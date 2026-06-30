मोबाइल पर फ्री में कैसे देखें भारत बनाम इंग्लैंड T20I सीरीज? 2 अलग-अलग जगह होगी Live Streaming

India vs England Live Streaming: भारत बनाम इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20I सीरीज का आगाज 1 जुलाई (बुधवार) को होगा. पहला मुकाबला चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर खेला जाएगा. श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम इस शृंखला में दमदार वापसी करने को बेताब होगी. हाल ही में आयरलैंड के खिलाफ हुए T20I सीरीज में भारत को 0-2 से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर का आगाज अच्छा नहीं रहा, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ वो जीत की पटरी पर लौटने के इरादे से उतरेंगे.