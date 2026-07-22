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सचिन तेंदुलकर की वो एक सलाह जिसने बदल दी हरभजन सिंह की जिंदगी, खुद किया बड़ा खुलासा

Harbhajan Singh Sachin Tendulkar: पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने सचिन तेंदुलकर से मिली उस जादुई सलाह का खुलासा किया है जिसने उनका करियर बदल दिया. जानें 'मास्टर ब्लास्टर' ने भज्जी को सफलता पाने और गलत चीजों से बचने के लिए क्या गुरुमंत्र दिया था.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 22, 2026, 10:48 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 10:48 PM IST
सचिन तेंदुलकर की वो एक सलाह जिसने बदल दी हरभजन सिंह की जिंदगी, खुद किया बड़ा खुलासा

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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