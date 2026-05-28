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Hindi Newsक्रिकेटक्रिस गेल ने जब IPL में छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तब कितने साल के थे वैभव? उम्र जानकर चौंक जाएंगे आप

क्रिस गेल ने जब IPL में छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तब कितने साल के थे वैभव? उम्र जानकर चौंक जाएंगे आप

राजस्थान रॉयल्स (RR) के 15 साल के विस्फोटक ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ बुधवार को महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लांपुर में खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले के दौरान 29 गेंद पर 97 रन बनाए. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में अभी तक राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए 15 मैचों में 680 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं. वैभव सूर्यवंशी ने अपनी इस तूफानी पारी के साथ ही ऑरेंज कैप को भी अपने नाम कर लिया.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 28, 2026, 11:35 PM IST
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क्रिस गेल ने जब IPL में छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तब कितने साल के थे वैभव? उम्र जानकर चौंक जाएंगे आप

राजस्थान रॉयल्स (RR) के 15 साल के विस्फोटक ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ बुधवार को महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लांपुर में खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले के दौरान 29 गेंद पर 97 रन बनाए. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में अभी तक राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए 15 मैचों में 680 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं. वैभव सूर्यवंशी ने अपनी इस तूफानी पारी के साथ ही ऑरेंज कैप को भी अपने नाम कर लिया.

1 साल के थे वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी किसी एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए, जिन्होंने IPL 2026 में 65 छक्के लगाए थे. इस मामले में वैभव सूर्यवंशी ने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने IPL 2012 में 59 छक्के लगाए थे. क्रिस गेल ने जब IPL में छक्कों का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, तब वैभव सूर्यवंशी कितने साल के थे? बहुत से फैंस वैभव सूर्यवंशी की उम्र जानकर चौंक जाएंगे. क्रिस गेल ने जब IPL 2012 सीजन में 59 छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, तब वैभव सूर्यवंशी महज 1 साल के थे.

कब हुआ था वैभव सूर्यवंशी का जन्म?

वैभव सूर्यवंशी का जन्म 27 मार्च 2011 को भारत की ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जीत से कुछ दिन पहले हुआ था. वैभव सूर्यवंशी का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव में हुआ था. वैभव सूर्यवंशी बिहार के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं. वैभव सूर्यवंशी ने साल 2024 में 12 की उम्र में रणजी ट्रॉफी में बिहार के लिए फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था. वैभव सूर्यवंशी के पिता का नाम संजीव सूर्यवंशी है. संजीव सूर्यवंशी भी एक क्रिकेटर थे. वैभव सूर्यवंशी ब्रायन लारा को अपना आदर्श मानते हैं.

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सबसे यूनिक टैलेंट

वैभव सूर्यवंशी सबसे यूनिक टैलेंट हैं. वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर आते ही दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देते हैं. वैभव सूर्यवंशी ने 25 अप्रैल 2026 को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ IPL मैच में 36 गेंद पर शतक ठोक दिया था. इससे पहले बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 28 अप्रैल 2025 को गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ 35 गेंद पर शतक ठोक दिया था.

वैभव सूर्यवंशी के रिकॉर्ड्स

वैभव सूर्यवंशी ने 22 IPL मैचों में 42.36 की औसत और 231.85 की स्ट्राइक रेट से 932 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं. IPL में वैभव सूर्यवंशी का हाईएस्ट स्कोर 103 रन रहा है. वैभव सूर्यवंशी ने IPL में 89 छक्के ठोके हैं. वैभव सूर्यवंशी ने 25 यूथ ODI मैचों में 56.48 की औसत और 165.72 की स्ट्राइक रेट से 1412 रन बनाए हैं, जिसमें 4 शतक और 7 अर्धशतक शामिल हैं. यूथ ODI में वैभव सूर्यवंशी का हाईएस्ट स्कोर 175 रन रहा है. वैभव सूर्यवंशी ने यूथ ODI में 110 छक्के ठोके हैं. 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया में डेब्यू करने के हकदार हैं.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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