Exclusive: 200 भी बेकार.. चिन्नास्वामी जीत के लिए कितने रन सेफ? धोनी के कोच का विनिंग फॉर्मूला

RCB vs SRH: आईपीएल 2026 का आगाज कुछ ही घंटों में हो जाएगा. चिन्नास्वामी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और सनराइजर्स हैदराबाद (RCB vs SRH) के बीच उद्घाटन मैच के लिए मंच सज चुका है. हैदराबाद की टीम आईपीएल में विस्फोटक बल्लेबाजी के चलते सबसे खतरनाक साबित हुई है. ऐसे में फैंस के जहन में सवाल है, कि अगर आरसीबी की पहले बैटिंग आती है तो कितना टोटल बनाना सेफ होगा. धोनी के कोच एमपी सिंह ने इस मैदान पर पहले बैटिंग करने वाली टीम के लिए सेफ टोटल बताया.

SRH की बॉलिंग कमजोर

सनराइजर्स हैदराबाद की गेंदबाजी पैट कमिंस की गैरमौजूदगी के चलते कमजोर हो गई है. पेसर्स की यूनिट में पूरी जिम्मेदारी जयदेव उनादकट और हर्षल पटेल पर होगी. ऐसे में अगर हैदराबाद पहले बल्लेबाजी करने उतरती है तो बड़े स्कोर की तरफ बढ़ना चाहेगी. लेकिन आरसीबी पहले बैटिंग करने उतरती है, तो 200 रन का टोटल भी टीम के लिए काफी नहीं होगा. टॉप-5 सबसे बड़े आईपीएल टोटल देखें तो हैदराबाद की बल्लेबाजी की ताकत समझ आएगी. टॉप-5 में से 4 सबसे बड़े टोटल हैदराबाद के नाम हैं.

क्या बोले धोनी के कोच?

धोनी के कोच एमपी सिंह ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, 'अगर SRH या RCB में से कोई टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो 210-215 रन का स्कोर सेफ और मैच विनिंग रहेगा.' हालांकि, इस मैदान पर टॉस भी काफी अहम रहेगा, जो भी टीम टॉस जीतती है वो पहले गेंदबाजी ही चुनना चाहेगी. पहले बॉलिंग करने वाली टीम को फायदा मिलता है. चेज करने वाली टीम ने इस मैदान पर 53 मुकाबले जीते हैं जबकि पहले बैटिंग करने वाली टीम को महज 44 मैच में जीत मिली है.

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कैसा है SRH vs RCB का रिकॉर्ड

हैदराबाद की टीम की कमान इस मुकाबले में ईशान किशन के हाथों में होगी. परमानेंट कप्तान पैट कमिंस इंजरी के चलते आईपीएल के पहले हाफ से बाहर हैं. हालांकि, अगले हाफ तक वह पूरी तरह से फिट हो जाएंगे. 2008 से लेकर अब तक RCB और SRH के बीच आईपीएल में कुल 25 मैच हुए हैं, जिनमें से 13 मुकाबले हैदराबाद ने जीते. जबकि 11 मैच आरसीबी के नाम रहे.