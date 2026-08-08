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टीम इंडिया का 'दुश्मन' बनकर बना गया स्टार.. क्या आपको याद हैं जय मूंदरा? पाकिस्तान से खास कनेक्शन

भारतीय क्रिकेट में टैलेंट कूट-कूटकर भरा है. आज के दौर में नेशनल टीम तक पहुंचने के लिए प्लेयर्स को काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं. कई भारतीय विदेश में जाकर अपनी छाप छोड़ते हैं और मौके पर चौका लगा देते हैं. ऐसा ही जय मूंदरा ने किया. हम आपको बताएंगे कि कैसे इस राजस्थानी क्रिकेटर ने टीम इंडिया का ही 'दुश्मन' बनकर बड़ा नाम कमा लिया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 08, 2026, 10:53 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 10:53 PM IST
टीम इंडिया का 'दुश्मन' बनकर बना गया स्टार.. क्या आपको याद हैं जय मूंदरा? पाकिस्तान से खास कनेक्शन

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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