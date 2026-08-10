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मोहम्मद शमी की टीम इंडिया में कैसे होगी वापसी? फिटनेस और चोटों पर जहीर खान का आया सीधा जवाब

India Cricket Team Mohammed Shami: अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की टीम इंडिया में वापसी और 2027 वर्ल्ड कप की संभावनाओं पर दिग्गज जहीर खान ने अपनी बेबाक राय दी है. चयनकर्ताओं की सोच और टीम में बढ़ती चोटों की समस्या पर जहीर ने बड़ी बात कही है.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 10, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 05:11 PM IST
मोहम्मद शमी की टीम इंडिया में कैसे होगी वापसी? फिटनेस और चोटों पर जहीर खान का आया सीधा जवाब
Image Credit: मोहम्मद शमी और जहीर खान.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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