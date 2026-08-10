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कभी लगा था रेपिस्ट का दाग, अब इस टीम ने बना दिया कप्तान, कैसे 2 साल में बदली किस्मत?

नेपाल क्रिकेट ने एसीसी प्रीमियर लीग के लिए टीम का ऐलान किया तो सभी की नजरें एक नाम पर थीं. ये नाम किसी और का नहीं बल्कि संदीप लामिछाने का था, जिन्हें टीम का कप्तान बनाया गया है. 3 साल पहले उनपर रेपिस्ट का दाग लगा था और बैन भी हो गए थे. लेकिन ये कमबैक कैसे हुए आईए जानते हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 10, 2026, 11:18 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 11:18 PM IST
कभी लगा था रेपिस्ट का दाग, अब इस टीम ने बना दिया कप्तान, कैसे 2 साल में बदली किस्मत?

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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