मोहम्मद शमी की टीम इंडिया में कैसे होगी वापसी? फिटनेस और चोटों पर जहीर खान का आया सीधा जवाब

India Cricket Team Mohammed Shami: भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का भविष्य वर्तमान में अनिश्चित लग रहा है. अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति टीम में चोटों के बढ़ते मामलों के बावजूद इस अनुभवी खिलाड़ी को वापस बुलाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है. 2027 के वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और टीम चोटिल जसप्रीत बुमराह के विकल्पों की तलाश कर रही है. इन अस्थिर स्थितियों के बावजूद चयन बैठकों में शमी के नाम पर फिलहाल चर्चा नहीं हो रही है.
भारत के महान तेज गेंदबाजों में से एक जहीर खान से जब शमी की स्थिति के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने अपनी ईमानदार राय साझा की. जहीर ने स्वीकार किया कि भारतीय टीम की प्राथमिकताएं इस समय कहीं और हैं, लेकिन उनका मानना है कि शमी को हार नहीं माननी चाहिए.
जहीर ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, ''यह आपका निर्णय है कि आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं. अगर आप मैच खेल रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे.'' जहीर के अनुसार, शमी को वही करना चाहिए जो वह अभी कर रहे हैं- मैच खेलना और अपना योगदान देना.
टीम में बढ़ती चोटों की सूची पर जहीर का कहना है कि यह खेल का हिस्सा है. चोटिल खिलाड़ियों की लिस्ट में बुमराह, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और वॉशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ी शामिल हैं. उनके अनुसार, खिलाड़ियों को अपनी यात्रा में ऐसी मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है. जहीर ने जोर दिया कि वर्कलोड मैनेजमेंट के साथ-साथ घटनाओं के समय को समझना भी जरूरी है. उन्होंने सलाह दी कि तेज गेंदबाजों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वे उन चीजों को नियंत्रित करें जो उनके हाथ में हैं और जब तक चोट के मूल कारण का पता न चले, तब तक आगे बढ़ना मुश्किल होता है.