Hindi Newsक्रिकेटसंन्यास लेने के बाद कैसे मिलेगी टीम में एंट्री? यहां समझें रिटायरमेंट से आने की पूरी प्रोसेस

संन्यास लेने के बाद कैसे मिलेगी टीम में एंट्री? यहां समझें रिटायरमेंट से आने की पूरी प्रोसेस

क्रिकेट की धरती पर कई धुरंधर अपने बेबाक अंदाज में खेलने की वजह से खूब ख्याति बटोरते हैं और वह जब संन्यास लेते हैं, तो मानो गम के बादल छा गए हों. अपने खेलने के ढंग से बेहतरीन पारियां और स्वभाव के कारण भी कई फैंस लोगों के दिलों पर अपनी गहरी छाप छोड़ जाते हैं . आपके मन में भी कभी न कभी आया होगी कि कोई खिलाड़ी एक बार क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद वापिस कैसे खेल सकता है? चलिए जानते हैं डिटेल में...

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Dec 12, 2025, 05:21 PM IST
Quinton De Kock
Quinton De Kock

क्रिकेट की धरती पर कई धुरंधर अपने बेबाक अंदाज में खेलने की वजह से खूब ख्याति बटोरते हैं और वह जब संन्यास लेते हैं, तो मानो गम के बादल छा गए हों. अपने खेलने के ढंग से बेहतरीन पारियां और स्वभाव के कारण भी कई फैंस लोगों के दिलों पर अपनी गहरी छाप छोड़ जाते हैं और ऐसे में उनके अलविदा कहने पर सभी काफी निराश होते हैं. हालांकि, कई बार ऐसा हुआ है कि क्रिकेटर संन्यास लेने के बाद वापिस लौट आए हैं. क्रिकेट के इतिहास में ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हुए हैं. बहरहाल आज हम बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका के स्टार बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक के बारे में. संन्यास से लौटकर आने के बाद उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान के खिलाफ शतक ठोक कर सभी को अपनी ओर आकर्षित किया. खैर,  आपके मन में भी कभी न कभी आया होगी कि कोई खिलाड़ी एक बार क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद वापिस कैसे खेल सकता है? चलिए जानते हैं डिटेल में...

यहां समझें पूरी प्रक्रिया
बता दें कि इंटरनेशनल खेल में रिटायरमेंट को लेकर कोई कानूनी नियम नहीं है. बल्कि यह एक निजी फैसला होता है और अगर कोई प्लेयर संन्यास का ऐलान कर रहा है इसका मतलब ये है कि वह फिलहाल खेल को रोकना चाह रहा है. अगर वह वापिस से खेलना चाहता है तो ऐसा जरूर हो सकता है बस उसके लिए एक प्रक्रिया है जिसे फॉलो करना होगा. चलिए जानते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया...

ऐसे होगी शुरुआत
सबसे पहले उस खिलाड़ी को अपने देश के मैनेजमेंट बोर्ड को लिखित रूप में देना पड़ेगा कि वह वापस से क्यों खेलना चाहते हैं . मान लीजिए भारतीय मूल का खिलाड़ी है तो वह बीसीसीआई(BCCI) को इसकी सूचना देगा. इंग्लैंड का खिलाड़ी है तो वह इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECA) को इसकी पूरी जानकारी देगा. वहीं, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी होगा तो वह क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA)को पूरे मामले की सूचना देगा.

फिटनेस अप्रूवल
इसके बाद आपको अपनी फिटनेस और खुद को साबित करने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगा और उसमें लगातार परफॉर्म करके दिखाना होगा. अगर आपका बोर्ड आपके अंदर की प्रतिभा देखता है और आप वहां पर बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं, तो ये दर्शाता है कि मानसिक और शारीरिक रूप से खेलने के लिए तैयार हैं.

ऐसे मिलती है टीम में जगह
इन सब प्रक्रिया के बाद चयनकर्ताओं के बीच उस खिलाड़ी की फिटनेस और उसके प्रदर्शन के ऊपर बातचीत होती है. उसके बाद चयनकर्ता तय करते हैं कि उस खिलाड़ी की टीम में जगह बनती है या नहीं. अगर सभी की सहमति होती है तो वह वापिस से टीम में आ जाता है, लेकिन इस दौरान सबसे बड़ा चैलेंज होता है युवा खिलाड़ियों के बीच संन्यास से वापिस आकर खुद को साबित करना. इस होड़ में खिलाड़ी अक्सर कई बार और बेहतर रूप में निखर कर आते हैं और परफॉर्मेंस देते हैं. 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

Quinton de kock withdrawn retirement

