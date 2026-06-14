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ODI में सबसे तेज शतक... गंभीर के फॉर्मूले से खतरनाक बन गए गुरबाज, मैच के बाद खोला राज

IND vs AFG: अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज का आगाज भारत ने जीत के साथ किया. टीम इंडिया ने भले ही 7 विकेट से मुकाबले को जीता, लेकिन चर्चे रहमनुल्लाह गुरबाज के थे. वह अफगानिस्तान के लिए वनडे में सबसे तेज शतक ठोकने वाले बल्लेबाज बने. इसमें गौतम गंभीर का भी रोल रहा.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 14, 2026, 09:55 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 09:56 AM IST
ODI में सबसे तेज शतक... गंभीर के फॉर्मूले से खतरनाक बन गए गुरबाज, मैच के बाद खोला राज
Image Credit: Afghanistan Cricket (X)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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