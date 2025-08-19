'उन्हें T20 खेलने का मौका नहीं मिला.. ' कप्तान सूर्या ने किसके लिए कही ये बात? सालभर बात टीम में वापसी

Asia Cup 2025 India Squad: 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप 2025 का के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है. कई दिनों से टीम इंडिया में उथल-पुथल के कयास लगाए जा रहे थे. एक नाम शुभमन गिल का भी चर्चा में था, जिनके ड्रॉप होने की अफवाहें तेज थीं. लेकिन उनकी एंट्री के बाद सूर्या ने चुप्पी तोड़ी है.
सालभर बाद हुई वापसी
शुभमन गिल की छोटे प्रारूप में एंट्री सालभर बाद हुई है. टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद श्रीलंका टूर पर वह टी20 सीरीज में उपकप्तान रहे थे. लेकिन इसके बाद के मुकाबलों में गिल ड्रॉप रहे. जिसके चलते एशिया कप में भी उनके ड्रॉप होने की खबरें चरम पर थीं. लेकिन जब ऐलान हुआ तो गिल का नाम टीम के उप-कप्तान के रूप में लिया गया. सूर्या से जब शुभमन गिल को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने टीम के मास्टर प्लान पर चुप्पी तोड़ी
क्या बोले सूर्यकुमार यादव?
कप्तान सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'मुझे लगता है कि पिछली बार जब उन्होंने टीम इंडिया के लिए टी20 खेला था. टी20 विश्व कप के बाद, जब हम श्रीलंका गए थे मैं कप्तान था और वह उप-कप्तान थे. यहीं से हमने टी20 विश्व कप के लिए एक नया चक्र शुरू किया. उसके बाद, वह सभी टेस्ट सीरीज़ में व्यस्त हो गए और उन्हें टी20 खेलने का मौका नहीं मिला क्योंकि वह टेस्ट क्रिकेट खेलने में व्यस्त थे. इसलिए, वह टीम में हैं और हम उन्हें पाकर खुश हैं.'
शानदार फॉर्म में गिल
शुभमन गिल इन दिनों बल्ले से हल्ला मचाते नजर आ रहे हैं. फॉर्मेट कोई भी हो गिल ने रनों का अंबार लगा दिया है. उन्होंने पहले आईपीएल 2025 में अपनी बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया, लेकिन बाद इंग्लैंड टूर पर बतौर कप्तान रिकॉर्डतोड़ पारियों को अंजाम दिया. गिल सीरीज के टॉप स्कोरर साबित हुए. उन्होंने 700 से भी ज्यादा रन 5 मैच में ठोके.