सैमसन, रोहित या कोहली... सबके लिए सचिन कैसे बने 'बैटिंग यूनिवर्सिटी'? संजू को दिया था ये गुरुमंत्र

सचिन तेंदुलकर, वो नाम जो भारतीय क्रिकेट की शान है. भले सचिन ने रिटायरमेंट कई साल पहले ले लिया हो लेकिन आज भी वह इंडियन क्रिकेट में योगदान दे रहे हैं. सचिन ने युवराज सिंह से लेकर रोहित-विराट और सैमसन तक बड़े-बड़े धुरंधरों के कमबैक अपना योगदान दिया है. हम आपको बताते हैं कि आखिर मॉडर्न डे क्रिकेट में सचिन 'बैटिंग यूनिवर्सिटी' साबित हुए हैं. संजू सैमसन ने हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना धांसू कमबैक किया और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड जीता.

संजू ने कब मांगी मास्टर ब्लास्टर की मदद

संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड मिला तो वह इमोशनल हो गए. संजू सैमसन ने याद किया कि खराब फॉर्म के बाद वह कैसे टूट गए थे, उनके सपने कैसे टूट रहे थे. मदद बस एक कॉल दूर थी. सैमसन उन भारतीय बैटर्स की लंबी लाइन में सबसे नए थे जिन्होंने तेंदुलकर से मदद मांगी. सैमसन ने कहा, 'जब मैं ऑस्ट्रेलिया में बाहर बैठा था. मैं कोई गेम नहीं खेल रहा था, तो मैंने सोचा कि किस तरह के माइंडसेट की ज़रूरत है. मैंने ‘सर’ से बात की और उनसे क्लैरिटी, गेम की तैयारी, अवेयरनेस और गेम सेंस पर लंबी बात की.'

गावस्कर ने दिया था ये नाम

सुनील गावस्कर ने सचिन तेंदुलकर को नाम दिया था, जो खुद कभी तेंदुलकर के मेंटर थे. उन्होंने सचिन को ‘बैटिंग की यूनिवर्सिटी’ कहा था. भारत के पूर्व हेड कोच और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व ओपनिंग बैट्समैन गैरी कर्स्टन ने भी तेंदुलकर के बारे में ऐसे ही कहा था. इंटरनेशनल क्रिकेट से उन्हें संन्यास लिए 10 साल से ज्यादा समय हो चुका है. लेकिन तेंदुलकर भारतीय युवाओं को तैयार करने में जुटे हैं.

रोहित के लिए रोका गेम

मास्टर ब्लास्टर ने रोहित शर्मा के फोन कॉल के लिए अपना टेनिस मैच भी ब्रेक लगा दिया था. सचिन के बचपन के दोस्त रानाडे ने याद दिलाया जब 2014 में, सचिन और रानाडे बैट्समैन के रिटायरमेंट के कुछ महीने बाद बैडमिंटन का गेम खेल रहे थे. रानाडे ने बताया कि सचिन ने उनसे कहा कि जब तक कोई कॉल न आए तब तक डिस्टर्ब मत करना. हैरान होकर रानाडे ने उनसे पूछा कि कौन कॉल करेगा. सचिन का जवाब था रोहित करेगा. उस दौरान रोहित शर्मा ने ओपनिंग शुरू ही की थी. तेंदुलकर ने उनसे बात करने के लिए करीब आधे घंटे तक गेम रोक दिया.