टीम इंडिया का 'दुश्मन' बनकर बना गया स्टार.. क्या आपको याद हैं जय मूंदरा? पाकिस्तान से खास कनेक्शन

भारतीय क्रिकेट को टैलेंट की खान कहें तो किसी को भी गुरेज नहीं होगा. कई खिलाड़ी टीम इंडिया का सपना देखते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों का ही सपना सच होता है तो कुछ का दफ्न हो जाता है. इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ विदेशी टीमों में भारतीय टैलेंट देखने को मिल जाता है. लेकिन आज हम आपको उस क्रिकेटर के बारे में बताने जा रहे हैं जो राजस्थान में जन्मा और अब टीम इंडिया का ही 'दुश्मन' बनकर बड़ा स्टार बन गया है.
जय मूंदरा का नाम सुर्खियों में हाल ही में आया जब उन्होंने अपनी गेंदबाजी से टीम इंडिया के बड़े-बड़े धुरंधरों को चारों खाने चित कर दिया. जिस टीम के खिलाफ उन्होंने खेलने का सपना देखा था, उसी टीम के खिलाफ एक सपने जैसा डेब्यू किया. उनकी कहानी किसी सिनेमा से कम नहीं है. उन्होंने टी20 के बाद अब अफगानिस्तान के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज में आरलैंड के लिए वनडे डेब्यू भी कर लिया है.
मूंदरा ने कभी नहीं सोचा होगा कि वह अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की पहली ही गेंद पर संजू सैमसन जैसे स्टार का विकेट झटक लेंगे. दूसरे T20I में, उन्होंने संजू सैमसन को एक बार फिर शून्य पर आउट किया.इस मुकाबले में मूंदरा ने अभिषेक शर्मा को भी डक आउट किया और श्रेयस अय्यर को 10 रन पर आउट करके 3/32 का शानदार प्रदर्शन किया. आयरलैंड को 2-0 की ऐतिहासिक जीत दिलाने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई.
अब सभी के जेहन में सवाल होगा कि आखिर कैसे जय मूंदरा भारत छोड़कर आयरलैंड पहुंच गए. उनका सफर टोंक से शुरू होता है, जब मूंदड़ा उच्च शिक्षा के लिए भारत छोड़कर आयरलैंड गए. परिवार के साथ क्रिकेट भी छूट गया था. वह 'टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी डब्लिन' में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के लिए आयरलैंड गए थे. लेकिन जब भी वे डब्लिन के पार्कों या छोटे मैदानों में बच्चों को क्रिकेट खेलते देखते, तो एक पल के लिए रुक जाते. वे उन्हें जोर-जोर से अपील करते, विकेट का जश्न मनाते, रन लेते, लंबे रन-अप के साथ गेंदबाजी करते और रन बचाने के लिए डाइव लगाते देखते.
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मूंदरा ने अपने क्रिकेट के सपने को जिंदा रखा. उन्होंने पढ़ाई के साथ डबलिन के लेनस्टर क्रिकेट क्लब (LCC) के लिए खेला. उनकी उपलब्धि में एक पाकिस्तानी दिग्गज ने साथ दिया. मूंदरा ने स्विंग और पेस की कला पाकिस्तान के इस्लामाबाद से संबंध रखने वाले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बिलाल अजहर से सीखी. बिलाल साल 2008 में आयरलैंड आकर बस गए थे. बिलाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में मूंदरा के करियर की पूरी दास्तान सुनाई है.