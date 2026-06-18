भारत के 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी हाल ही में एक श्रीलंकाई खिलाड़ी के साथ हाथापाई के चलते विवादों में फंस गए, जिसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया. भारत A और श्रीलंका A के बीच सोमवार को ट्राई-नेशन A सीरीज के चौथे मैच के दौरान यह घटना हुई थी. सुपर ओवर में श्रीलंका A की जीत के बाद तनाव बढ़ गया था. टीवी फुटेज में मैच खत्म होने के बाद वैभव सूर्यवंशी को श्रीलंकाई खिलाड़ियों की ओर बढ़ते और विशन हलंबागे को धक्का देते हुए देखा गया.
क्रिकेट के जानकारों के मुताबिक वैभव सूर्यवंशी की लोकप्रियता जिस तरह से बढ़ रही है, वैसे-वैसे उन्हें परेशान करने के लिए 'स्लेजिंग' का इस्तेमाल किया जाएगा. इसलिए, इस युवा भारतीय बल्लेबाज को 'सिचुएशन मैनेजमेंट' की ट्रेनिंग की जरूरत होगी, ताकि वे अपना आपा न खोएं. जैसे-जैसे क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी की पहचान बढ़ेगी, विरोधी टीमें उन्हें भटकाने के लिए उनकी कमजोर नसों को छेड़ने की कोशिश करेंगी. एक जाने-माने साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि इस पावर-हिटर को ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहने की जरूरत है.
भारत के एक प्रमुख खेल मनोवैज्ञानिक डॉ. स्वरूप सावनुर ने कहा, 'मुझे 2-3 साल पहले नेशनल क्रिकेट अकादमी (NCA) में अंडर-16 टीम के खिलाड़ियों के एक ग्रुप के साथ वैभव सूर्यवंशी के साथ काम करने का अवसर मिला था और वह एक शांत लड़का है. इसलिए, बीसीसीआई और वीवीएस लक्ष्मण की अध्यक्षता वाला एनसीए (अब COE) पहले से ही इसकी अहमियत को समझते हैं और यही कारण है कि जब भी कैंप होते हैं तो खिलाड़ियों को खेल मनोविज्ञान सेवाओं में शामिल किया जाता है.'
BCCI और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) के अलावा, स्वरूप सावनुर ने आईपीएल में पंजाब किंग्स, विदर्भ जैसी विभिन्न घरेलू टीमों और भारत की अंडर -17 फुटबॉल टीम के साथ काम किया है. एक पूर्व सीनियर नेशनल सेलेक्टर ने मानसिक तैयारी के महत्व पर जोर दिया है. पूर्व सेलेक्टर ने कहा, 'युवा क्रिकेटरों के टैलेंट में कोई शक नहीं है. लेकिन कभी-कभी, वे अपने करियर में कुछ रिकॉर्ड या माइलस्टोन हासिल करने की जल्दी में रहते हैं, क्योंकि वे कुछ बहुत कामयाब खिलाड़ियों की जगह ले रहे होते हैं. ऐसा करना खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे एंग्जायटी (बेचैनी) हो सकती है.'
पूर्व सेलेक्टर ने कहा, 'उन्हें (युवा क्रिकेटरों) BCCI की तरफ से सही काउंसलिंग मिलनी चाहिए, और टीम मैनेजमेंट को नए खिलाड़ियों के साथ बैठकर उन्हें भरोसा दिलाना चाहिए, जैसे 'जल्दबाजी मत करो' और 'हम तुम्हारे साथ हैं.' इससे उनका घबराहट कम होगा और वे बड़े स्टेज के लिए तैयार हो पाएंगे.' स्वरूप सावनुर ने कहा कि मेंटल कंडीशनिंग से सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी को हार का सामना करने में मदद मिलती है, जो खेल का एक जरूरी हिस्सा है. स्वरूप सावनुर के मुताबिक, यह समझ और उससे आने वाला संयम धीरे-धीरे दिखाई देने लगता है.