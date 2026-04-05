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Hindi Newsक्रिकेट12 गेंद में कैसे नहीं बने 15 रन... रियान पराग नहीं, इस मास्टर माइंड ने बनाया था डेथ ओवर्स का प्लान, जानें पूरी इनसाइड स्टोरी

12 गेंद में कैसे नहीं बने 15 रन... रियान पराग नहीं, इस मास्टर माइंड ने बनाया था डेथ ओवर्स का प्लान, जानें पूरी इनसाइड स्टोरी

RR vs GT: आईपीएल 2026 का आगाज हुए हफ्तेभर से भी ज्यादा समय हो चुका है. अभी तक की सबसे रोमांचक जीत राजस्थान रॉयल्स ने अपने दूसरे मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ दर्ज की. इस मुकाबले में आखिरी 2 ओवर में राजस्थान ने 15 रन डिफेंड कर लिए. इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी मैच के बाद रियान पराग ने बताई. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 05, 2026, 10:39 AM IST
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RR Team
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RR vs GT: राजस्थान रॉयल्स ने आखिरी 2 ओवर में 15 रन डिफेंड कर गुजरात को करारी शिकस्त दी, तो इस जीत के चर्चे चारों तरफ थे. कप्तान और 'प्लेयर ऑफ द मैच' रवि बिश्नोई की जमकर तारीफ हो रही थी, लेकिन असली बाजीगर कोई और ही था. प्लानिंग की इनसाइड स्टोरी कप्तान रियान पराग ने मैच के बाद बताई. उन्होंने असली मास्टर माइंड उस खिलाड़ी को बताया जो जीत का नायक नहीं था. इस खिलाड़ी ने ही रियान पराग को 19वां ओवर आर्चर को देने की सलाह दी थी. कप्तान रियान ने मैच के बाद इस खिलाड़ी की जमकर तारीफ की और जीत का क्रेडिट दिया. 

कौन था ये खिलाड़ी?

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने मैच के बाद कहा कि विकेटकीपर ध्रुव जुरेल ने 19वें ओवर में जोफ्रा आर्चर को गेंदबाजी के लिए लाने के फैसले में अहम भूमिका निभाई. इस फैसले की बदौलत ही शनिवार को हुए एक रोमांचक मैच में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस को छह रनों से हरा दिया. आर्चर ने भी इस बदलाव के बारे में बात की. उन्होंने कहा, 'मैंने उनसे गेंदबाजी नहीं ली बल्कि रियान ने अपना मन बदल लिया था. वह 19वां ओवर फेंकने वाले थे और मैं आखिरी ओवर फेंकने वाला था. अभ्यास और मैच, ये दोनों अलग-अलग चीजें हो सकती हैं. हालात के हिसाब से ढलना जरूरी है. धीमी गेंदें पिच पर रुक नहीं रही थीं, इसलिए हमें ज्यादातर तेज गेंदें ही फेंकनी पड़ीं.'

आखिरी ओवर में तुषार ने बचाया मैच

आखिर में तुषार देशपांडे ने आखिरी ओवर फेंका और सिर्फ चार रन दिए. वहीं, गुजरात टाइटंस को जीत के लिए 10 रनों की जरूरत थी. उन्होंने ओवर की शुरुआत एक 'वाइड' गेंद से की, लेकिन उसके बाद अपनी 'लेंथ' सही रखी और यॉर्कर तथा 'फुलर' गेंदें फेंककर मैच को अपने पक्ष में कर लिया. इस तरह से 210 रन का लक्ष्य राजस्थान बचाने में कामयाब हुई. आखिरी दो ओवर में गुजरात को 15 रन की दरकार थी, लेकिन शानदार गेंदबाजी के आगे ये गेंदबाज फेल हो गए.

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क्या बोले रियान पराग?

रियान पराग ने मैच के बाद कहा, 'मुझे लगता है कि यह बस अविश्वसनीय था. मैंने एक रिस्क लिया, यह सोचकर कि चलो पूरी ताकत से और तेजी से आगे बढ़ते हैं और जिस तरह से लड़कों ने प्रदर्शन किया, आप देख सकते हैं कि मेरी आवाज कैसे कांप रही है, मैं बस चिल्ला रहा था. मैं इस बात से बहुत उत्साहित था कि उन्होंने ठीक वैसा ही किया जैसा वे चाहते थे और यह सचमुच कमाल का था.

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बॉलिंग क्रम पर क्या बोले कप्तान?

रियान ने बॉलिंग क्रम बदलने पर कहा, 'मैं असल में गेंदबाजी का क्रम बदलने वाला था, इसलिए इसका श्रेय ध्रुव जुरेल को जाता है. उसने मुझसे 19वें ओवर में जोफ्रा से गेंदबाज़ी करवाने को कहा. योजना यह थी कि, क्योंकि तीन गेंदों का ही अंतर था, 12 गेंदों में 15 रन चाहिए थे. मैं बस एक रिस्क लेना चाहता था, बस तेजी से आगे बढ़ना चाहता था अगर यह सफल नहीं होता मैं बस दुखी होता और अगली बार फिर कोशिश करता.'

जुरेल ने प्रमोशन के बाद खेली शानदार पारी

जुरेल ने इस मुकाबले में धमाकेदार 75 रन की पारी खेली. उन्हें तीसरे नंबर पर उतारा गया था जबकि वह पहले निचले क्रम में बैटिंग करते थे. रियान ने कहा, 'हां, मुझे लगता है कि उसके पास जो टैलेंट है, हमने उसके साथ पूरा न्याय नहीं किया है. उसने मुश्किल काम किया है. उसने छठे और सातवें नंबर पर बल्लेबाजी की है. लेकिन अब जब हमने देखा कि हमारे पास तीसरे नंबर पर बल्लेबाज़ी का मौका है, तो सबसे पहले मैंने ही कहा कि उसे तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करनी चाहिए.  उसने हमें दिखा दिया कि वह ऐसा क्यों कर सकता है. तो उम्मीद है कि यह उसके लिए एक नई शुरुआत होगी और वह आगे चलकर 700-800 रन बनाएगा और हमें चैंपियनशिप जिताएगा.'

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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