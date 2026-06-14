गुरबाज ने गंभीर के फॉर्मूले के बारे में बात करते हुए कहा, "उन्होंने कुछ सकारात्मक सुझाव दिए और मैं आज उन्हें लागू कर पाया. मैंने बस सकारात्मक खेलने की कोशिश की और यह मेरे काम आया. सोच बहुत आसान और सीधी थी, बस पॉजिटिव क्रिकेट खेलना. हमें पता था कि यह 25 ओवर का गेम है, लेकिन मुझे अपना गेम भी पता था. मैंने बस खुद पर भरोसा रखा और टीम के लिए खेला. योगदान देना अच्छा लगा. अपने देश के लिए कुछ करना और सभी को गर्व महसूस कराना हमेशा अच्छा लगता है. मुझे अपनी ट्रेनिंग और तैयारी पर भरोसा है. मैं कड़ी मेहनत करता हूं और यह पारी उसी मेहनत का नतीजा है. भारत में भारत के खिलाफ शतक बनाना खास है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा यह मेरी मेहनत का इनाम है."