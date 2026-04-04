11 गेंद खेलकर 'प्लेयर ऑफ द मैच'... कैसे और भी खूंखार बन रहा 24 साल का ये बल्लेबाज? नहीं खेलता तो बन जाता टीचर

PBKS vs CSK: आईपीएल को युवाओं की लीग यूं ही नहीं कहा जाता, कई युवा खिलाड़ी जो इस लीग से निकले और आज दुनियाभर में उनका नाम चलता है. अब कुछ नए नाम चर्चा में हैं, जिसमें से एक प्रियांश आर्या भी हैं जो महज 11 गेंद खेलकर सीएसके के खिलाफ जीत के हीरो साबित हुए.
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PBKS vs CSK: आईपीएल में हर साल युवाओं की फौज आती है, जिसमें से कुछ के लिए किस्मत क्रूर हो जाती जबकि कुछ आते ही डंका पीट देते हैं. इनमें से एक नाम पिछले सीजन की फाइनलिस्ट टीम के खिलाड़ी का भी है. वो खिलाड़ी जो महज 24 साल का है और साल-दर-साल बेमिसाल होता दिख रहा है. चेन्नई के खिलाफ मुकाबले में इस खिलाड़ी ने महज 11 गेंदे खेलीं और जीत का हीरो साबित हुआ. अब मैच के बाद इस खिलाड़ी ने राज खोला है कि आखिर कैसे ये बल्लेबाज हर बार और भी खूंखार होता जा रहा है.
पंजाब किंग्स ने सीएसके के खिलाफ 5 विकेट से एकतरफा जीत दर्ज की. 8 गेंद रहते पंजाब किंग्स की टीम ने 210 रन के विशाल लक्ष्य को चेज कर लिया. वजह थी ओपनिंग में धमाकेदार शुरुआत, दोनों ओपनर्स ने शानदार बैटिंग की. युवा बल्लेबाज प्रियांश आर्या ने महज 11 गेंद खेली और बल्ले से गदर काट दिया. उन्होंने इन 11 गेंद में 39 रन की पारी खेली, 4 छक्के और 3 चौके जमाए. हालांकि, फिफ्टी से पहले मैंट हैनरी ने उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया.
प्रियांश ने मैच के बाद बताया, 'बचपन से ही ऐसा रहा है और जब भी मुझे लगता है कि इससे टीम को फायदा होगा, तो मैं उसी तरह खेलता हूं. इसमें थोड़ा-बहुत रिस्क लेना भी शामिल होता है. मुझे खुद पर भरोसा है कि अगर मैं पहली गेंद पर शॉट लगा सकता हूं तो मैं जरूर लगाऊंगा.' इस लेवल पर खेलने के बारे में प्रियांश ने कहा, 'थोड़ा-बहुत तो दबाव होता ही है, क्योंकि यहां अनुभवी गेंदबाज होते हैं. इसलिए थोड़ा फर्क महसूस होता है. लेकिन मुझे अपनी काबिलियत पर उतना ही भरोसा है, जितना मुझे खुद पर है.'
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उन्होंने कहा, 'इसका नतीजा अच्छा मिलता है. नहीं सर, मैं ठीक से प्रैक्टिस करता हूं. मैं दिन में बैटिंग के दो सेशन करता हूं. हर सेशन डेढ़ घंटे का होता है. क्योंकि मुझे बैटिंग बहुत पसंद है. सर, मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड काफी अच्छा है, क्योंकि मेरे परिवार में सभी लोग शिक्षक हैं. मेरी बहन भी एक शिक्षिका है. इसलिए मुझे भी लगता है कि अगर मैं क्रिकेटर नहीं बनता, तो मैं भी एक शिक्षक ही बनता. अब तो सर, कोई चांस ही नहीं है.'