टीम इंडिया का 'दुश्मन' बनकर बना गया स्टार.. क्या आपको याद हैं जय मूंदरा? पाकिस्तान से खास कनेक्शन

अब सभी के जेहन में सवाल होगा कि आखिर कैसे जय मूंदरा भारत छोड़कर आयरलैंड पहुंच गए. उनका सफर टोंक से शुरू होता है, जब मूंदड़ा उच्च शिक्षा के लिए भारत छोड़कर आयरलैंड गए. परिवार के साथ क्रिकेट भी छूट गया था. वह 'टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी डब्लिन' में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के लिए आयरलैंड गए थे. लेकिन जब भी वे डब्लिन के पार्कों या छोटे मैदानों में बच्चों को क्रिकेट खेलते देखते, तो एक पल के लिए रुक जाते. वे उन्हें जोर-जोर से अपील करते, विकेट का जश्न मनाते, रन लेते, लंबे रन-अप के साथ गेंदबाजी करते और रन बचाने के लिए डाइव लगाते देखते.