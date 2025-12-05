Advertisement
Hindi Newsक्रिकेट

हाई स्कोरिंग ग्राउंड और ओस भरमार.. 'Do or Die' के लिए टीम इंडिया कितनी तैयार? कोच ने समझाया गणित

IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरे वनडे मैच के लिए मंच सज चुका है. दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला करो या मरो की स्थिति के समान है. मैच से पहले टीम इंडिया के असिस्सटेंट कोच रेयान टेन डोशेट ने इस सीरीज पर खुलकर बात की और समझाया कि भारतीय टीम हार के प्रेशर को कैसे हैंडल करने वाली है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 05, 2025, 11:21 PM IST
Team India
Team India

IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरे वनडे मैच के लिए मंच सज चुका है. दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला करो या मरो की स्थिति के समान है. मैच से पहले टीम इंडिया के असिस्सटेंट कोच रेयान टेन डोशेट ने इस सीरीज पर खुलकर बात की और समझाया कि भारतीय टीम हार के प्रेशर को कैसे हैंडल करने वाली है. हालांकि, उन्होंने माना कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के आखिरी तीसरे ODI में निराशाजनक टेस्ट दौरे और वनडे लेग की मिली-जुली शुरुआत के बाद वे हताश हैं.

क्या बोले डोशेट?

तीसरे वनडे से पहले टेन डोशेट ने कहा, 'जब नतीजे आपके खिलाफ जाने लगते हैं और परफॉर्मेंस हमारे स्टैंडर्ड से नीचे चली जाती है, तो सीरीज के नजरिए से थोड़ी हताशा होना स्वाभाविक है. लेकिन ग्रुप को प्रेशर में काम करने की आदत है. यह इस टीम को कभी नहीं छोड़ता. बाइलेटरल डिसाइडर का अपना प्रेशर होता है और हम अपने प्रोसेस पर फोकस करने की कोशिश करते हैं. यह पता लगाते हैं कि अच्छा स्कोर क्या है और बैटिंग ग्रुप को उस टारगेट का पीछा करने देते हैं.'

सीरीज में ओस का बड़ा रोल

उन्होंने आगे कहा, 'यहां ओस बहुत अधिक है. यह ऐसी चीज नहीं है जिसे हम कंट्रोल कर सकें, लेकिन इसे अडैप्ट करना हम पर है. यह छोटी बाउंड्री वाला एक हाई-स्कोरिंग ग्राउंड है और असली चैलेंज पहले बैटिंग करने और चेज़ करने के बीच के अंतर को मैनेज करना है.' यह पूछे जाने पर कि क्या दोपहर 1.30 बजे शुरू होने से ओस का असर कम हो सकता है, टेन डोएशेट इस बात से सहमत थे कि इस आइडिया में दम है लेकिन उन्होंने माना कि ब्रॉडकास्ट की जरूरतों में बदलाव की बहुत कम गुंजाइश है.

बड़े स्कोर की तैयारी

उन्होंने आगे कहा कि इंडिया ने पहले ही ट्रेनिंग के दौरान ज्यादा स्कोरिंग की मांगों के लिए तैयारी करने की कोशिश की है. उन्होंने कहा, 'पहले गेम में हमने अपनी सोच को 320 से बदलकर लगभग 350 कर दिया. बॉल अच्छी तरह से आ रही थी फिर भी उस स्कोर तक पहुंचने में बहुत मेहनत लगी. आप हमेशा ज़्यादा रन चाहते हैं. हमने इस बारे में बहुत बात की है कि टोटल को ज्यादा से ज्यादा कैसे किया जाए. तब भी जब हालात आसान न हों. ज़िम्मेदारी है कि हल निकाला जाए.'

