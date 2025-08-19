विराट-रोहित ने कसी कमर...अब ऑस्ट्रेलिया की खैर नहीं! जिम में इस तरह पसीना बहा रहे 'किंग कोहली' और 'हिटमैन'
Virat Kohli-Rohit Sharma: भारतीय क्रिकेट के दो दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए अपनी वापसी से पहले ट्रेनिंग शुरू कर दी है. दोनों खिलाड़ी फरवरी-मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट में नजर नहीं आए हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 19, 2025, 12:43 PM IST
Virat Kohli-Rohit Sharma: भारतीय क्रिकेट के दो दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए अपनी वापसी से पहले ट्रेनिंग शुरू कर दी है. दोनों खिलाड़ी फरवरी-मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट में नजर नहीं आए हैं. एशिया कप 2025 की सरगर्मियों के बीच दोनों अपनी वापसी की तैयारी में जुटे हुए हैं. दोनों को ऑस्ट्रेलिया में देखने के लिए फैंस बेताब हैं.

रोहित को ट्रेनिंग करा रहे अभिषेक नायर

रोहित शर्मा और विराट कोहली को आखिरी बार आईपीएल 2025 में एक्शन में देखा गया था. एक लंबे ब्रेक के बा दोनों ने फिर से मैदान पर पसीना बहाना शुरू कर दिया है. 38 वर्षीय रोहित अभी भी भारत के वनडे कप्तान हैं. उन्हें जिम में कड़ी मेहनत करते हुए देखा गया. वह पूर्व भारतीय कोच अभिषेक नायर के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं. नायर को दिनेश कार्तिक और केएल राहुल जैसे खिलाड़ियों के करियर को फिर से ट्रैक पर लाने का श्रेय दिया जाता है. रोहित उम्मीद कर रहे होंगे कि वह अगले वनडे विश्व कप से पहले पूरी तरह से फिट हो जाएंगे.

 

 

ये भी पढ़ें: 'कोई नहीं ले सकता रोहित शर्मा की जगह...', CSK-MI के इस दिग्गज की डिमांड, वर्ल्ड कप में हिटमैन ही रहें कप्तान

लंदन में पसीना बहा रहे विराट

दूसरी ओर, विराट कोहली भी अपनी कड़ी मेहनत के लिए जाने जाते हैं. पूर्व भारतीय कप्तान को लंदन में एक नेट सेशन के बाहर देखा गया. कुछ हफ्ते पहले उन्होंने गुजरात टाइटन्स के कोच नईम अमीन के साथ भी नेट अभ्यास किया था. कोहली ने अपने नेट सेशन के बाद एक प्रशंसक के साथ तस्वीर भी खिंचवाई.

 

 

ये भी पढ़ें: 'इज्जत अपने हाथ में है...', संन्यास लेंगे बाबर आजम-मोहम्मद रिजवान? पूर्व क्रिकेटर के बयान से मचा हड़कंप

वर्ल्ड कप 2027 पर नजर

रोहित और कोहली दोनों अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में केवल वनडे फॉर्मेट में सक्रिय हैं. दोनों की निगाहें 2027 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप पर हैं. भारत 2023 के घरेलू मैदान पर वर्ल्ड कप के फाइनल में हार गया था और यह जोड़ी कुछ सालों में फाइनल की बाधा को पार करने की उम्मीद कर रही होगी. उस समय रोहित 40 साल के होंगे, जबकि कोहली 38 के होंगे. अगर वे अपनी फिटनेस बनाए रखते हैं, तो वे एक साथ उस सपने को पूरा कर सकते हैं.

;