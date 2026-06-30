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मोबाइल पर फ्री में कैसे देखें भारत बनाम इंग्लैंड T20I सीरीज? 2 अलग-अलग जगह होगी Live Streaming

India vs England Live Streaming: आइए जानते हैं कि भारत बनाम इंग्लैंड के बीच होने वाले 5 T20I मैचों का शेड्यूल कैसा है. भारतीय समयानुसार ये मुकाबले कब शुरू होंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि इंडिया वर्सेज इंग्लैंड टी20 सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 30, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 03:46 PM IST
मोबाइल पर फ्री में कैसे देखें भारत बनाम इंग्लैंड T20I सीरीज? 2 अलग-अलग जगह होगी Live Streaming
Image Credit: (BCCI/Englandcricket) India vs England t20i series live streaming detailsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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