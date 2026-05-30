भविष्य में बदल जाएगी भारत की T20I टीम, वैभव सूर्यवंशी बनेंगे ओपनर! देखिए टीम इंडिया की Playing XI

राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम IPL 2026 से बाहर हो गई, लेकिन भारत के 15 साल के टैलेंटेड ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने अपने धमाकेदार प्रदर्शन से फैंस का दिल जीत लिया है. वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 के 16 मैचों में 48.50 की औसत से 776 रन बनाए हैं. वैभव सूर्यवंशी ने इस दौरान 237.30 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 सीजन में अभी तक एक शतक और 5 अर्धशतक जमाए हैं. IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी का हाईएस्ट स्कोर 103 रन रहा है.
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राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम IPL 2026 से बाहर हो गई, लेकिन भारत के 15 साल के टैलेंटेड ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने अपने धमाकेदार प्रदर्शन से फैंस का दिल जीत लिया है. वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 के 16 मैचों में 48.50 की औसत से 776 रन बनाए हैं. वैभव सूर्यवंशी ने इस दौरान 237.30 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 सीजन में अभी तक एक शतक और 5 अर्धशतक जमाए हैं. IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी का हाईएस्ट स्कोर 103 रन रहा है.
IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी टॉप पर काबिज हैं और उनके पास ऑरेंज कैप है. IPL 2026 में इस धमाकेदार प्रदर्शन के बाद वैभव सूर्यवंशी को जल्द ही भारत की टी20 टीम में शामिल किया जा सकता है. टीम इंडिया इस साल जुलाई में इंग्लैंड दौरे पर ODI और T20I सीरीज खेलेगी. वैभव सूर्यवंशी इस सीरीज में भारत के लिए अपना T20I डेब्यू करने के दावेदार हैं. इंग्लैंड के खिलाफ T20I सीरीज में तिलक वर्मा, रिंकू सिंह और अक्षर पटेल का कॉम्पटीशन के चलते पत्ता कट सकता है.
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अधिकारी और IPL के चेयरमैन अरुण धूमल ने 15 साल के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की तारीफ करते हुए पिछले महीने कहा था कि इस खिलाड़ी में भारत के लिए खेलने वाले सबसे कम उम्र का खिलाड़ी बनने की क्षमता है. अब वैभव सूर्यवंशी का टीम इंडिया के लिए डेब्यू भी ज्यादा दूर नहीं है.
IPL 2025 में, वैभव सूर्यवंशी की उम्र केवल 14 साल थी. IPL, U19 क्रिकेट और List A क्रिकेट में पूरे साल शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद, वह अपना इंटरनेशनल डेब्यू नहीं कर पाए थे. इसकी वजह यह है कि ICC के नियमों में साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी खिलाड़ी 15 साल का होने से पहले अपना इंटरनेशनल डेब्यू नहीं कर सकता. हालांकि अब यह दीवार गिर चुकी है. वैभव सूर्यवंशी 27 मार्च 2026 को 15 साल के हो गए थे. ICC के नियमों के मुताबिक वैभव सूर्यवंशी अब क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए चुने जाने के योग्य हैं.
इंग्लैंड के खिलाफ जुलाई में होने वाली 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में वैभव सूर्यवंशी को बतौर ओपनर भारत की टी20 टीम में चुना जा सकता है. अभिषेक शर्मा के साथ विस्फोटक ओपनर वैभव सूर्यवंशी पारी की शुरुआत कर सकते हैं. संजू सैमसन तीसरे नंबर पर बैटिंग कर सकते हैं. ईशान किशन चौथे नंबर पर बैटिंग कर सकते हैं. कप्तान सूर्यकुमार यादव नंबर-5 पर बैटिंग कर सकते हैं. ईशान किशन और कप्तान सूर्यकुमार यादव मिडिल ऑर्डर में टीम इंडिया को गहराई देंगे.
फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे नंबर-5 और नंबर-6 पर भारत को मजबूती देंगे. लोअर ऑर्डर के खूंखार बल्लेबाज के तौर पर हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे 'मेन इन ब्लू' के लिए बेहद जरूरी होंगे. हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे तेज गेंदबाजी भी करेंगे.
इंग्लैंड के खिलाफ जुलाई में होने वाली 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव मेन स्पिनर होंगे, जिन्हें प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है. वॉशिंगटन सुंदर लोअर ऑर्डर के विस्फोटक बल्लेबाज भी हैं. भारत को अपनी तेज गेंदबाजी यूनिट में अनुभवी तेज गेंदबाजों को चुनना चाहिए, जो इंग्लैंड के हालात का फायदा उठा सकें.
जसप्रीत बुमराह निश्चित रूप से बॉलिंग अटैक की अगुवाई करेंगे. भारतीय टीम मैनेजमेंट तेज गेंदबाजी यूनिट में जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह को चुन सकती है. हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे तेज गेंदबाजी करने वाले ऑलराउंडर होंगे और वह चौथे और पांचवें तेज गेंदबाज की भूमिका निभाएंगे.
अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह.
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