302 मैच, 51 शतक और 17 साल... सचिन-सचिन के नारों के बीच कैसे कोहली बने 'विराट'? कहीं 100 शतकों से पहले न हो जाए संन्यास

Hindi Newsक्रिकेट

Virat Kohli: 18 अगस्त 2008, वो तारीख जब 18 नंबर की जर्सी और 269 नंबर की कैप पहनकर एक 19 साल का नौजवान श्रीलंका के खिलाफ वनडे डेब्यू करने उतरा. यह वो दौर था जब सचिन तेंदुलकर की तूती वर्ल्ड क्रिकेट में बोलती थी. लेकिन किसे पता था कि सचिन-सचिन के नारों के बीच ये युवा बल्लेबाज 'विराट' बनेगा.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 18, 2025, 02:09 AM IST
Virat Kohli: 18 अगस्त 2008, वो तारीख जब 18 नंबर की जर्सी और 269 नंबर की कैप पहनकर एक 19 साल का नौजवान श्रीलंका के खिलाफ वनडे डेब्यू करने उतरा. यह वो दौर था जब सचिन तेंदुलकर की तूती वर्ल्ड क्रिकेट में बोलती थी. लेकिन किसे पता था कि सचिन-सचिन के नारों के बीच ये युवा बल्लेबाज 'विराट' बनेगा. आज 17 साल बीत गए और विराट कोहली 36 साल के हो गए, लेकिन ये नाम आज भी लोगों की जुबान से उतरने का नाम नहीं ले रहा है. क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के कई रिकॉर्ड्स तोड़े और कई अनोखे बनाए, लेकिन फैंस को डर है कि कहीं 100 शतकों के महारिकॉर्ड से पहले विराट कोहली का संन्यास न हो जाए. 

12 रन से हुआ था डेब्यू

विराट कोहली का नाम उन दिनों सुर्खियों में आया जब उनकी कप्तानी में भारत की अंडर-19 टीम ने वर्ल्ड कप में खिताबी जीत दर्ज की. श्रीलंका का दौरा था और कोहली को टीम इंडिया का बुलावा मिला. 12 रन पर डेब्यू मैच में आउट होने वाले कोहली को लेकर शायद ही किसी को उम्मीद होगी कि ये युवा मॉडर्न क्रिकेट का किंग साबित होगा. टीम इंडिया की उम्मीदें कंधो पर लिए विराट ने सचिन-सचिन के नारों को कोहली-कोहली में कब तब्दील किया किसी को एहसास भी नहीं था.

टेस्ट और टी20 से संन्यास, वनडे का डर?

विराट कोहली की दहशत आज वर्ल्ड क्रिकेट में है, चाहे फॉर्मेट कोई हो लेकिन कोहली का खौफ गेंदबाजों की आंखों में साफ नजर आया. टी20 चैंपियन का टैग कोहली पर लगा और फिर उन्होंने इस फॉर्मेट से विदाई ली. टेस्ट में 10 हजार रनों का सपना बुनकर आए कोहली 17 साल बाद पलट गए. उन्होंने 10 हजार रन की दहलीज पर खड़े होकर संन्यास का ऐलान कर दिया. फैंस हैरान थे और गुस्सा बीसीसीआई पर फूटा. अब फैंस को वनडे से संन्यास का डर सता रहा है. 

ये भी पढे़ं.. T20 एशिया कप में सिर्फ 2 शतक... विराट भारत के इकलौते बल्लेबाज, इस बार कौन रचेगा इतिहास?

100 शतकों की आस

फैंस को कोहली पर इतना विश्वास है कि दो फॉर्मेट से विदाई होने के बाद भी 100 शतकों की आस है. युवाओं की होड़ के बीच विराट कोहली को 2 साल वनडे टीम में बिताने हैं. खेल में जरा भी हेर-फेर वनडे से बड़ा रिस्क होगा. ऐसी रिपोर्ट्स फैंस की सांसें तेज करती हैं कि विराट कोहली शायद ही वनडे वर्ल्ड कप तक रहें. आईपीएल के बाद से ही फैंस कोहली का दीदार करने के इंतजार में हैं. लेकिन जल्द ही विराट और रोहित के युग का आखिरी दौर फैंस के सामने होगा. 

वनडे में सबसे ज्यादा शतक

विराट कोहली के नाम वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक दर्ज हैं. उन्होंने 302 मैच में 51 शतकीय पारियां खेली हैं. उन्होंने वर्ल्ड कप में अपने रोल मॉडल सचिन के सामने इस रिकॉर्ड को ध्वस्त किया था. विराट वनडे में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. अब सचिन के 18426 रन के आंकड़े को छूना बेहद मुश्किल नजर आता है. विराट मौजूदा प्लेयर्स में सबसे ज्यादा शतक जमाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने कुल 82 शतक ठोक दिए हैं, लेकिन सचिन के 100 शतकों के महारिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए अभी पापड़ बेलने बाकी हैं.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Virat Kohli

