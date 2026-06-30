मोबाइल पर फ्री में कैसे देखें भारत बनाम इंग्लैंड T20I सीरीज? 2 अलग-अलग जगह होगी Live Streaming

India vs England Live Streaming: भारत बनाम इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20I सीरीज का आगाज 1 जुलाई (बुधवार) को होगा. पहला मुकाबला चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर खेला जाएगा. श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम इस शृंखला में दमदार वापसी करने को बेताब होगी. हाल ही में आयरलैंड के खिलाफ हुए T20I सीरीज में भारत को 0-2 से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर का आगाज अच्छा नहीं रहा, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ वो जीत की पटरी पर लौटने के इरादे से उतरेंगे.
आइए जानते हैं कि भारत बनाम इंग्लैंड के बीच होने वाले 5 T20I मैचों का शेड्यूल कैसा है. भारतीय समयानुसार ये मुकाबले कब शुरू होंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि इंडिया वर्सेज इंग्लैंड टी20 सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी.
भारत बनाम इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 1 जुलाई को चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर खेला जाएगा. दूसरा टी20 मैच 4 जुलाई को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर होगा. तीसरा मुकाबला 7 जुलाई को नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम, जबकि चौथा T20I मैच 9 जुलाई को ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड पर खेला जाएगा. सीरीज का आखिरी मुकाबला 11 जुलाई को साउथेम्प्टन में होगा.
इंडिया वर्सेज आयरलैंड के बीच हुई सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव पर हुई थी, जबकि टीवी पर इसका प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स चैनल पर हुआ था. भारत बनाम इंग्लैंड के बीच होने वाली टी20 सीरीज का लाइव 2 अलग-अलग जगह होगा. टीवी पर इसका प्रसारण तो सोनी स्पोर्ट्स चैनल पर ही होगा, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर होगी. फैंस जियो हॉटस्टार पर फ्री में इस सीरीज का आनंद उठा सकते हैं.
पहला T20I – रिवरसाइड ग्राउंड, चेस्टर-ले-स्ट्रीट (रात 10 बजे)
दूसरा T20I – ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर (शाम 7 बजे)
तीसरा T20I – ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम (रात 10 बजे)
चौथा T20I – काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल (रात 10 बजे)
पांचवां T20I – रोज बाउल, साउथैम्पटन (शाम 7 बजे)
जानकारी के लिए बता दें कि भारत बनाम इंग्लैंड सीरीज का पहला, तीसरा और चौथा मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा. जबकि दूसरा और पांचवां टी20 मैच शाम को 7 बजे से शुरू होगा.
इंग्लैंड के खिलाफ T20I सीरीज के लिए भारतीय टीम
श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, सूर्यांश शेडगे, प्रसिद्ध कृष्णा, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी