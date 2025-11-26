Advertisement
trendingNow13019546
Hindi Newsक्रिकेट

कहानी खत्म या पिक्चर अभी बाकी... SA से हारने के बाद WTC Final में कैसे पहुंच सकती है टीम इंडिया? समझें समीकरण

WTC Final Scenario For India: कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर पर शर्मनाक हार के बाद भी फैंस ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना सकती है. मगर सवाल ये है कि ये होगा कैसे? आइए जानते हैं.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Nov 26, 2025, 10:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

how will India qualify for the WTC Final after series lost against South Africa
how will India qualify for the WTC Final after series lost against South Africa

WTC Final Scenario For India: साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर पर दो मैचों की टेस्ट सीरीज हारने के बाद करोड़ों भारतीय फैंस के मन में एक ही सवाल है कि क्या भारत अभी भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (2025-27) के फाइनल में पहुंच सकता है या नहीं? टीम इंडिया ने लगातार दो बार WTC के फाइनल में जगह बनाई, लेकिन खिताब जीतने का सपना अभी भी अधूरा है. 

साउथ अफ्रीका ने भारत के WTC फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को तगड़ा झटका दिया है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इस साइकल में भारतीय टीम ने अभी तक 9 मैच खेले हैं. चार में जीत मिली है, चार में हार का सामना करना पड़ा है और एक मुकाबला ड्रॉ रहा है.

WTC पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान से भी नीचे भारत

गुवाहाटी में मिली 408 रनों की शिकस्त टेस्ट क्रिकेट इतिहास में भारत की सबसे बड़ी हार है. टीम इंडिया जल्द से जल्द इस मैच को भूलना चाहेगी. गौतम गंभीर एंड खिलाड़ियों के लिए राहत की बात ये है कि भारत का अगला टेस्ट 8 महीने बाद होना है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ 0-2 से सीरीज गंवाने के बाद टीम इंडिया WTC पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान से भी नीचे 5वें पायदान पर है. उनका जीत प्रतिशत 48.15 है. 

Add Zee News as a Preferred Source

WTC फाइनल में कैसे पहुंच सकता है भारत?

भारत के खिलाफ ऐतिहासिक जीत के बाद साउथ अफ्रीका को जबरदस्त फायदा पहुंचा है. तेम्बा बावुमा की टीम WTC रैंकिंग में फिलहाल 36 पॉइंट्स और 75 जीत प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर हैं. पहले नंबर पर अभी भी ऑस्ट्रेलिया का दबदबा कायम है. 

2025-27 के चक्र में भारत के पास अभी भी नौ टेस्ट मैच बाकी हैं। नौ जीत के साथ, वे 74.1% जीत प्रतिशत तक पहुंच सकते हैं। सात जीत, एक ड्रॉ और एक हार के साथ, भारत 64.8% जीत प्रतिशत तक पहुंच सकता है। छह जीत, दो ड्रॉ और एक हार के साथ, टीम इंडिया 61.1% जीत प्रतिशत तक जा सकती है। छह जीत, एक ड्रॉ और दो हार के साथ, भारत 59.3% जीत प्रतिशत तक पहुंच सकता है।

साफ-साफ शब्दों में कहें तो टीम इंडिया को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप तालिका में शीर्ष दो में जगह बनाने की उम्मीद बनाए रखने के लिए कम से कम छह टेस्ट जीतने होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारत का WTC फाइनल खेलने का सपना लगातार दूसरी बार टूट जाएगा.

WTC के मौजूदा चक्र में भारत के बाकी बचे मैच 

घर से बाहर- भारत बनाम श्रीलंका, 2 टेस्ट (अगस्त 2026)
घर से बाहर- भारत बनाम न्यूजीलैंड, 2 टेस्ट - (अक्टूबर-दिसंबर 2026)
घर पर- भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, 5 टेस्ट (जनवरी-फरवरी 2027)

About the Author
author img
Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. लल्लनटॉप, रि...और पढ़ें

TAGS

WTC Final

Trending news

अवैध घुसपैठ कैंसर की तरह... SIR की पैरवी कर CM ममता पर बरसीं बॉलीवुड की 'क्वीन'
kangana ranaut
अवैध घुसपैठ कैंसर की तरह... SIR की पैरवी कर CM ममता पर बरसीं बॉलीवुड की 'क्वीन'
अपने गिरेबान में झांको... अयोध्या में ध्वजारोहण से तिलमिलाए पाक को भारत ने दिया जवाब
MEA
अपने गिरेबान में झांको... अयोध्या में ध्वजारोहण से तिलमिलाए पाक को भारत ने दिया जवाब
वाह क्या जुगाड़ किया है, बैंक पहुंचने के लिए लगाया गजब का दिमाग, देखें Video
sbi viral video
वाह क्या जुगाड़ किया है, बैंक पहुंचने के लिए लगाया गजब का दिमाग, देखें Video
चक्रवाती तूफान सेन्यार ने दी दस्तक, भारत में किस जगह पर खतरे की घंटी?
Weather
चक्रवाती तूफान सेन्यार ने दी दस्तक, भारत में किस जगह पर खतरे की घंटी?
ज्यूडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक टेररिज्म में... जानें पूर्व CJI ने क्यों कही ये बात
BR Gavai
ज्यूडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक टेररिज्म में... जानें पूर्व CJI ने क्यों कही ये बात
'BJP समर्थित उम्मीदवार जिताओ, 10 लाख का फंड पाओ'; नेताजी ने दिया ऑफर तो...
Bandi Sanjay Kumar
'BJP समर्थित उम्मीदवार जिताओ, 10 लाख का फंड पाओ'; नेताजी ने दिया ऑफर तो...
BJP मुख्यालय के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल हुए अमित शाह, देखकर चौंक गए लोग
amit shah
BJP मुख्यालय के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल हुए अमित शाह, देखकर चौंक गए लोग
'संविधान को कमजोर न करें PM मोदी...', पीएम के खत पर भड़के कांग्रेस सांसद
PM Modi
'संविधान को कमजोर न करें PM मोदी...', पीएम के खत पर भड़के कांग्रेस सांसद
RSS का ड्राफ्ट बनाने में कोई रोल नहीं, BJP संविधान के उसूलों को तोड़ रही: कांग्रेस
Constitution Day
RSS का ड्राफ्ट बनाने में कोई रोल नहीं, BJP संविधान के उसूलों को तोड़ रही: कांग्रेस
'डेटिंग ऐप से दोस्ती, होटल में हत्या...', पार्टनर ने CA को क्यों उतारा मौत के घाट?
kolkata News
'डेटिंग ऐप से दोस्ती, होटल में हत्या...', पार्टनर ने CA को क्यों उतारा मौत के घाट?