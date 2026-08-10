कभी लगा था रेपिस्ट का दाग, अब इस टीम ने बना दिया कप्तान, कैसे 2 साल में बदली किस्मत?

क्रिकेट जगत में कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो अपने खेल से ज्यादा पर्सनल जिंदगी के चलते सुर्खियों में रहते हैं. कोई क्रिकेट कंट्रोवर्सी के चलते चर्चा में रहता है तो कोई क्रिकेट के बाहर कांड कर देता है. नेपाल क्रिकेट टीम के संदीप लामिछाने भी ऐसे ही प्लेयर्स में से एक हैं. हालांकि, अब उनका कमबैक हो गया है. संदीप लामिछाने 3 साल पहले रेप के आरोपों में फंसे थे और अदालत ने उन्हें 8 साल की सजा भी सुना दी थी. क्रिकेट करियर लगभग खत्म नजर आ रहा था, लेकिन फिर किस्मत पलट गई.
नेपाल क्रिकेट बोर्ड ने एसीसी प्रीमियर लीग के लिए 14 सदस्यीय टीम का ऐलान किया. इस स्क्वॉड में टीम का कप्तान 26 साल के स्पिनर संदीप लामिछाने को चुना गया है. दिसंबर 2023 में निचली अदालत ने संदीप लामिछाने को रेप का दोषी करार दिया था और उन्हें 8 साल की सजा सुनाई थी. इस सजा के बाद नेपाल क्रिकेट बोर्ड ने भी उनपर एक्शन लेते हुए इंटरनेशनल और घरेलू क्रिकेट से बैन कर दिया था.
संदीप लामिछाने 2022 तक नेपाल के सभी फॉर्मेट के कप्तान थे, लेकिन फिर उन्हें हटा दिया गया. रोहित पौडेल को टीम की कमान सौंपी गई थी. लेकिन अब संदीप लामिछाने की वापसी बतौर कप्तान हो चुकी है. पौडेल टीम में बतौर खिलाड़ी नजर आएंगे. संदीप लामिछाने 14 वनडे और 18 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में नेपाल की कप्तानी कर चुके हैं.
अब सवाल है कि संदीप का कमबैक कैसे हो गया. दरअसल, 2 साल पहले मई 2024 में नेपाल की पाटन हाई कोर्ट ने संदीप लामिछाने को बलात्कार के आरोप से बरी कर दिया था. बरी होने के बाद नेपाल क्रिकेट ने भी उनपर लगाया गया बैन हट दिया और एक बार फिर वह टीम में वापसी कर चुके हैं. संदीप ने अभी तक इंटरनेशनल करियर में 77 वनडे और 78 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, जिसमें उनके नाम 154 विकेट और 142 विकेट दर्ज हैं.
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संदीप लामिछाने (कप्तान), आसिफ शेख, अर्जुन कुमाल, रोहित पौडेल, देव खानलम, दीपेंद्र सिंह ऐरी, सुदीप जोरा, बसीर अहमद, ईशान पांडे, गुलसन झा, शेर मल्ला, ललित राजबंशी, करण केसी, हेमंत धामी.