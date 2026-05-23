IPL 2026: बिना कोई मैच खेले ही IPL फाइनल में होगी RCB की एंट्री, जानिए कैसे होगा ये चमत्कार

IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम बिना कोई मैच खेले ही IPL 2026 के फाइनल में एंट्री कर सकती है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच मंगलवार यानी 26 मई को IPL 2026 का क्वालिफायर-1 मैच खेला जाएगा. क्वालिफायर-1 मैच धर्मशाला के HPCA क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. हालांकि एक गजब का समीकरण ये है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम बिना कोई मैच खेले ही IPL 2026 के फाइनल में पहुंच जाएगी. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने पिछली बार IPL 2025 का खिताब जीता था और इस बार भी वह IPL 2026 की ट्रॉफी पर कब्जा जमा सकती है.

बिना कोई मैच खेले ही IPL फाइनल में होगी RCB की एंट्री

अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम बिना कोई मैच खेले ही IPL 2026 के फाइनल में एंट्री कैसे कर सकती है. दरअसल, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच मंगलवार यानी 26 मई को होने वाला IPL 2026 का क्वालिफायर-1 मैच बारिश की वजह से रद्द हो जाता है, तो विराट कोहली की टीम सीधे फाइनल में एंट्री कर लेगी. ऐसा इसलिए, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम लीग स्टेज के दौरान प्वाइंट्स टेबल में नबंर-1 रही है. IPL 2026 के क्वालिफायर-1 मैच के लिए कोई रिजर्व-डे नहीं रखा गया है.

जानिए कैसे होगा ये चमत्कार?

ऐसे में नियम के मुताबिक अगर बारिश के कारण क्वालिफायर-1 मैच रद्द होता है, तो IPL 2026 लीग स्टेज की टॉप टीम होने के नाते रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) सीधे फाइनल में एंट्री कर लेगी. हालांकि ऐसी सूरत में गुजरात टाइटंस (GT) को एक और मौका मिलेगा, क्योंकि क्वालिफायर-1 में हारने वाली टीम को फाइनल में पहुंचने के लिए एक और मौका मिलता है. क्वालिफायर-1 में हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर नहीं होती, बल्कि उसे क्वालिफायर-2 में खेलकर फाइनल में पहुंचने का दूसरा मौका मिलता है. ऐसे में गुजरात टाइटंस (GT) का मुकाबला क्वालिफायर-2 में एलिमिनेटर मैच की विजेता टीम से हो सकता है.

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क्वालिफायर-1 के लिए कोई रिजर्व-डे नहीं

IPL में क्वालिफायर-1, एलिमिनेटर और क्वालिफायर-2 मैचों के लिए आमतौर पर कोई रिजर्व डे नहीं रखा जाता है. अगर 5 ओवर का छोटा मैच भी पूरा नहीं हो पाता है, तो Playoffs मैचों का फैसला करने के लिए सुपर ओवर का सहारा लिया जाता है या फिर लीग की रैंकिंग को आधार बनाया जाता है. IPL 2026 में लीग स्टेज की टॉप दो टीमें क्वालिफायर-1 मैच खेलती हैं. इसलिए अगर मैच पूरी तरह से रद्द हो जाता है, तो लीग स्टेज की रैंकिंग में ऊपर मौजूद टीम को विजेता घोषित कर दिया जाता है, जिससे वह सीधे फाइनल में जाएगी. क्वालिफायर-1 में हारने वाली जो टीम क्वालिफायर-2 में पहुंचती है, उसका मुकाबला एलिमिनेटर मैच की विजेता टीम से होता है. क्वालिफायर-1 और क्वालिफायर-2 की विजेता टीमों के बीच IPL का फाइनल मैच खेला जाता है.

धर्मशाला का मौसम

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच मंगलवार यानी 26 मई को क्वालिफायर-1 मैच धर्मशाला के HPCA क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. धर्मशाला में मई के महीने में दिन का अधिकतम तापमान 22° से 36.2° के बीच रहता है, जबकि रात का न्यूनतम तापमान 15° से 21.8° के बीच रहता है. मई महीने का औसत अधिकतम तापमान 29° और औसत न्यूनतम तापमान 19° है. धर्मशाला के मौसम का कोई भरोसा नहीं है. धर्मशाला में मंगलवार यानी 26 मई को रात के समय क्वालिफायर-1 मैच के दौरान बारिश हो सकती है. अगर बारिश के कारण क्वालिफायर-1 मैच रद्द होता है, तो IPL 2026 लीग स्टेज की टॉप टीम होने के नाते रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) सीधे फाइनल में एंट्री कर लेगी.