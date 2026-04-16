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Hindi Newsक्रिकेटधोनी के कमबैक से पहले CSK को एक और झटका, पूरे IPL से बाहर हुआ स्टार खिलाड़ी! जानें पूरा अपडेट

धोनी के कमबैक से पहले CSK को एक और झटका, पूरे IPL से बाहर हुआ स्टार खिलाड़ी! जानें पूरा अपडेट

IPL 2026: आईपीएल 2026 में सीएसके के फैंस ने 2 जीत के बाद राहत की सांस ले ही पाई थी कि टीम को एक और झटका लग गया. सीएसके की टीम पूर्व कप्तान एमएस धोनी की चोट से उबरी नहीं है और उनकी वापसी पर ऑफीशियल अपडेट नहीं है, लेकिन इससे पहले ही एक बड़ा झटका सीएसके को लगा है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 16, 2026, 12:02 PM IST
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सीएसके को लगा बड़ा झटका. (BCCI)
सीएसके को लगा बड़ा झटका. (BCCI)

IPL 2026: आईपीएल 2026 में सीएसके के फैंस ने 2 जीत के बाद राहत की सांस ले ही पाई थी कि टीम को एक और झटका लग गया. सीएसके की टीम पूर्व कप्तान एमएस धोनी की चोट से उबरी नहीं है और उनकी वापसी पर ऑफीशियल अपडेट नहीं है, लेकिन इससे पहले ही एक बड़ा झटका सीएसके को लगा है. खबर है कि चेन्नई का एक स्टार गेंदबाज पूरे आईपीएल सीजन से बाहर हो गया है. जिसके बाद सीएसके की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं. 

कौन है ये गेंदबाज?

हम बात कर रहे हैं टीम के पेसर खलील अहमद की, जिन्हें 14 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुकाबले में चोट लगी थी. अब उनकी इस इंजरी पर बुरी खबर आ चुकी है. शुरुआती विकेट लेने के लिए टीम इस बाएं हाथ के पेसर पर निर्भर थी, लेकिन इस खबर ने टीम की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. पीटाई की रिपोर्ट के मुताबिक क्वाड्रिसेप्स (जांघ की मांसपेशी) में लगी गंभीर चोट के चलते पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं.

कितने दिन बाद होंगे फिट?

खलील की मेडिकल जांच में पता चला कि उन्हें 'ग्रेड 2 टियर' (मांसपेशी में मध्यम दर्जे का फटना) बताया गया है. इस चोट को 'हाई-ग्रेड पार्शियल टियर' (मांसपेशी का आंशिक रूप से ज्यादा फटना) के तौर पर बताया गया है, जिसमें दाहिनी 'रेक्टस फेमोरिस टेंडन' में खिंचाव आया है और साथ ही मांसपेशी का 'डायरेक्ट हेड' पूरी तरह से फट गया है. उन्हें रिहैब की सलाह दी गई और पूरी तरह फिट होने में खलील को 10-12 हफ्ते का समय लगेगा. 

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कैसा रहा प्रदर्शन?

खलील अहमद सीएसके के लिए अभी तक 5 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें उन्हें महज 2 विकेट ही नसीब हुए. हालांकि, इसके बाद भी अच्छी इकोनॉमी की वजह से वह टीम का अहम हिस्सा थी. खलील केकेआर के खिलाफ 17वां ओवर डालने आए थे. लेकिन चोट इतनी गंभीर थी कि उन्हें बिना ओवर पूरा किए ही वापस लौटना पड़ा. अब देखना होगा कि खलील को कौन गेंदबाज रिप्लेस करता है.

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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