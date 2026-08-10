कभी लगा था रेपिस्ट का दाग, अब इस टीम ने बना दिया कप्तान, कैसे 2 साल में बदली किस्मत?

क्रिकेट जगत में कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो अपने खेल से ज्यादा पर्सनल जिंदगी के चलते सुर्खियों में रहते हैं. कोई क्रिकेट कंट्रोवर्सी के चलते चर्चा में रहता है तो कोई क्रिकेट के बाहर कांड कर देता है. नेपाल क्रिकेट टीम के संदीप लामिछाने भी ऐसे ही प्लेयर्स में से एक हैं. हालांकि, अब उनका कमबैक हो गया है. संदीप लामिछाने 3 साल पहले रेप के आरोपों में फंसे थे और अदालत ने उन्हें 8 साल की सजा भी सुना दी थी. क्रिकेट करियर लगभग खत्म नजर आ रहा था, लेकिन फिर किस्मत पलट गई.