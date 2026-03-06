फोन, सोशल मीडिया सब बंद.. सैमसन कैसे बन गए और भी खूंखार, शतक की कुर्बानी क्यों? खोले सारे राज

India vs England T20 World Cup 2026: भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल मैच के हीरो संजू सैमसन सालों के सब्र के बाद अब टीम इंडिया के लिए परमानेंट होते नजर आ रहे हैं. टीम इंडिया में कभी अंदर, कभी बाहर की कहानी अब किसी फिल्म की 'Happy Ending' की तरह नजर आ रही है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले सैमसन ऐसी खराब फॉर्म में थे कि प्लेइंग-XI में वह बोझ नजर आ रहे थे, लेकिन टीम इंडिया की साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक हार ने सब बदल दिया.

'Do or Die' मुकाबलों के हीरो

सैमसन की एंट्री हुई और पिछले दो डू और डाई मैचों में 97 नाबाद और 89 रन ठोककर बाजीगर बन चुके हैं. उन्होंने मैच के बाद राज खोला कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उनका फॉर्मूला क्या रहा? टी20 करियर में सैमसन के नाम अभी तक 3 शतक दर्ज हैं लेकिन ये आंकड़ा और भी ऊपर जा सकता था. सैमसन ने पिछले दो शतक टीम के लिए कुर्बान कर दिए और दोनों मैच में जीत हीरो रहे. सुपर-8 के करो या मरो मैच में उन्होंने नाबाद 97 रन की पारी खेली और फिर सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 89 रन ठोके.

क्या बोले सैमसन?

मैच के बाद संजू सैमसन ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'यह सब देखकर वास्तव में बहुत अच्छा और सुकून महसूस हो रहा है. मैं पिछले कुछ वर्षों से अपने देश के लिए ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा था. बहुत धैर्य, खुद पर काम, बहुत सारी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के साथ बस इंतजार कर रहा था. मुझे बहुत आभारी होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अभी एक कदम और आगे जाना है. अगर हम वह (फाइनल में जीत) कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि सारा काम और सब कुछ आसान हो जाएगा. इसलिए मुझे लगता है कि एक और अच्छी पारी वास्तव में बढ़िया होगी.'

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ं.. सैमसन ही नहीं.. ये 2 खिलाड़ी टीम इंडिया की जीत के 'गुमनाम बाजीगर', नहीं होते तो...

'फोन-सोशल मीडिया बंद..'

संजू सैमसन ने आगे कहा, 'मैं प्रभाव डालना चाहता था और वर्ल्ड कप की प्लेइंग-11 में जगह बनाना चाहता था. लेकिन यह फॉर्मेट बहुत अजीब हो सकता है. दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी इसमें रन बनाने के लिए संघर्ष करते हैं. इसलिए मुझे खेल का सम्मान करना पड़ा और अपनी बेसिक्स पर वापस जाना पड़ा. जब कठिन समय आ रहा था, तो मेरे करीबी लोग और जिन्हें मैं प्यार करता हूं, मेरे साथ थे. मैंने अपनी सब बंद कर दिया था, मेरा फोन बंद था, मैं सोशल मीडिया पर नहीं था और अब भी नहीं हूं. कम शोर और कम लोगों से बातचीत ने मुझे सही दिशा में ध्यान केंद्रित करने में मदद की.'

सैमसन ने शतक से चूकने पर बताया कि सेंचुरी कोई मायने नहीं रखती बल्कि ऐसे मुकाबलों में उनके बने हुए ये रन काफी मायने रखते हैं. उन्होंने कहा कि एक मैच और फिर सब कुछ सही हो जाएगा.