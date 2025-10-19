हार की हैट्रिक के बाद भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है भारत, ये रहा पूरा गणित

India Semifinal Scenario: महिला वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को लगातार तीसरे मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है. इंग्लैंड ने भारत को 4 रन के करीबी अंतर से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली. ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बाद इंग्लैंड टॉप-4 में पहुंचने वाली तीसरी टीम है. एक जगह बची है, जिसका टिकट टीम इंडिया को मिल सकता है. आइए जानते हैं, हार की हैट्रिक के बावजूद हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी कैसे सेमीफाइनल की बर्थ पक्की कर सकती है.

भारत को मिली हार

इंदौर के होल्कर स्टेडियम में रोमांचक मैच में भारतीय टीम को 4 रन से हार का सामना करना पड़ा. 289 के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 6 विकेट पर 284 रन ही बना सकी. आखिरी ओवर में भारतीय टीम को जीत के लिए 14 रन बनाने थे. सिर्फ 9 रन बने और भारत को 4 रन से हार का सामना करना पड़ा. इस जीत के साथ इंग्लैंड ने सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया. ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका पहले ही क्वालीफाई कर चुके हैं. हार के बाद भारत के लिए टॉप 4 में जगह बनाना मुश्किल हो गया है.

भारत कैसे कर सकता है क्वालीफाई?

भारतीय टीम चौथे स्थान पर है. उसने 5 मैचों में 4 अंक हासिल किए हैं और नेट रनरेट +0.526 है. सेमीफाइनल के लिए उसकी मुख्य दावेदार न्यूजीलैंड है, जिसके पास भी 5 मैचों में 4 अंक हैं, लेकिन उसका नेट रनरेट -0.245 है. भारत का अगला मैच न्यूजीलैंड से है और आखिरी मैच बांग्लादेश से है. अगर भारत अपने बचे हुए दोनों मैच जीत लेता है, तो वह सीधे सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगा.

अगर न्यूजीलैंड से मिली हार तो...

अगर भारत न्यूजीलैंड से हार जाता है, तो उन्हें उम्मीद करनी होगी कि न्यूजीलैंड अपना आखिरी मैच इंग्लैंड से हार जाए. इसके बाद, भारत को बांग्लादेश को हराना होगा और वे आगे बढ़ जाएंगे. तीसरा समीकरण यह है अगर भारत न्यूजीलैंड को हराता है और बांग्लादेश से हार जाता है और फिर न्यूजीलैंड अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड को हरा देता है. इस स्थिति में भारत और न्यूजीलैंड दोनों के बीच बेहतर नेट रनरेट वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी.