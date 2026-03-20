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Hindi Newsक्रिकेटपिछला साल खराब अब कितने तैयार युजवेंद्र चहल? खुद बताई इनसाइड स्टोरी, बदल दिया शेड्यूल

पिछला साल खराब अब कितने तैयार युजवेंद्र चहल? खुद बताई इनसाइड स्टोरी, बदल दिया शेड्यूल

भारत के स्टार क्रिकेटर युजवेंद्र चहल भले ही कुछ सालों से सेलेक्टर्स के रडार से बाहर हैं, लेकिन उनका खेल अभी भी जारी है. पिछला साल उनके लिए अच्छा नहीं रहा लेकिन इस बार वह तैयार हैं. उन्होंने आईपीएल से पहले अपने मुश्किल दौर की इनसाइड स्टोरी बताई और साफ किया की वह पूरी तरह से तैयार हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 20, 2026, 11:45 AM IST
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Yuzvendra Chahal (X)
Yuzvendra Chahal (X)

युजवेंद्र चहल, वो नाम जो भले ही टीम इंडिया के प्लान में नहीं है लेकिन अपनी निजी लाइफ को लेकर चर्चा में रहता है. युजवेंद्र चहल भले ही सेलेक्टर्स के रडार से दूर हैं लेकिन लगातार कमबैक के लिए मेहनत कर रहे हैं. आईपीएल 2026 के काउंटडाउन शुरू होने से पहले भी चहल पूरी तरह से तैयार हैं. हालांकि, पिछला साल उनके लिए मुश्किलों से भरा रहा था. मानसिक तनाव के साथ चहल फिटनेस समस्याओं से भी जूझ रहे थे. अब चहल ने जगजाहिर किया है कि वह दौर उनके लिए कितना मुश्किल था और साथ ही बताया कि वह कैसे बाहर निकले? 

चहल ने खोले राज

युजवेंद्र चहल ने पंजाब किंग्स की जर्सी लॉन्च पर कहा, 'पिछला साल आसान नहीं था. अपने परिवार, दोस्तों और पंजाब टीम मैनेजमेंट के सहयोग से, मैं उस मुश्किल दौर से बाहर निकल पाया हूं. अब मैं काफी ज्यादा स्वस्थ महसूस कर रहा हूं.' चहल ने शराब पीना छोड़ दिया है, अपनी नींद पर अधिक ध्यान देना शुरू किया है. वह अपने खान-पान में सुधार कर रहे हैं और खूब मेहनत कर रहे हैं.

मैं सब कुछ झोंक दूंगा. 

उन्होंने आगे कहा, 'मैं हर साल खुद में और अधिक सुधार करना चाहता हूं. हो सकता है कि मैं किसी खास नतीजे का वादा न कर पाऊं, लेकिन मैं मैदान के अंदर और बाहर अपना सब कुछ झोंक दूंगा. इसका मतलब है कि मैं आज, कल से बेहतर बनूं और युवा खिलाड़ियों की मदद करूं, अपने साथियों का साथ दूं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूं. बस यही सबसे ज़्यादा मायने रखता है.'

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पिछले साल ट्रॉफी से चूकी पंजाब

पिछले साल श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स की टीम अपनी पहली ट्रॉफी से महज एक कदम दूर रह गई थी. इसपर चहल ने कहा, 'हमने बहुत शानदार क्रिकेट खेला, लेकिन आखिरी पलों में हम चूक गए. इस साल, हमारा आत्मविश्वास और भी ज्यादा बढ़ा हुआ है. हमारी टीम का कोर ग्रुप वैसा ही है, माहौल भी काफी पॉजीटिव है और हर खिलाड़ी बेहतरीन फॉर्म में दिख रहा है.'

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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