है. विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के अनुकूल मानी जाती है. इस पिच पर दो सर्वाधिक बड़े स्कोर भारतीय टीम ने ही बनाए हैं. 18 दिसंबर 2019 को भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 विकेट पर 387 रन बनाए हैं. वहीं, 5 अप्रैल 2005 को पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम ने 9 विकेट पर 356 रन बनाए थे. दोनों मैचों में भारतीय टीम विजेता रही थी.

विशाखापत्तनम के मैदान पर भारत का रिकॉर्ड (ODI)

कुल मैच - 10

जीते - 7

हारे - 2

टाई - 1

पहले बैटिंग करनी वाली टीमों के रिकॉर्ड (विशाखापत्तनम)

कुल मैच - 10

जीते - 3

हारे - 6

टाई - 1

लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम (विशाखापत्तनम)

कुल मैच - 10

जीते - 6

हारे - 3

टाई - 1

विशाखापत्तनम में आखिरी वनडे मैच कब खेला गया था?

विशाखापत्तनम के मैदान पर आखिरी वनडे मैच 19 मार्च 2023 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था. 19 मार्च 2023 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए इस मुकाबले में भारतीय टीम 117 रन पर सिमट गई थी. ऑस्ट्रेलिया ने भारत को इस वनडे मैच में 10 विकेट से हराया था. विशाखापत्तनम के मैदान पर सबसे न्यूनतम स्कोर का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के नाम है. 29 अक्टूबर 2016 को भारत के खिलाफ हुए मैच में न्यूजीलैंड की टीम 79 पर सिमट गई थी. भारत ने इस मैच में 190 रन से जीत दर्ज की थी.

विराट कोहली के लिए लकी रहा विशाखापत्तनम का मैदान

विशाखापत्तनम का मैदान विराट कोहली के लिए लकी रहा है. विराट कोहली यहां 7 मैचों में 3 शतक लगा चुके हैं. विराट कोहली ने 2011 से 2023 के बीच यहां 7 वनडे मैचों में 3 शतक और 2 अर्धशतक लगाते हुए 587 रन बनाए हैं. विशाखापत्तनम के मैदान पर विराट कोहली का औसत 97.83 का रहा है. इस मैदान पर सबसे ज्यादा 3 शतक लगाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम ही है.

40 शतक और 13686 रन, टेस्ट क्रिकेट में चीते की रफ्तार से दौड़ रहा ये बल्लेबाज, अब इतना दूर रह गया सचिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड

विशाखापत्तनम में सबसे बड़ी व्यक्तिगत वनडे पारी

विशाखापत्तनम में सबसे बड़ी व्यक्तिगत वनडे पारी रोहित शर्मा ने (159 रन) वेस्टइंडीज के खिलाफ साल 2019 में खेली थी. दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं. विराट कोहली ने साल 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ यहां नाबाद 157 रन बनाए थे. बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की मौजूदा वनडे सीरीज में अभी तक रनों की बारिश देखने को मिली है. रांची में खेले गए पहले वनडे मैच में कुल 681 रन बने थे. वहीं, रायपुर में दूसरे वनडे मैच के दौरान रिकॉर्डतोड़ 720 रन बन गए. दोनों ही मैचों में बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिला. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि तीसरे वनडे मैच में कुल कितने रन बनते हैं.