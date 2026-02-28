Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटIND vs PAK फाइनल की महाजंग के कितने चांस, कब और कैसे होगा कंफर्म? न्यूजीलैंड की हार से मची उथल-पुथल

IND vs PAK फाइनल की 'महाजंग' के कितने चांस, कब और कैसे होगा कंफर्म? न्यूजीलैंड की हार से मची उथल-पुथल

India vs Pakistan: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप-बी की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है. इंग्लैंड की न्यूजीलैंड पर जीत ने पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल के दरवाजे खोल दिए हैं. ऐसे में सेमीफाइनल से पहले लोगों के जहन में भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल की टक्कर आने लगी है. इस 'महाजंग' के पीछे का पूरा समीकरण हम आपको समझाते हैं.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Feb 28, 2026, 06:58 AM IST
IND vs PAK (AI)
IND vs PAK (AI)

India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 'महाजंग' के चर्चे महीनों से थे. पाकिस्तान की लंबी नाटक-नौटंकी के बाद 15 फरवरी को हाई वोल्टेज टक्कर हुई और पाकिस्तान को करारी हार झेलनी पड़ी. अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीमों के लिए सेमीफाइनल के दरवाजे खुले हुए हैं. न्यूजीलैंड को इंग्लैंड से करारी हार झेलनी पड़ी, जिससे पाकिस्तान को सेमीफाइनल के लिए एक और मौका मिल गया है. ग्रुप का समीकरण हिल चुका है और फैंस के जहन में एक सवाल आ रहा कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच सेमीफाइनल होगा? इसके पीछे का पूरा गणित हम आपको समझाते हैं. 

न्यूजीलैंड को मिली हार

इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड ने अपना लीग स्टेज का तीसरा मुकाबला खेला. इस मुकाबले में कीवी टीम को 4 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा. इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के लिए जीत अहम थी जिससे टीम की सीट सेमीफाइनल में कंफर्म हो जाती. लेकिन अब पाकिस्तान न्यूजीलैंड के सामने रोड़ा बन सकती है. लेकिन पाकिस्तान को सबसे पहले सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए न्यूजीलैंड को रन रेट में पछाड़ना होगा. 

कैसे सेमीफाइनल में पहुंचेगा पाकिस्तान? 

सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान टीम को श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ जीत ही दर्ज नहीं करनी होगी. सलमान अली आगा की टीम को या तो 13 ओवर में टारगेट चेज करना होगा या फिर 65 रन से मुकाबला जीतना होगा. यदि टीम ऐसा करती है तो ही न्यूजीलैंड से रन रेट के मामले में आगे निकल पाएगी. ग्रुप-बी का पहला मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ा था जिसमें न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीमों को 1-1 पाइंट मिला था. यही वजह है अभी दूसरा सेमीफानलिस्ट देखने को नहीं मिला है. 

कैसे होगी IND vs PAK फाइनल की जंग? 

अब सवाल है कि भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल की जंग फैंस को कैसे देखने को मिलेगी, तो इसका फैसला 4 मुकाबलों के बाद हो जाएगा. पाकिस्तान को पहले श्रीलंका के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करनी होगी जबकि दूसरी तरफ टीम इंडिया को वेस्टइंडीज को मात देनी होगी. यदि ऐसा होता है तो दोनों ही टीमें अपने-अपने ग्रुप में दूसरे नंबर पर रहते हुए सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी. इसके बाद सेमीफाइनल में भारत को इंग्लैंड क खिलाफ जबकि पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत दर्ज करनी होगी, इसके बाद ही फाइनल की जंग का फैसला होगा. सुपर-8 के बाद दोनों ही टीमों के पास बड़ा चैलेंज होगा. 

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

India vs Pakistan

