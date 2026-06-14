IND vs AFG: अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज का आगाज भारत ने जीत के साथ किया. टीम इंडिया ने भले ही 7 विकेट से मुकाबले को जीता, लेकिन चर्चे रहमनुल्लाह गुरबाज के थे. वह अफगानिस्तान के लिए वनडे में सबसे तेज शतक ठोकने वाले बल्लेबाज बने. उन्होंने 200 के स्ट्राइक रेट से महज 48 गेंद में शतक पूरा किया. ये उपलब्धि हासिल करने के बाद उन्होंने मैच के बाद भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर के फॉर्मूले के बारे में बताया, जिससे उन्हें मदद मिली.
अफगानिस्तान की टीम टॉस हारकर मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी. गुरबाज ने 51 गेंद में 102 रन ठोके, जिसमें 8 छक्के और इतने ही चौके शामिल रहे. उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज 30 का आंकड़ा पार करने में कामयाब नहीं हुआ. गुरबाज की बदौलत अफगानिस्तान की टीम ने बोर्ड 194 रन लगाए, जवाब में टीम इंडिया ने 7 विकेट रहते लक्ष्य को हासिल कर लिया.
गुरबाज ने मैच के बाद कहा, "टेस्ट मैच के बाद, मेरी गौतम गंभीर सर के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई थी और उस चर्चा ने सच में मेरी मदद की. मैंने नेट्स में उन सुझावों पर काम किया और मैं उस मार्गदर्शन के लिए बहुत आभारी हूं. जब टेस्ट मैच खत्म हुआ, तो मैंने उनसे कहा था कि मैं अपने शॉट चुनने के तरीके को बेहतर बनाना चाहता हूं.".
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गुरबाज ने गंभीर के फॉर्मूले के बारे में बात करते हुए कहा, "उन्होंने कुछ सकारात्मक सुझाव दिए और मैं आज उन्हें लागू कर पाया. मैंने बस सकारात्मक खेलने की कोशिश की और यह मेरे काम आया. सोच बहुत आसान और सीधी थी, बस पॉजिटिव क्रिकेट खेलना. हमें पता था कि यह 25 ओवर का गेम है, लेकिन मुझे अपना गेम भी पता था. मैंने बस खुद पर भरोसा रखा और टीम के लिए खेला. योगदान देना अच्छा लगा. अपने देश के लिए कुछ करना और सभी को गर्व महसूस कराना हमेशा अच्छा लगता है. मुझे अपनी ट्रेनिंग और तैयारी पर भरोसा है. मैं कड़ी मेहनत करता हूं और यह पारी उसी मेहनत का नतीजा है. भारत में भारत के खिलाफ शतक बनाना खास है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा यह मेरी मेहनत का इनाम है."