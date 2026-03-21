7 किलो वजन घटा, फैंस कर रहे थे दुआ... मौत के मुंह से बचकर आए थे श्रेयस अय्यर, अब बताया कैसे हुई वापसी?

IPL: आईपीएल 2026 का आगाज होने में हफ्तेभर का समय बाकी है. सभी टीमों ने मेगा इवेंट के लिए कमर कस ली है. पिछले सीजन ट्रॉफी से एक कदम दूर रह गई श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम भी तैयार है. कुछ महीनों पहले श्रेयस अय्यर गंभीर चोट का शिकार हो गए थे, जिससे उनकी जान को भी खतरा था. आईसीयू में रहने के बाद श्रेयस अय्यर पूरी तरह फिट हुए तो फैंस ने चैन की सांस ली. अब आईपीएल से पहले अय्यर ने बताया कि आखिर कैसे उन्होंने चोट से कमबैक किया.

क्या बोले अय्यर?

अय्यर ने प्री सीजन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'चोट के बाद वापसी करना हमेशा मुश्किल होता है. चोट की वजह से मेरा लगभग 7 किलो वजन कम हो गया था. यह एक गंभीर चोट थी. शुक्र है कि दो महीने बाद मैं फिर से अच्छी फिटनेस में आ गया. लेकिन, वह 7 किलो वजन वापस पाने में मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी. मुझे चुनौतियां पसंद हैं और यह भी एक ऐसी चुनौती थी जिसे मुझे पार करना था.'

IPL ट्रॉफी पर फोकस

अय्यर ने आगे कहा, 'मुझे खुशी है कि मैं उस मुश्किल दौर से बाहर निकल आया और अब फिर से अपनी टीम का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं. पिछली सीरीज में भारत के लिए भी खेला हूं. अब गर्व है कि पूरी तरह से फिट होकर एक बार फिर टीम का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं. उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और इसमें मजा आता है. सबसे जरूरी बात यह है कि जब भी हम मैदान पर उतरें तो हमें जीतना ही है. मेरी नजर तो बस ट्रॉफ़ी पर है.'

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कब है पहला मुकाबला?

आईपीएल 2026 का पहला मैच आरसीबी और हैदराबाद के बीच 28 मार्च को होगा. वहीं, पंजाब किंग्स अपने अभियान की शुरुआत 31 मार्च को गुजरात के खिलाफ करेगी. पिछले सीजन टीम ने धमाकेदार प्रदर्शन कर बड़ी-बड़ी टीमों को धूल चटा दी थी. लेकिन आरसीबी ने पिछली हारे हुए मैचों का बदला फाइनल में लिया और पंजाब किंग्स की टीम खिताब से महज एक कदम दूर रह गई.