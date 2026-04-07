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Hindi Newsक्रिकेटघर वापसी का असर, देवदत्त पडिक्कल की बल्लेबाजी में कैसा आया नया बदलाव, IPL में बरसा रहे आग

घर वापसी का असर, देवदत्त पडिक्कल की बल्लेबाजी में कैसा आया नया बदलाव, IPL में बरसा रहे आग

आरसीबी ने अभी तक खेले दोनों ही मुकाबलों में जबरदस्त प्रदर्शन किया है. खासतौर पर उनके बल्लेबाजों ने कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है. देवदत्त पड्डिकल पुरानी लय में वापिस आ चुके हैं. बता दें कि उन्होंने आरसीबी से ही अपने करियर की शुरुआत की थी.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Apr 07, 2026, 11:04 PM IST
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Image credit-IPL
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देवदत्त पडिक्कल ने आईपीएल 2025 से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) में वापसी करके अपने करियर को नई दिशा दी है. 2020 में अपने डेब्यू सीज़न में उन्होंने 473 रन बनाकर उभरते खिलाड़ी का खिताब जीता था और अगले ही साल अपना पहला शतक भी लगाया.लेकिन 2022 की नीलामी से पहले आरसीबी द्वारा रिलीज़ किए जाने के बाद, राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ उनका सफर ज्यादा असरदार नहीं रहा और उनके प्रदर्शन में गिरावट देखने को मिली.हालांकि, 2025 की नीलामी में आरसीबी ने उन पर फिर भरोसा जताते हुए 2 करोड़ रुपये में टीम में वापस शामिल किया. इसके बाद टीम मैनेजमेंट की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए, कोच एंडी फ्लावर और दिनेश कार्तिक के मार्गदर्शन में पडिक्कल ने नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए खुद को टीम के अहम खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर लिया है.

2025 रहा टर्निंग प्वाइंट

2025 के सीजन में इस बाएं हाथ के बल्लेबाज़ ने 10 मैचों में 247 रन बनाए. वहीं आईपीएल 2026 में उनका प्रदर्शन और भी बेहतर नजर आया है. उन्होंने दो मैचों में 55.5 के औसत और 201.82 के शानदार स्ट्राइक रेट से 111 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ लगातार दो अर्धशतक भी लगाए.आरसीबी द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में पडिक्कल ने 2025 की नीलामी को अपने करियर का अहम मोड़ बताया. उन्होंने कहा कि उस समय वह अपने करियर के ऐसे दौर में थे, जहां उन्हें यह तय करना था कि वे किस तरह का क्रिकेट खेलना चाहते हैं और किस तरह के खिलाड़ी बनना चाहते हैं.उनके मुताबिक, आरसीबी में वापसी ने उन्हें अपनी पसंद की क्रिकेट खेलने का सही मौका और दिशा दी.

‘मुझे पूरी तरह खुद को झोंकना था’

आरसीबी में लौटने के बाद पडिक्कल के खेल में साफ बदलाव दिखा है. अब वह पहले की तरह सिर्फ टाइमिंग पर निर्भर रहने के बजाय ज्यादा आक्रामक अंदाज़ में बल्लेबाज़ी कर रहे हैं और अपने शॉट्स में ताकत का इस्तेमाल बढ़ाया है.पडिक्कल ने आगे कहा, “जब मुझे आरसीबी के साथ दोबारा मौका मिला, उसी वक्त मैंने तय कर लिया था कि मुझे अपने खेल में कई चीज़ें सुधारनी हैं. इसके लिए मुझे पूरी तरह मेहनत करनी होगी, फिर चाहे नतीजा कुछ भी आए.”घरेलू क्रिकेट में भी उनकी फॉर्म वापस आती दिख रही है. दिनेश कार्तिक का मानना है कि मौजूदा प्रदर्शन को देखते हुए पडिक्कल अब भारतीय टीम में जगह बनाने के मजबूत दावेदार बन चुके हैं.

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पड्डिकल का आईपीएल करियर

देवदत्त पड्डिकल ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत साल 2020 में की थी. अपने 6 साल के आईपीएल करियर में पड्डिकल ने ओवरऑल 76 मुकाबले खेले हैं. जिसमें पड्डिकल ने 26.70 की औसत और 130.89 के स्ट्राइक रेट से 1917 रन बनाने का कारनामा किया है.  इस दौरान उन्होंने 13 अर्धशतक और 1 शतक जड़ने का कारनामा किया है.  वहीं, उनका उच्चतम स्कोर 101 रनों का रहा है.

ये भी पढ़ें: नहीं थम रहा PSL का ड्रामा, बॉल टैम्परिंग मामले में फकर का बड़ा बयान, संन्यास की अटकलों पर लगाया ब्रेक

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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