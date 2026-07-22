सचिन तेंदुलकर की वो एक सलाह जिसने बदल दी हरभजन सिंह की जिंदगी, खुद किया बड़ा खुलासा

Harbhajan Singh Sachin Tendulkar: पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने अपने शानदार करियर के दौरान मिली सबसे मूल्यवान सलाह का खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि कैसे महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने उन्हें केवल क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा था. इसके अलावा सफलता के साथ आने वाले ध्यान भटकाने वाले चीजों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया था. भारत के महान ऑफ-स्पिनरों में से एक हरभजन ने कहा कि तेंदुलकर के शब्द उनके पूरे खेल करियर के दौरान उनके साथ रहे और आज भी उस सलाह को आकार देते हैं जो वह अब क्रिकेटरों की अगली पीढ़ी को देते हैं.
हरभजन ने बताया, ''मुझे लगता है कि हमारे सीनियर इतने अच्छे थे क्योंकि वे चाहते थे कि हम अच्छा खेलें और अपनी सीमाओं के भीतर बेहतर बनें. मुझे अब तक की सबसे अच्छी सलाह महान सचिन तेंदुलकर से मिली थी.'' हरभजन और सचिन लंबे समय तक साथ खेले और कई यादगार जीतों के गवाह रहे. दोनों ने टीम इंडिया को 2011 वनडे वर्ल्ड कप में जीत दिलाने में अहम योगदान दिया था.
हरभजन ने आगे बताया, ''सचिन पाजी ने मुझसे कहा था- तुम्हारे रास्ते में कई रुकावटें आएंगी. कई चीजें तुम्हारे सामने आएंगी, लेकिन तुम्हें अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर रखना होगा, ताकि तुम दाएं या बाएं न देख सको, और केवल सीधे आगे देखो. और आगे क्या है? क्रिकेट! अगर तुम इस रास्ते पर टिके रहे, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती. तुम जो भी बनना चाहते हो, जो कुछ भी करना चाहते हो, तुम्हें हर तरह का सम्मान, गौरव और प्रसिद्धि मिलेगी, सब कुछ, अगर तुम इस रास्ते पर चलते रहे.''
पूर्व स्पिनर ने कहा कि यही सिद्धांत उस संदेश का केंद्र है जो वह अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखने वाले युवा खिलाड़ियों के साथ साझा करते हैं. उन्होंने कहा, ''इसलिए, मैं युवाओं को भी यही सलाह देता हूं. खेल पर अपना ध्यान बनाए रखें. आप जो भी हैं, खेल की वजह से हैं. यह मत सोचिए कि आप खेल से बड़े हैं. अगर आपका रवैया सही नहीं है, तो यह खेल जितना देता है, उतनी ही जल्दी उसे वापस लेना भी जानता है.''
हरभजन का अंतरराष्ट्रीय करियर लगभग दो दशकों तक चला और उन्होंने भारत की कई बड़ी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इस दिग्गज ऑफ-स्पिनर ने सभी प्रारूपों में कुल 711 अंतरराष्ट्रीय विकेट लिए. इसमें 103 टेस्ट मैचों में 417 विकेट शामिल हैं, जो उन्हें टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेट का आंकड़ा पार करने वाले चुनिंदा भारतीय गेंदबाजों की श्रेणी में खड़ा करता है. इसके अलावा उन्होंने 236 वनडे मैचों में 269 विकेट और 28 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 25 विकेट भी हासिल किए.