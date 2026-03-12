Advertisement
10 मिनट का वो वीडियो जिसने टीम इंडिया को बनाया चैंपियन, ट्रॉफी की इनसाइड स्टोरी में 'बाहुबली' कनेक्शन

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया की उलटी गिनती तब शुरू हो चुकी थी जब साउथ अफ्रीका ने 76 रन की हार दी. फैंस की उम्मीदें टूटने लगी थीं, लेकिन कमबैक इतना जोरदार था कि कोई नहीं टिका. अब इस कमबैक की इनसाइड स्टोरी सामने आ चुकी है. सूर्यकुमार यादव ने 'बाहुबली' कनेक्शन का खुलासा किया. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 12, 2026, 01:40 PM IST
Team India (BCCI)
Team India (BCCI)

टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप में खिताबी जीत दिलाने वाले तीसरे कप्तान बन गए हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 8 मार्च को फाइनल में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 96 रन की एकतरफा जीत दर्ज की. फैंस की सांसें तब अटकीं जब साउथ अफ्रीका ने 76 रन की शिकस्त दी. फिर सुपर-8 में लगातार दो मैच जीतकर टीम इंडिया ने कमबैक इतना जोरदार किया कि वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड भी नहीं टिके. लेकिन ये कमबैक कैसे हुआ इसका खुलासा अब कप्तान सूर्यकुमार यादव ने किया है. भारतीय टीम की इस खिताबी जीत के पीछे 'बाहुबली' कनेक्शन का भी खुलासा हो गया है. 

10 मिनट के वीडियो का कमाल

कप्तान सूर्या ने बताया कि 10 मिनट के एक वीडियो ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों के सिर से दबाव हटा दिया और उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया. अफ्रीका की हार के बाद सभी दबाव में थे लेकिन इसके बाद सूर्या ने टीम को 10 मिनट का एक वीडियो दिखाया गया, जिसमें पिछले दो साल के टीम के दमदार प्रदर्शन की कुछ झलकियां थीं. वीडियो में इंडियन प्लेयर्स की दमदार बैटिंग और घातक बॉलिंग के कुछ क्लिप्स थे.

क्या है बाहुबली 'कनेक्शन'?

सिर्फ काम बॉलिंग बैटिंग के क्लिप्स से नहीं हुआ बल्कि वीडियो में दो गाने एम्बेड थे. ये गाने बाहुबली और केसरी-2 फिल्म के थे. सूर्या का गुरुमंत्र काम आया और अब नतीजा सबके सामने है. सूर्या ने इसका खुलासा इंडियन एक्स्प्रेस को दिए एक इंटरव्यू में किया है. बल्लेबाजों के लिए बाहुबली गाना था और गेंदबाजों के लिए ‘ओ शेरा तीर ते ताज’ गाना था. ये सब टीम को मजबूत बनाते हैं.

संजू रहे प्लेयर ऑफ द सीरीज

टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप में कुछ बड़े बड़े बदलाव बार-बार किए. टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत में संजू सैमसन ड्रॉप थे, लेकिन उनका कमबैक हुआ और ईशान किशन नंबर-3 पर बैटिंग करने उतरे. सैमसन की बैटिंग 'डू और डाई' मुकाबलों में काम आईं. उन्होंने लगातार तीन फिफ्टी ठोकी थीं. सैमसन ने 97 नाबाद, 89 और 89 की पारियां खेली थीं.

